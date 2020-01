Benzín, nafta, uhlí. Všechno pryč. HNED! Greta si dupla v Davosu

Kromě významných představitelů ekonomiky a politiky z celého světa se do švýcarského Davosu, kde tento týden začalo 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), vypravila na tuto významnou konferenci i švédská aktivistka za klima Greta Thunbergová. A jala se zúčastněné čelné světové představitele kárat. Prý nic nedělají a není už „žádný čas“. Opět po vzoru svého loňského projevu připomenula, že chce, aby se „ocitli v panice“. Řekla, že je nutné ukončit těžbu fosilních paliv, a to „hned teď“. Jinak prý budou umírat lidé. „Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn,“ varovala. A pustila se i do americké hlavy státu Donalda Trumpa.

V úterý během ranní panelové diskuze Thunbergová vyčítala světovým lídrům, že pro ochranu klimatu i přes své sliby nic neudělali. Naslouchat by dle ní měli mladým lidem. „Prázdná slova a sliby by měly vyvolat dojem, že se pro klima něco dělá, ale proti klimatické krizi se nekoná nic,“ řekla.



A vyzvala politiky a média, aby věnovali pozornost vědeckým závěrům: „Pokud bude lidstvo pokračovat ve vypouštění uhlíkových emisí dosavadním tempem, nebude možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti období před průmyslovou revolucí.“

V boji s klimatickými změnami nám prý nepomohou už ani technologie. Dle ní totiž „nemá smysl spoléhat se na technologie, které dosud neexistují“, jelikož „není žádný čas“.



„S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda. Vím, že o tom nechcete psát ani mluvit, ale já ta čísla budu opakovat, dokud nezačnete,“ soptila.

Na zastavení těžby fosilních paliv prý nemáme už ani rok a musí se uskutečnit „hned teď“. „Nechceme, aby se tyto věci prováděly do roku 2050, 2030 nebo do roku 2021. Chceme, aby se to stalo hned teď,“ připojila.



Pokud se tak nestane, tak předznamenala, že budou kvůli tomu umírat lidé. Záleží prý totiž na „každém zlomku stupně“. „Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn,“ varovala.

Během svého projevu se také opřela do americké hlavy státu Donalda Trumpa, jenž vystoupil v Davosu krátce před ní. Řekla, že „nepotřebujeme nízkouhlíkovou ekonomiku ani nízké emise“, ale že musí být jakékoli emise zcela zastaveny, abychom cíle dosáhli. Ještě předtím referovala, že k tomu nedopomůže ani sázení stromů. Mířila tak právě na šéfa Bílého domu, který oznámil, že se Spojené státy připojí k iniciativě na zalesnění planety nazvané „tři biliony stromů“.



„Sázení stromů je samozřejmě dobré, ale nestačí a nemůže nahradit skutečnou ochranu přírody,“ doplnila a zájem zlepšit klima výsadbou stromů semlela slovy kritiky: „Neplaťte jiným lidem, aby kvůli vašemu znečišťování někde vysazovali stromy.“

Donald Trump během svého projevu nehovořil jen o záměru vysadit stromy. Hovořil též o nevídaném hospodářském rozmachu Spojených států, který měl nastat za jeho vlády. „Jsme uprostřed ekonomického rozkvětu, jaký Spojené státy ještě nezažily,“ prohlásil Trump. Řekl také, že obchodní dohody, které Spojené státy uzavřely s Čínou, Mexikem a Kanadou jsou vzorem pro 21. století. Na rozdíl od Gretiných slovech o „ocitnutí v panice“ optimismem nešetřil a při oznamování hospodářského růstu své země se jal prohlásit: „Amerika opět vítězí“.





