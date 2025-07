„Ještě větší nic.“ Trumpovo velké prohlášení o Rusku je pro smích

Americký prezident Donald Trump odhalil své plány ohledně donucení Ruska k ukončení války. Jak informuje BBC, Trump při setkání s generálním tajemníkem NATO Ruttem v Bílém domě oznámil, že USA budou na Ukrajinu posílat „špičkové“ systémy, za které ovšem budou platit Evropané. Což potvrdil i přítomný Rutte. Evropské země mají poslat Ukrajině své protivzdušné systémy Patriot a náhradu pak dostanou od USA. Ani Rutte, ani Trump dle BBC nespecifikovali, co Ukrajina dostane, ale dle Rutteho to budou střely a munice.

Trump také pohrozil obchodním partnerům Ruska, že na ně budou zavedena sekundární cla, pokud do padesáti dnů nebude uzavřena mírová dohoda s Ukrajinou. A to ve výši 100 %. Cílem je poškodit ruskou ekonomiku. Mezi současné obchodní partnery Ruska patří například Indie nebo Čína.

Analýze Trumpových slov se věnoval například historik pod přezdívkou Big Serge. Ten se směje Trumpovým výhrůžkám cly, na které ruské trhy reagovaly posílením. Zřejmě proto, že je nevnímají jako hrozbu. V americkém Senátu se pak projednává „kladivo“, totiž návrh, aby prezident na země obchodující s Ruskem mohl uvalit až pětisetprocentní clo. Tedy aby jim, jak historik popsal, „mohl držet pistoli u hlavy“.

„Vzhledem k tomu, že se Trump původně snažil uvalit dovozní clo na Čínu ve výši 145 % a pak ho vyjednal na 30 %, je opravdu těžké si představit, že by celý systém vyhodil do povětří tím, že na ně uvalí nových 500 % jen kvůli Ukrajině,“ komentoval a dodal, že se nápad sice může líbit „krvežíznivému“ senátorovi Grahamovi, ale vzhledem k tomu, co Trump zatím udělal se cly, se nezdá, že by se jednalo o seriozní návrh.

„Takže sečteno a podtrženo: Ukrajina by měla dostat částečnou náhradu své protivzdušné obrany evropskými Patrioty, které budou nahrazeny novými objednávkami, Trumpovým ‚zásadním oznámením‘ je další clo na Rusko, které nic neřeší, a válečná strana v Senátu chce vyhodit do povětří mezinárodní obchodní systém obrovskými cly na Čínu, Indii a EU, protože mají tu drzost dovážet fosilní paliva,“ glosoval situaci.

Trying to parse through Trump's "major announcement" about Russia and Ukraine, and it's a little hard to figure out exactly what's going on.



He starts by saying that they're sending more Patriot batteries to Ukraine, but clarifies that they are being "paid for" by the… — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) July 14, 2025

Americký vojenský analytik Tyler Weaver k tomu dodává, že celé velké oznámení je ještě větší „nic“, než čekal. „Faktem je, že sklady zbraní a garáže v NATO – a zejména v evropském NATO – jsou stále prázdnější. Nová výroba to nedohnala. Rétorika to nezmění,“ shledává.

A přidal ještě jeden komentář: „Pokud jsme ve fázi války, kdy se americká armáda zbavuje těžké techniky a moderní munice stejně masivním způsobem jako evropské NATO, Rusové vyhráli a my jsme si toho ještě nevšimli.“

In short this is even less of a burger than I was expecting, and I wasn't expecting a lot.



The simple fact is that arsenals and motor pools across NATO - and particularly in European NATO - are increasingly bare. New production has not caught up.



Rhetoric will not change that. https://t.co/CD71JdEVCB — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 14, 2025

If we're at the stage of the war where the US military is getting stripped of its heavy equipment and advanced munitions in the same wholesale way that European NATO already has been, the Russians have won and we haven't noticed it yet. — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 14, 2025

Vyjádřil se ještě k moderním zbraním, které Trump údajně plánuje poslat na Ukrajinu. Podle analytika má NATO problém, že má hodně odpalovacích zařízení, ale málo munice do nich. „Ukrajinské válečné úsilí ve skutečnosti představuje největší úsilí, které může NATO vyvinout na delší dobu než několik týdnů. Kdyby NATO mohlo podporovat více, Ukrajina by to měla,“ míní.

A ještě dodal, že Rusové mají dlouhou a úspěšnou historii ničení dodávek západních zbraní buď na cestě, nebo ve skladech. Odhadl, že na Ukrajinu dorazilo například mnohem více střel Storm Shadow, než jich Ukrajinci vypálili.

NATO's actual problem in wartime - far too many launchers for far too little ammunition.



The Ukrainian war effort actually represents the greatest effort that NATO can sustain over a time period of longer than a couple weeks. If NATO could support more, Ukraine would have it. https://t.co/MNOgNeroix — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 15, 2025

The Russians have a long track record of successfully interdicting high-value Western arms shipments either in transit or at their final storage areas. There's good reason to believe far more Storm Shadows were sent over the border than survived to be launched by the UAF. https://t.co/LrJoV45jzw — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 15, 2025

Z ruské strany také nepřichází zděšení nad Trumpovými výroky. „Takže Trumpovo velikánské oznámení, které má Rusko zdeptat, spočívá v tom, že pohrozil 100% sekundárními cly, pokud nedojde k dohodě v příštích 50 dnech. Ruské trhy reagovaly okamžitým růstem o 2,3 %. Asi čekali něco děsivějšího,“ glosovali oznámení podcasteři Russians with Attitude. Za nejvtipnější pak považují oznámení, jak radostné a nadšené jsou evropské země, že budou platit za vojenskou pomoc Ukrajině. „(Trump) klade důraz na to, že Evropané jsou ochotní zajít velmi daleko ve válce s Ruskem, jako výhrůžku Kremlu,“ poznamenali. Na americkém přístupu se podle nich nic nemění. Všímají si ale toho, že ultimátum padesáti dní přichází deset dní poté, co agentura Axios uvedla, že se boje zintenzivní v následujících šedesáti dnech. Tedy že Trump čeká, až ustane ostrá letní fáze konfliktu.

„USA budou pokračovat v posílání zbraní, které již poslaly a plánovaly poslat. Od Bidenova odchodu se nic nezměnilo. Takže celkově žádný nový vývoj kromě toho, že Trump nechává platit eurohujery a Američané za dva měsíce zaplatí dvojnásobek za ruský uran,“ shrnuli Trumpovo prohlášení.

So, Trump's YUUUUUGE announcement bringing Russia to heel is that he threatened 100% secondary tariffs if no deal in the next 50 days. Russian markets reacted by going up 2.3% immediately. Guess they were expecting something scarier — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 14, 2025

Funniest part of this show. Trump talking about how incredibly ENTHUSIASTIC and HAPPY the European countries are to pay for all the future military aid to Ukraine. Emphasizes that the Euros are WILLING TO GO VERY FAR in the war against Russia as a threat to the Kremlin. pic.twitter.com/pwlLVsydVX — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 14, 2025

The 50 day timeline is interesting, too. Axios claims that ten days ago Putin "indicated" to Trump that the summer offensive would grow in intensity over the next "60 days". https://t.co/VhApcipqH7 pic.twitter.com/G1MJR0sEVD — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 14, 2025

The US are going to continue sending the weapons they were already sending and planning to send. No changes here since Biden left. So, overall, no new developments other than Trump making Eurocucks pay for it, and Americans paying double for Russian uranium in two months. — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 14, 2025

