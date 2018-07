Banda vyhulenců. Zavřít! Aktivisté šli bránit těžbě, Česko se baví

Několik set aktivistů z různých evropských zemí protestovalo v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku proti těžbě fosilních paliv. Hned ráno se 16 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina, a na 12 hodin tím zastavilo těžbu. Další desítky lidí se pokusily proniknout do lomu během sobotního protestního pochodu. Policie zajistila 280 lidí, podezřívá je z přestupku. Do protestní akce se vložil také Deník Referendum a šprýmaří, kteří si z ekologických aktivistů dělají šprťouchlata.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my označují těžbu hnědého uhlí za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu. Na Mostecku pořádali druhý ročník takzvaného klimakempu s workshopy a přednáškami.

Šestnáctka aktivistů se připoutala k rypadlu v lomu mezi sobotní 4:00 a 5:00, a přiměla tak Severočeské doly k zastavení těžby z bezpečnostních důvodů. Těžba byla obnovena v sobotu kolem 17:00. „Naše ostraha prošla stroje a zařízení, nenašli jsem žádné poškození a provoz jsme obnovili s tím, že neustále máme nějaké aktivisty na prvním skrývkovém rypadle,“ řekl ČTK v sobotu odpoledne mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Rypadlo opustili aktivisté v sobotu kolem 20:00 a policie je odvezla na služebnu.

Protest podle Kopeckého znemožnil práci zhruba 150 lidem v provozu, čímž vznikla škoda, jejíž výši doly teprve vyčíslí.

Další incident se odehrál v sobotu dopoledne, kdy se po hraně lomu Bílina vydalo zhruba 500 lidí sledovaných desítkami těžkooděnců, policistů na koních i čtyřkolkách a pod dohledem policejního vrtulníku. Vymezenou trasu nečekaně opustilo v polovině pochodu několik desítek aktivistů, kteří vtrhli do lomu. Některé zadržela policie hned, některé později z lomu vyvedla. Ostatní účastníci dorazili po vymezené trase k obci Braňany, kde pochod skončil.

Celkem 130 lidí je podezřelých z přestupku proti veřejnému pořádku a neuposlechnutí výzvy policie a dalších 150 lidí je podezřelých z přestupku neuposlechnutí výzvy policie a z neoprávněného vniknutí do důlního díla. Místní obecní úřady budou přestupky řešit nejen s účastníky z Česka, ale také s Němci či Brity a dalšími cizinci.

„Používáme občanskou neposlušnost, protože standardní prostředky nestačí,“ řekl Áron Tkadleček z hnutí.

Při zásahu policie podle aktivistů chybovala, dánskému účastníkovi akcí údajně policista při zásahu zlomil dvě žebra. Incident prý na kameru zaznamenala Česká televize. Vedle ČTK na to upozornil Deník Referendum, který napsal, že si policie „vzala do prádla“ i novináře.

„Snažil jsem se utéct ze zadržení směrem dále do dolu. Po chvíli mne policisté dohnali a jeden z nich mne začal mlátit pěstí do krku. Bylo to velmi bolestivé, musel jsem do nemocnice na rentgeny. Kromě modřin si však domů asi nic jiného nepovezu,“ řekl Deníku Referendum dánský aktivista Thor Noe. Rentgen mu nakonec odhalil již zmíněná dvě zlomená žebra.

„Určitě se budeme právně bránit. Lidé nám nosí různé záběry či fotografie, které chceme použít pro případné správní žaloby, pokud budeme schopní doložit porušení zákona. Oproti loňskému roku však lidé dostali včas vodu i jídlo, někteří i veganské,“ řekl Deníku Referendum David Pfann z právního týmu.

Někteří aktivisté také upozornili na to, že v autobusu, kterým je policie svážela, byly k vidění nálepky uskupení Islám v ČR nechceme a nálepky odkazující na kontroverzního zpěváka Ortela. Další šiřitelé ekologických myšlenek zaznamenali na skrytou kameru krátkou policejní instruktáž, na které se strážci zákona přímo při zásahu dozvídají, jak si mají s aktivisty rychle poradit.

„Chyť ho za čelist, přidej mu plyn a půjde sám. Vem ho po zádech, nebudeme se tu s něma tahat jak s kočkama. Já ti ho klidně odtáhnu sám,“ řekl jeden policista kolegům na záběru.

Server také tvrdí, že si policisté došlápli i na novináře a snažili se jim bránit v podávání zpráv přímo z místa zásahu.

„Dokumentoval jsem zatýkání demonstrujících na hraně dolu, když mi jeden z policistů řekl, že jsem taky zadržen. Přestože jsem měl na sobě reflexní novinářskou vestu. Spolu se mnou zadrželi také dokumentaristy ze Švédska i Rakouska. Navíc nás do autobusů odvedli jako první, abychom nemohli dokumentovat zatýkání lidí,“ řekl fotograf DR Peter Tkáč.

Policie se k tomu zatím vyjadřovat nebude, bezpečnostní opatření teprve vyhodnotí.

Akce byla součástí pětidenního tábora odpůrců těžby hnědého uhlí. Pochodů se během klimatického kempu uskutečnilo pět, největší byl právě ten sobotní. Klimakemp má podle pořadatelů upozornit na změny klimatu, které vidí jako důsledek těžby fosilních paliv, a podpořit způsob života bez ekologických stop. Letošní ročník považují za úspěšný. „Přijelo dvojnásobně více lidí než na první ročník. Je to příslib do budoucna, že s hnutím za klimatickou spravedlnost se v České republice musí počítat," řekl ČTK Radek Kubala z hnutí Limity jsme my.

Proniknout do lomu Bílina se účastníkům podařilo už loni při prvním ročníku klimakempu. Severočeské doly loni kvůli protestu na několik hodin zastavily těžbu skrývkových hornin. Škoda ale nevznikla, protože protest se odehrával na místě, kde byla plánovaná dvoutýdenní odstávka.

Na protestní akci upozornili také členové satirické skupiny Greenpiss. „Banda vyhulenců si přijela zařádit na Mostecko. Nevědí, co je strach. Nevědí, co je nebezpečí. Nevědí, co je energetika... Oni zkrátka nevědí vůbec nic!“ napsali šprýmaři na sociální síti facebook.

V diskusi pod příspěvkem se lidé shodli, že by aktivisté měli uhradit ekonomické škody, které svým počínání způsobili. Mimo to by si údajně měli jít sednout i do vězení, aby měli po zbytek života na co vzpomínat. Zazněly však i podstatně radikálnější názory. Jeden z občanů napsal, že nemělo smysl zastavovat rypadlo. To by však mohlo vést ke zraněním a v nejhorším případě i ke ztrátám na životech.

autor: mp