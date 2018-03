Babišovi voliči nechápou, co je to demokracie, píše komentátor od Bakaly

Komentátor serveru iHNed.cz Martin Malý se rozepsal o premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Podle komentátora prodává příběh o tom, jak likviduje staré struktury. „Jeho vláda je v demisi, neměla by tedy dělat žádná zásadní rozhodnutí, ale pak by se špatně prodávalo hlavní sdělení Babišova týmu,“ poukázal Malý na heslo „Makáme“.

Podle slov Malého nyní na sociálních sítích opět probíhá masové kroucení hlavou o tom, že – „lidé snad ty komunisty fakt chtějí“, „Babiš pomáhá dosadit komunisty k moci“, „je to marný, lidi chtějí komunisty“. „Hezké shrnutí, ale obávám se, že mylné,“ poznamenává Malý a rozepisuje se právě o tom, jak Babiš likviduje staré struktury a již nezmiňuje, že dosazuje svoje lidi a upevňuje svoje struktury.

„Ale i kdyby to udělal, kdyby řekl ‚dosazuju na klíčové posty svoje lidi, kteří budou prosazovat náš program, že bude líp‘, co myslíte, že by se dělo? Myslíte, že by mu podpora klesla?“ zeptal se Malý a dodal, že lidem by to bylo jedno.

Malý totiž podotkl, že voličům nejde až tak o „demokracii“. „Jeho voliči jsou lidé, kteří neocení něco tak nehmotného, nejasného, a na rovinu: nedostatečně vnímatelného, jako je demokracie,“ poznamenal Malý. „Jeho voliči vnímají to, co demokracie a tržní hospodářství představuje, jako samozřejmost: mohou jet na dovolenou k moři, fajn, už se nestojí fronta na výjezdní doložku a devizový příslib a když na to máte, tak jeďte kamkoli,“ podotkl rovněž Malý.

"Tohle je samozřejmost, a ta 'demokracie', o které neustále dokola točí intelektuálové a novináři, to je pro ně spíš nepříjemnost a slabost," míní Malý. "Problém není v tom, že by lidi nutně chtěli komunisty, to vůbec ne. Lidi jen nevědí, proč by měli chtít demokracii. Protože demokraté kašlou na píár, na marketing, prostě věří, že 'dobré zboží se chválí samo' a není proto potřeba vysvětlovat, proč je třeba demokracii bránit. Probudí se vždycky až když je za minutu dvanáct: 'Jejda, lidi, demokracie je v ohrožení, braňte ji!'," popisuje dále Malý. „Demokracie není pro občany téma – berou ji jako samozřejmost. Témata jsou to špatné, co podle nich nefunguje. Pak se nedivte populistům, když vyberou právě tyto problematické jevy a řeknou: ‚Demokracie je slabá, protože tohle ani po třiceti letech nevyřešila! Pevná ruka to vyřeší!‘,“ konstatuje komentátor a domnívá se, že lidé nechtějí komunisty, ale chtějí někoho, kdo se bude tvářit, že rozhodně vyřeší to, co je trápí. Původní text ZDE. „Myslím si, že demonstrace na obranu demokracie nezafungují. Podpoří vědomí sounáležitosti, ale neudělají kýžený efekt. Dovolte mi trochu přízemnosti: Chcete-li bránit demokracii, musíte ukázat lidem, k čemu jim je, proč ji potřebují a že se bez ní neobejdou. Vysvětlit, nebo chcete-li: prodat. Ano, jako zboží. A přitom dodržet pravidla úspěšného marketingu: Nestrašit, nevymýšlet si, nelhat, neslibovat nesmysly... Souboj o demokracii se nevede v ulicích, to je jen takový zdravý ventil. Souboj se děje v našich hlavách a zbraněmi jsou slova. Kdo ovládá význam slov, ten ovládá mysl,“ uzavřel Malý.

autor: vef