Biden balí volby. Podpořil Harrisovou

Biden v příspěvku na sociální síti X uvedl, že zůstane ve funkci prezidenta a vrchního velitele až do konce svého mandátu v lednu 2025 a že tento týden promluví k národu.



„Bylo mi největší ctí v mém životě sloužit jako váš prezident. A přestože bylo mým záměrem usilovat o znovuzvolení, věřím, že je v nejlepším zájmu mé strany a země, abych odstoupil a po zbytek svého funkčního období se soustředil výhradně na plnění svých prezidentských povinností,“ napsal Biden.

Biden se s výzvami k odstoupení setkával v uplynulých dnech čím dál více a podle spekulací řady médií by se nyní mělo uvolnit místo po Bidenovi jeho viceprezidentce Kamale Harrisové.



Že by jako dosavadní viceprezidentka podle představ demokratů mohla do voleb rychle naskočit Kamala Harrisová, poznamenává například CNN. Demokraté dle televize především doufají, že by byla aktivnější ve střetech s Donaldem Trumpem.

Harrisovou posléze v neděli večer podpořil i sám Biden a vyzval taktéž k finanční podpoře její kampaně.

„Vážení demokraté, rozhodl jsem se nepřijmout kandidaturu a soustředit veškerou svou energii na své povinnosti prezidenta po zbytek svého funkčního období. Mým úplně prvním rozhodnutím jako stranického kandidáta v roce 2020 bylo vybrat si Kamalu Harrisovou za svou viceprezidentku. A bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Dnes chci Kamale nabídnout svou plnou podporu, aby se letos stala kandidátkou naší strany. Demokraté – je čas spojit se a porazit Trumpa. Udělejme to,“ vyzval Biden.

And if you’re with us, donate to her campaign here:https://t.co/A0T3v7ItQm — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Vysoký stranický představitel Demokratické strany televizi CNN řekl, že se má očekávat, že Harrisovou podpoří v kandidatuře na americkou prezidentku také další veteráni strany. Dodal, že demokraté mohou „využít tento okamžik k tomu, aby stranu stmelili a vrátili kontrast Donaldu Trumpovi“.



Trump v telefonickém rozhovoru pro CNN reagoval na odstoupení Bidena slovy, že Biden „se zapíše jako zdaleka nejhorší prezident v historii naší země“.

Řekl též, že si myslí, že viceprezidentku Kamalu Harrisovou bude snazší porazit než Bidena.



„Křivák Joe Biden nebyl způsobilý kandidovat na prezidenta a rozhodně není způsobilý vykonávat svou funkci – a nikdy nebyl! Prezidentské funkce dosáhl jen díky lžím, fake news a tomu, že neopustil svůj sklep. Všichni kolem něj, včetně jeho lékaře a médií, věděli, že není schopen být prezidentem, a také jím nebyl,“ připojil pak Trump na sociální síti Truth.



Zmínil též škody, které dle něj Biden napáchal neřešením ilegální migrace do USA. „Kvůli jeho prezidentství budeme velmi trpět, ale škody, které napáchal, velmi rychle napravíme. Udělejme Ameriku znovu velkou!“ napsal Trump.