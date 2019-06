Barevné revoluce potřebují drama a mučedníky. Takže se poslanec Volný opravdu obává, co se bude dít

ROZHOVOR „Snaha změnit volební výsledek jinde než ve volební místnosti je zločin. Na akcích Milionu chvilek jsou lidé uráženi, ponižováni a obecně dehonestováni, pokud nesouhlasí s jejich organizátory a aktivními účastníky,“ domnívá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec Lubomír Volný. Obává se i něčeho horšího. „Barevné revoluce uměle podporované i mimočeskými financemi „liberálně demokratického“ sektoru potřebují drama a „mučedníka“. Jinak si počkáme na další volby, a volby, to je něco, co „lepší lidi“ zásadně neuznávají, pokud nedopadnou podle jejich představ. „Majdanizace se obávám, ale nejsme Ukrajina, očekávám mírnější provokaci,“ myslí si.

K současným demonstracím proti Babišovi se vyjadřujete velmi ostře, organizátory z Milionu chvilek pro demokracii označujete pejorativně jako Milion chvilek pro fašismus. Proč?

K současným demonstracím se vyjadřuji objektivně, nikoliv pejorativně. Demokracie se buduje, brání a vyznává respektem k názorům ostatních, svobodnou debatou a výsledkům voleb. Snaha změnit volební výsledek jinde než ve volební místnosti je zločin. Na akcích Milionu chvilek jsou lidé uráženi, ponižováni a obecně dehonestováni, pokud nesouhlasí s jejich organizátory a aktivními účastníky. Nevede se tam legitimní debata a zaznívají i špatně maskované výzvy k „jinému řešení“.

S účastníky několika těchto „demonstrací“ jsem mluvil a hovořila z nich čistá nenávist, osobní zášť a zaznívaly výzvy k násilí. Není to přirozené legitimní hnutí lidu budované od „spodu“, jako byly například Žluté vesty. Je to akce, která by bez logistické a finanční podpory zainteresovaných politických mafiánů dávno vyšuměla.

Také si myslíte, že zvedají Babišovi preference. Je to z důvodu některých vyjádření na demonstracích o tom, že Babišovi voliči jsou hloupí a podobně? Což je asi příliš změnit názor nedonutí?

Nevím úplně přesně, jak to funguje, nejsem profesionál trénovaný v politickém PR, ale výsledky hovoří samy za sebe. Právě profesionálové v PR týmu Andreje Babiše musejí být za akce jeho oponentů mnohdy vděční. Občané této země obecně nemají rádi štvanice a antikampaně a straní jeho obětem. Agresivní antikampaně lidí – kteří jsou mnohými voliči identifikováni jako „agenti“ staré politické mafie – udělaly z Andreje Babiše premiéra a také z Miloše Zemana prezidenta.

Někdy ty nejhloupější „antibabišovce“ a „antizemanovce“ s úžasem sleduji a občas i podezírám z toho, že snad pro premiéra a pro pana prezidenta pracují. Andreje Babiše neporazí žádná antikampaň, porazí jej, nebo možná už porazil, Andrej Babiš případnou vlastní zásadní chybou. Opozice jen a pouze objektivní kritikou a pilnou prací.

Andrej Babiš i jeho kolegové z hnutí a jejich akce například v Moravskoslezském kraji, jako jsou rušení Orlovské nemocnice, krytí přítomnosti „uprchlíků“ v bytech RPG v Havířově, megalomanské projekty v Ostravě včetně brutálního tlaku na nesmyslné stavby, které nikdo ani nechce, ani nepotřebuje, pro toto vše je a vždy bylo hnutí ANO můj legitimní politický oponent. Vždy jsem jej i kroky jeho hnutí věcně kritizoval. Ovšem třeba útoky na děti a primitivní nenávistiplná antikampaň, výzvy k násilí, spolupráce s mimočeskými silami proti zájmům České republiky a jejich občanů, to je něco, k čemu necítím ani vteřinku nic jiného než znechucení, něco, na čem se nikdy nebudu aktivně podílet.

Současné demonstrace se srovnávají s těmi listopadovými v roce 1989. Je to vhodné přirovnání?

Spíše s těmi z roku 1948.

Jak se budou podle vás vyvíjet dále? Vy na sociálních sítích dokonce spekulujete, že se něco „stane“ 17. listopadu 2019...?

Odmítám slovo „spekulujete“. Prostě demonstrace bez té správné „oběti“ nezmění nic. Vzpomeňme i na rok 1989. Barevné revoluce uměle podporované i mimočeskými financemi „liberálně demokratického“ sektoru prostě potřebují drama a „mučedníka“. Jinak si prostě počkáme na další volby, a volby, to je něco, co „lepší lidi“ zásadně neuznávají, pokud nedopadnou podle jejich představ. Takže ano. Majdanizace se obávám, ale my nejsme ani Ukrajina, ani Jugoslávie, a očekávám mírnější provokaci.

Co si myslíte o vyslovování nedůvěry vládě, kterou chystají zástupci opozičních stran (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09, STAN)?

Tato země si nezaslouží vládu s účastí ČSSD, ale také si nezaslouží nedůstojné divadlo, které většina opozičníků předvádí.

Jak budete hlasovat vy, případně vaši další dva kolegové (Marian Bojko, Ivana Nevludová), kteří s vámi odešli z SPD?

Rozhodneme se věcně ku prospěchu této země na základě přednesených argumentů. Podpořit případné vládní angažmá ČSSD je zásadním problémem.

Očekáváte pád vlády, odstoupení premiéra? Nebo co bude dál?

Očekávám hru kočky s myší, kde Babiš rozhodně nebude myší.

Nedávno jste hrozil žalobami na ČT kvůli hospodaření. Můžete vysvětlit proč a v jaké je to fázi?

Nikdy jsem nehrozil „žalobami“. Pouze jsem oznámil, že podám trestní oznámení. Stalo se.

autor: Oldřich Szaban