Bakalův server k volbám: Z ČSSD je parta Babišových a Zemanových poskoků

27.05.2019 10:58

Výsledky voleb do Evropského parlamentu (EP) neukázaly velké posuny v názorech Čechů, nuance ale rozpoznatelné jsou. Vyplývá to z komentářů zveřejněných na českých serverech. Vítězství ANO nebylo podle nich tak výrazné, jak si premiér Andrej Babiš představoval, a ČSSD pod vedením Jana Hamáčka stále nedokázala najít volební dno, od nějž by se mohla odrazit. Babišův koaliční partner se do EP nedostal, shrnula postřehy z voleb ČTK.