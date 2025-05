„Polib mi p*del, jdi do ****.“ „Jste d*bilové.“ Pavel Novotný před nástupem do vězení potkal novináře

Soud začátkem května poslal Novotného na tři měsíce do vězení na návrh státního zástupce. Ten navrhl soudu přeměnit Novotného podmíněný trest, který dostal v roce 2022, na odnětí svobody nepodmíněně. Starosta Řeporyj se podle státního zástupce opakovaně dopouštěl přestupků ve zkušební době. Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5517 lidí

Novotný se proti květnovému verdiktu odvolal, ale nyní podle všeho odvolání stáhne a do vězení nastoupí.

„Co jiného může udělat člověk v mém postavení, ať už z morálních důvodů nebo jiných. Mám asi milion důvodů udělat přesně tu jednou věc. Chystám se stáhnout stížnost vůči odsouzení a jít do vězení. Teď si to tam odsedím a (na pozici starosty) rezignuji,“ řekl Novotný Blesku s tím, že jeho rodina „je s tím v pohodě“.

Novotný si ze svého nástupu do vězení sám tropí žerty, když ve čtvrtek sdílel na Facebooku karikaturu, kde za mřížemi sdílí celu s odsouzenými politikem Dominikem Ferim a s bývalým šéfem českého fotbalu Miroslavem Peltou.

„Představoval bych si na Pankráci celu s Dominikem a s Mírou Peltou,“ napsal k obrázku.

Páteční doplňující otázky novinářů Super.cz ale nezastihly Novotného v dobré náladě, a tak je počastoval řadou nadávek.

„Chystám se stáhnout tu stížnost, takže ještě žádný termín nástupu nemám, ty debile. Co chceš? Jak se mě můžeš takhle ptát, když ještě žádný termín nemám,“ rozčílil se na redakci, kde přitom dříve sám pracoval jako bulvární novinář.

Ani otázky na to, jak se k věci staví jeho rodina, se nesetkaly s pochopením. „Polib mi prdel, ty debile, jdi do píči. Vy novináři jste úplný debilové, vůbec to nechápete,“ uzavřel Novotný telefonát.

