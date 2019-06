Benešík pro PL k Zemanovi: Asi demonstruje více lidí, než by si pan prezident přál

„Andrej Babiš je dost dobrý ve využívání úspěchů jiných a jejich připisování sám sobě. Klobouk dolů, žádný jiný politik, nebo jen málo politiků, to uměl tak jako on. Každopádně je velmi falešné připisovat zásluhy Andreji Babišovi,“ tvrdí k chlubení se průzkumy o životní úrovni Čechů poslanec a lidovec Ondřej Benešík. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zároveň řekl, že časté výměny v Babišově vládě svědčí o problematické personální politice hnutí ANO. Premiér slíbil odborníky, ale má jich nedostatek. Benešík prý demonstrující chápe, protože dané sliby nejsou naplňovány, ale pravděpodobnost na změny v nejbližších měsících je podle něj minimální.

Nedávno jsme se spolu bavili o demonstracích proti Marii Benešové i Andreji Babišovi. Vy jste mi řekl, že to na vás dělá dojem, jako by premiér ony výměny zase tak dobrovolně nedělal. Ty výměny ale pokračují a obsazení v Babišově vládě se mění už prakticky neustále. O čem to podle vás svědčí?

Svědčí to, řekněme, o velmi problematické personální politice hnutí ANO. Jedna je slíbit odborníky, druhá věc je odborníky mít. A ty lidi prostě nemají. Ale na druhou stranu bych řekl, že ne každý člověk v politice musí mít náhled neodborníka, což Andrej Babiš asi takto chápe... do velké míry tak degraduje i spoustu lidí z jeho vlastní partaje. V jeho vlastní partaji jsou lidé, kteří byli zvoleni ve volbách a rozumějí celé řadě odvětví, věcí a tak dále. Pokud má někdo dojem, že je někdo zvolením automaticky odborník… přece i odborník se může nechat zvolit.

Je pan premiér odborník, když už je zvolený? Volili ho lidé jako odborníka, nebo člověka, který má prostě obrovské marketingové zázemí a dokáže oslovit lidi jinak než svojí odborností? To si musí každý odpovědět sám.

Při demonstracích na pódiu zaznívají různé názory a výroky. Může i to stát za vyhrocením společnosti – na jednu stranu slyšíme o chuti propojit Čechy, a později ze stejného místa zaznívají urážky politiků i voličů. Jak jde tohle všechno dohromady?

Přiznám se, že na demonstrace nechodím proto, že se konají v době, kdy opravdu nemám čas. Rád bych na ně zašel, abych slyšel jejich argumenty, ale každopádně z toho, co se dočtu v médiích a sleduji nejrůznější zdroje, se demonstrujícím nedivím. Myslím, že je tam celá řada voličů hnutí ANO – bylo jim něco slíbeno v roce 2011 a v roce 2013 a ono se to nedostavuje.

Naopak docela relevantně vyplouvají na povrch věci, které se jim nemohou líbit, a to o někom, kdo jim sliboval lepší zítřky. Takže v tomto ohledu je chápu. Rozhodují volby, rozhoduje Parlament, ale v mnoha ohledech musejí i Parlament a politici naslouchat. Měli by poslouchat své voliče i v průběhu volebního období.

Jak podle vás dopadnou protesty na Letné? Je vůbec možnost, že padne současná vláda? Nebo že ČSSD skončí v koalici a nahradí ji SPD, či někdo jiný? Nebo se vzbouří někteří poslanci ANO? Nebo se nezmění vůbec nic? Jaký je váš osobní tip?

Nejsem si jistý. To samozřejmě bude záležet na mentálním, ale i vědomostním rozpoložení jednotlivých aktérů. Od opozice asi nemůže člověk čekat nic jiného a já podporuji vyjádření nesouhlasu se současnou situací. Je otázka, zda ve chvíli, kdy opozice nemá dostatek hlasů, aby fakticky rozhodla, se něco fakticky stane. Já si osobně myslím, že to může otřást – a zcela po právu a spravedlivě – důvěrou současné vládní většiny, ale pravděpodobnost, že by došlo v nejbližších týdnech či měsících ke změně, je spíše menší než větší.

Premiér Andrej Babiš se pochlubil průzkumem CVVM, podle kterého většina Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Ekonomickou situaci v České republice pak hodnotí příznivě 45 procent lidí. Opravdu Andrej Babiš tak dobře zvládá ekonomickou politiku, nebo jde jen o souhru příznivých náhod a občany, kteří jsou zatím spokojení, čeká kruté vystřízlivění?

V první řadě bych chtěl říci, že doufám, že nás nebude čekat kruté vystřízlivění, což je velmi důležité. Ale druhá věc je, že v České republice se daří relativně dobře i navzdory současné vládě. Tak bych to řekl. Takže úspěchy, které si Andrej Babiš připisuje, úplně nepatří jemu. Koneckonců naše ekonomika je ze zásadní části navázána na ekonomii sousedních států, zejména Německa, takže když se přestane dařit Německu, životní úroveň u nás může klesnout také. Jsme otevřená ekonomika, která tímto způsobem dlouhodobě funguje, a myslím, že Andrej Babiš je dost dobrý ve využívání úspěchů jiných a jejich připisování sám sobě. To vím prostě od začátku a klobouk dolů, žádný jiný politik, nebo jen málo politiků, to uměl tak jako on. Každopádně je velmi falešné připisovat zásluhy Andreji Babišovi.

Co říkáte na reakci prezidenta Miloše Zemana směrem k demonstracím, tedy že nemají smysl a podporují je lidé, kteří nic nedokázali, a mají se ignorovat?

Pan prezident má vždy svérázné názory a vidím, že se k tomu vehementně vyjadřuje. Jde o hlavu státu a jeho vyjádření svědčí o tom, že se nejedná o úplně banální záležitost. Pokud Andrej Babiš říká, že důvodem je pěkné počasí a lidé chodí na koncerty, ale prezident má potřebu se k tomu vyjadřovat, tak nepůjde pouze o pěkné počasí. Situace je asi vážnější, lidí je na demonstracích více, než by si prezident přál, a mluví o věcech, které se mu nelíbí. Tak nějak bych to rozklíčoval, to je můj názor.

Poslanec Jaroslav Foldyna se dostal do konfliktu v Lidicích, kde chtěl spolu s motorkáři z gangu Noční vlci položit kytky na památník obětí nacistických zločinů. Filip Petlička, který má na starosti vnější vztahy Památníku Lidice, jim ale v položení květin zabránil, protože na stuhách byly nápisy v azbuce. Motorkáři nakonec ustoupili a položili květiny o kus dál. Je takový zákrok nutný?

Já osobně si myslím, že bychom neměli bránit, pokud někdo chce uctít památku opravdových obětí fašismu. Neměli bychom nikomu bránit, ani těm, kteří adorují ty, kdo válku společně s Hitlerem začali. I sudetští Němci si nasypali popel na hlavu ve velkém a také byli v Lidicích, několikrát, a vzdali se majetkových nároků a tak dále a tak dále. Uznali, že fašismus předcházel našemu odsunutí Němců. Pokud k takové sebereflexi dojde u těch druhých, kteří prostě s Hitlerem spolupracovali, rozdělili si Evropu a vraždili v podobném stylu jako on, měli bychom mít sebereflexi vlastní.

Jde o to, že sovětská strana, a říkám sovětská, nikoliv ruská, uznala svůj podíl na začátku druhé světové války a vraždění v Evropě, byť – a to bych chtěl zdůraznit – v konečném důsledku byli na vítězné straně. Spousta lidí a vojáků, kteří neřešili politiku, ale byli příslušníci národů Sovětského svazu, padlo i za naši svobodu. To já naprosto uznávám a jako bývalý starosta obce, kde se válčilo třináct dní, jsem pořádal velkolepé oslavy konce druhé světové války. Bylo by dobré, abychom historii brali od A do Z a nedělali z někoho hrdiny, kteří nemají žádný vroubek, i když to tak úplně nebylo.

autor: Zuzana Koulová