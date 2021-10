Bartoš: Prohráli jsme. Ale jsme zvyklí pracovat

Ivan Bartoš coby šéf Pirátů prý cítil z výsledků Pirátů ve volbách splín. Piráti získali jen 4 poslance. Ale na splíny podle něj není v politice místo, Piráti musí pracovat, musí pracovat v budoucí vládě a musí pracovat tak jako doposud, to znamená řešit problémy, které lidi opravdu trápí. Rozhodl se popsat, jak by z jeho pohledu budoucí vláda mohla vypadat. Nahlédněte.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš přiznal, že byl z výsledků koalice Pirátů a STAN zklamán. Jeho kolega a předseda STAN Vít Rakušan před volbami prohlašoval, že dosažení 20 procent hlasů bude považovat za neúspěch. Pomýšlel na zisk 25 a více procent hlasů voličů. Realita zůstala daleko za tímto očekáváním. Koalice získala jen 15 procent, takže zůstala hodně daleko od svého vysněného cíle.

Za úspěch považuje to, že budoucí koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN získala ve Sněmovně většinu a jedná o sestavení vlády. Koaliční smlouva by měla být dojednána do 8. listopadu. A pak ji budou schvalovat jednotlivé strany. U Pirátů to bude celostátní Pirátské fórum, na němž dostanou prostor k vyjádření stovky až tisíc lidí.

Jak pro STAN, tak pro Piráty se teď snaží vyjednat důstojnou pozici ve vládě. „My prostě budeme jednat tak, abychom uplatnili hlasy těch 840 tisíc voličů, kteří volili naší koalici a realizovat náš program,“ zdůraznil Bartoš s tím, že všech pět opozičních stran před volbami slíbilo, že porazí oligarchu Babiše a budou řešit covidovou a ekonomickou krizi. To byl étos, na němž stavěly obě koalice a hodlají ho naplnit. „Za nás se nic nemění, my jsme všechno dodrželi a takhle postupujeme,“ zdůraznil za Piráty. „My prostě jednáme o vládě a chceme fér zastoupení. Kdyby koalice Pirátů a STAN měla mít 6 ministrů, tak to fér zastoupení bych viděl v zastoupení 3 na 3,“ dodal.

Piráti jsou v tomto podle Bartoše naprosto čitelní. „Já jsem zase četl něco o nepředvídatelných Pirátech a podobné nesmysly,“ rozčiloval se. Piráti jsou připraveni pracovat tak, jak pracovali i v předchozí Sněmovně po celé 4 roky.

Pokud jde čistě o výsledek Pirátů, kde strana získala jen 4 poslance, z toho měl prý Bartoš splín. „Měl jsem nějaký splín několik dní, ale na to není v politice místo,“ řekl Bartoš. „Je to mandátová prohra. To reálně je, ale nás to nepoloží, my jsme prostě zvyklí pracovat,“ vysvětloval.

Čas na hodnocení této pirátské imploze teprve přijde. Teď běží jednání o sestavování vlády. Až vláda vznikne, budou se Piráti a Starostové bavit o tom, co se mezi nimi dělo či nedělo během kampaně. „Pokud by analýza něco ukázala, tak to budeme řešit na koaliční radě Pirátů a STAN."

