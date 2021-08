Bartoš ven! zní. Vážně. A náhrada za něj? Tam je taky zle

Podle některých komentátorů je pirátská kampaň podprůměrná a místo Ivana Bartoše by se měl více projevovat šéf STAN Vít Rakušan. Alexandr Mitrofanov z Práva o něm tvrdí, že není ulítlý, a je praktičtější. Rakušan nedávno zaujal například videem o hotelu Thermal, jehož nákladnou a zpožděnou rekonstrukci vyčítá Andreji Babišovi. Reakce na jeho slova ovšem nebyly úplně pozitivní a internetoví komentátoři neměli zato, že by politik byl zvláště praktický. Spíše mu bylo doporučeno, ať jde „pracovat rukama“. A připomenuta byla i kauza se služebním vozem.

Tématem prázdninových diskusí se co chvíli stává kampaň Pirátů a Starostů a na hlavu Pirátů prší co chvíli kritika, že ji dělají špatně. Jak jsme již informovali, všímají si jí i členové strany.

Naposledy se pak předmětem diskuse stala nedělní debata ministra Karla Havlíčka a šéfa Pirátů Bartoše. Zaregistroval ji i komentátor Práva Alexandr Mitrofanov.

„Když předseda strany a kandidát na premiéra od sebe odhání nepříjemné otázky na opravdové přešlapy a spoléhá na skvělý program své partaje a v jádru dobré lidi, kterým ke štěstí chybí jen prachy, pak prohrává s přízemnějším soupeřem, který nepočítá s tím, že voliči jsou tak inteligentní, že se nadchnou pouhým programem,“ říká Mitrofanov a naznačuje, že koalice má také „praktičtějšího a méně ulítlého Víta Rakušana“.

Pokud jde o příznivce, může se Vít Rakušan chlubit například tím, že se za něj postavila bývalá koloniálnice a aktivistka Jana Filipová, kterou proslavil soudní spor s Andrejem Babišem. Ta Rakušana pozvala do své vsi. „Prošel u nás palbou otázek svých příznivců i odpůrců a obstál výtečně. Od té doby má mou plnou důvěru a podporu, protože jsem se osobně přesvědčila, že to není žádný ‚tlučhuba‘. Naopak... je férový a co řekne, to platí,“ přihlásila se k volbě hnutí STAN.

Ovšem pokud jde o kampaň, ani reakce vůči Rakušanovi nejsou markantně pozitivní. Jako příklad může posloužit jeho video o hotelu Thermal v Karlových Varech, ve kterém Rakušan tepe premiéra Babiše. Trefoval se do toho, že u bazénu hotelu chtěl Andrej Babiš přestřihnout pásku, ale dostavba se nestihla. „Stříhat před volbami pásku, to je to, o co vám přece jde,“ rýpl si.

Kritizoval Babiše, že hotel Thermal nebyl prohlášen za historickou památku a že při rekonstrukci byly údajně zkaženy cenné interiéry. Zanikl prý i padesátimetrový bazén, oblíbený u místního obyvatelstva. „Teď je z toho aquacentrum. A vstupné? Dřív šli lidé do bazénu za 170 Kč pro celou rodinu. Víte, kolik to stojí teď? Nevíte, protože vás to nezajímá. Tak já vám to řeknu. Teď to stojí 840 korun pro rodinu na dvě hodiny. Myslíte, že na to lidé v Karlových Varech mají?“ vyčítal mu cenu vstupného. Sám si odpověděl, že na to lidé mít nebudou, takže nebudou mít ani radost z rekonstrukce a ani z toho, co se stalo s budovou.

Dále Babišovi vyčetl, že projekt rekonstrukce finančně nabobtnal z 300 milionů na 580 milionů a „v tichosti“ bylo přiklepnuto dalších 300 milionů, protože prý předtím nebyl znám reálný stav budovy. „Byl. Další lež. Jako obvykle,“ namítal šéf STAN a opíral se o odborníky zpracovaný průzkum.

V závěru vyjádřil naději, že zbytek rekonstrukce proběhne za dohledu „opravdových odborníků“ a hotel Thermal je prý „ukázkou vládnutí Andreje Babiše“. „Potěmkin, ještě se navíc úplně nestíhá, promeškaná příležitost něco udělat pořádně, věci na efekt, na PR a ne pro věc samotnou,“ odsoudil rekonstrukci.

„Tahle země, stejně jako hotel Thermal, potřebuje změnu. Ani téhle zemi, ani hotelu Thermal ji vy, pane premiére, opravdu nepřinesete,“ prohlásil nakonec.

Jeho video nasbíralo asi 3 600 pozitivních reakcí, v komentářích to ovšem takový med nebyl. „Jsem sám, komu přijde hotel Thermal na tom místě opravdu HNUSNÝ? Kdyby to celé spadlo, tak by se mi tam líbilo víc. Já se omlouvám, ale musel jsem to napsat!“ mínil marketér Martin Jaroš. V tomto názoru osamocen nebyl, lidí, kteří Rakušanovi vyčítali snahu z hotelu udělat historickou památku, bylo více. Vojtěch Horáček hotel považuje za „doutník típnutý do omelety“.

Tomáš Novák souhlasil, že se chce Babiš zalíbit, ale také se mu hotel nelíbí. „Tato příšerná brutalistická stavba vyrostla na místě, kde stály desítky historických budov, které byly zdemolovány. Díky Thermalu zmizel i Blanenský pavilon (aby neodvracel pozornost). Nikdy bych tím pádem Thermal za historickou památku nepovažoval, spíš je to jen smutný monument z dob komunismu.“

Kritika pak na Rakušana pršela hned z několika úhlů. „Co pro to uděláte konkrétně Vy, to bych chtěla slyšet. Kritiky na současnou vládu bylo už řečeno dost, ale postrádám to konkrétno. To je to, na co lidé čekají. Těch proklamovaných hesel a plakátů bylo vždy přehršel, ale po volbách skutek utek. Postavte se konkrétně věci čelem,“ vyzývala Rakušana Marcela Nekvapilová.

„Pane Rakušane, je to velmi trapné video. Je vás hodno vést takto hloupou kampaň? Poraďte se u odborníků, děláte to jako amatér. Já totiž byl dříve příznivcem STAN,“ přidal se Jiří Kostelník. Bývalý volič STAN byl podle svého vyjádření i Marek Křižka. Ten považuje za nevolitelné jak hnutí ANO, tak Rakušanovu stranu.

„A to jsem Starostům v minulých volbách věřil! Tohle nejsou rozhodně strany, které by bojovaly za běžného občana! Pandemie nám bohužel ukázala, co je to za hroznou sebranku a tornádo na Hodonínsku předvedlo sílu, rychlost a solidárnost národa – než se vláda vzpamatovala a začala jednat, tak pomoc občanů už dávno jela na plné obrátky – TO JE TA SKRYTÁ SÍLA NÁRODA!“ mínil.

„Nejdříve Thermal necháte spadnout, stala se z něj ruina, když se opravuje, tak je zase zle, vy umíte jen kritizovat a špinit, tím hlasy nezískáte, jedině ztratíte,“ vyčítala Jitka Bázlerová a podobně hovořil další komentátor, tentokrát přímo z Karlových Varů: „Pane Rakušane, kecáte jako vždy a všude, umíte jen házet špínu na jiné, jste úplná kopie Bartoše, vyprdněte se na politiku, stejně nic nezískáte a učte se pracovat rukama!“

Jiří Hrabovský sršel ironií: „Pane Rakušane, skvělý výkon. Z h...a jste upletl bič a přidal jste se k největším tlučhubům v Česku. Za největšího tlučhubu považuji Bláhu z Uherského Hradiště, druhý je určitě Kuchař z Františkových Lázní. Třetí pak tedy vy za skvělý projev o rekonstrukci hotelu. Očekávám, že preference Babiše prudce spadnou.“

Jaroslava Juráňová Oudesová pak Rakušana obvinila, že jeho informace jsou podané jednostranně. „Hotel se otevírá postupně a rekonstrukce potrvá do roku 2025. Páska se stříhá u prvních hostů hotelu. Zbytek se renovuje za chodu, což je běžná praxe. Starosta ze STAN z Františkových Lázní to rozjel na základě dnešního mítinku v Karlových Varech? Právě toto vás táhne k politickému dnu. Nezveřejníte to, co se už povedlo, ale jen udržet volební hysterii. Zkuste tuto nespokojenost dát lidem na vědomí až po roce 2025, nikoli během probíhající rekonstrukce.“

„Tak co, Vítku? Vrátíš zemi ne budoucnost, ale minulost, že? Hotel Thermal postavili komunisti ve srovnání s dneškem ‚za hubičku‘ a sloužil celá desetiletí pro naše spokojené občany s úhradou vstupného taky za hubičku,“ připomínal Jiří Schwarz.

A varoval: „Nechceme budoucnost s vámi, protože tohle, co je dnes, vy nezměníte. Budoucnost s vámi a Pirátama, o které zatím záměrně nemluvíte, bude ještě větší tragédie, než co tu je za této vlády. Jste největší probruselští dobrovolní dobroseři, poslušně naplňující ekonomicky katastrofální politiku Green Dealu s následným vydrancováním země. Teď jenom populisticky potřebujete to hlavní, a tím je – uchvátit moc. A pak to začne...“

Také Jiří Kralert Rakušana nešetřil: „Pane učiteli, a co vy jste v životě vybudoval. Nic, jen blafáte a kritizujete. Až se najde na vás sviňárna s autem v Kolíně při starostování, tak se ukáže, jaký jste zmetek a bafuňář s ručičkama dozadu. Komik.“

Zmíněnou „sviňárnou s autem“ by mohl být fakt, že Vít Rakušan jakožto zastupitel Středočeského kraje odmítl jezdit Škodou Superb starou osm let a po žádosti o jiný vůz jezdil pronajatým Superbem Elegance, jehož najmutí kraj vyšlo na částku vyšší než 100 000 korun. Odmítnuté vozidlo pak používala bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a radní Martin Herman.

„Po nástupu do funkce mi jako statutárnímu náměstkovi hejtmanky nabídl krajský úřad auto k dispozici, které dle mého názoru nebylo ve stavu, v jakém bych se v něm při každodenních cestách z Kolína do Prahy plus po kraji, cítil bezpečně. Najeto mělo 300 tisíc kilometrů, byla to Škoda Octavia, jejíž technický stav nebyl dobrý. Proto jsem požádal, zda by nebylo možné dostat auto jiné z vozového parku kraje. To se stalo, takže jsem dostal k používání auto Škoda Superb, žádná extrémně luxusní výbava, zcela normální auto, které mi stačilo. V dobré víře jsem podepsal smlouvu, která mě k používání tohoto vozidla oprávnila," vysvětlil Rakušan pro PL.

S tím, že nějaký čas po nástupu do funkce nové ředitelky Kateřiny Černé „mě ona sama oslovila s tím, že zjistila, že toto vozidlo stojí krajský úřad 20 tisíc korun měsíčně z důvodu uzavření smlouvy předchozím ředitelem úřadu se společností, která pronajímá vozidla. Okamžitě jsem se vozidla zbavil, respektive jsem s ním přestal jezdit,“ doplnil.

Radní Herman z ANO ovšem neví, co Rakušanovi vadilo: „Šlo skutečně o starší auto s poměrně velkým nájezdem kilometrů, nicméně svoji funkci splnilo bez problémů. Rozhodně jsem neměl pocit, že by jízda v něm byla jakkoli nebezpečná mně, spolucestujícím či okolí. Nikdy mě ani nenapadlo ho vrátit a žádat novější, či pohodlnější.“

