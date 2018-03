Babišův hejtman Vondrák o fungování Sněmovny: My jsme za ty tři dny nic neudělali

Hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec za hnutí ANO Vondrák prý nemá radost z toho, že hnutí ANO spolupracuje ve Sněmovně s komunisty a s Tomiem Okamurou (SPD). Současně si je vědom, že žádná jiná strana se do spolupráce s ANO nehrne, takže je třeba mít na paměti reálné možnosti.

„Je to boj proti nám, proti hnutí ANO. Kdyby tady byla vůle se domluvit a ta vůle zazněla hned po volbách: Nabízíme ODS koalici 103 členů a můžeme v klidu vládnout. Nicméně politika ODS byla nastavena tak, že v podstatě za žádnou cenu, což já teda... z úst politologa to zaznělo a tomu já nerozumím jako inženýr,“ podotkl Vondrák s odkazem na postoj předsedy ODS a profesora politologie Petra Fialy.

Hnutí ANO se tak dostalo do komplikované situace a Babišovi oponenti především z pravicových stran využívají klacek proti hnutí ANO a říkají, že nebýt Babišových poslanců, tak Ondráček by nebyl v čele komise pro kontrolu GIBS a Tomio Okamura by nebyl ve vedení Poslanecké sněmovny. „Dívejte se na to z pohledu politického boje,“ požádal Vondrák, „ten politický boj tady zuří od října,“ pokračoval hejtman a poslanec. On sám je prý liberál, který hledí spíše doprava a podle toho sestavil také krajskou koalici, ve které s ním spolupracují lidovci a ODS – ale ve Sněmovně je ta situace jiná, tam ani lidovci, ani ODS s Babišem nespolupracují.

Prý kvůli kauze firmy Čapí hnízdo, kterou by znal málokdo, kdyby Babiš nevstoupil do politiky. Tak to alespoň vidí Vondrák. Voliči věděli, že má Babiš na krku kauzu Čapí hnízdo a přesto ho zvolili, přesto dali Babišovi obrovské množství preferenčních hlasů a dali najevo, že Babiše chtějí v premiérském křesle.

Neměli bychom prý zapomínat na to, že v roce 2013 padla vláda Petra Nečase a podle Vondráka je sporné, zda měla padnout. „Ta vláda nemusí fungovat dobře, protože jí to nejde, ale jestli bychom kvůli tomu měli spouštět nějaké policejní razie, tak to mě jako občana znepokojuje,“ podotkl Vondrák. Podobnou situaci prý teď vidíme na Slovensku. Tam byl zavražděn novinář Ján Kuciak a kabinet Roberta Fica se tam otřásá, ač vlastně vůbec není jasné, kdo Jána Kuciaka a jeho snoubenku zavraždil.

Ostatní strany by prý měly projevit trochu více velkorysosti a s Babišem přesto debatovat o spolupráci. I navzdory tomu, že Babiš má jako byznysmen problém s vyjednáváním a je zvyklý na jiný styl řízení. Babiš je zkrátka zvyklý pracovat jako manažer a Sněmovna funguje jinak. Vondrák si v této souvislosti posteskl, že poslanci tři dny pořád dokola debatovali o Zdeňku Ondráčkovi z KSČM a o Tomiu Okamurovi z SPD, ale nic jiného neudělali.

„My jsme za ty tři dny v tom parlamentu vůbec nic neudělali. Kdybych byl ve svém životě tak efektivní, jako je ve svém jednání efektivní Poslanecká sněmovna, tak jsem na úřadu práce, chodím si pro podporu a bydlím ve vyloučené oblasti,“ nebral si servítky Vondrák.

