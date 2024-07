Biden ze hry: Asi je hotovo, Trump si může mnout ruce, soudí profesor

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30253 lidí

„Bylo mi největší ctí v mém životě sloužit jako váš prezident. A přestože bylo mým záměrem usilovat o znovuzvolení, věřím, že je v nejlepším zájmu mé strany a země, abych odstoupil a po zbytek svého funkčního období se soustředil výhradně na plnění svých prezidentských povinností,“ napsal Biden.



V pozdějším vyjádření pak místo sebe coby kandidátku na příští americkou prezidentku doporučil Demokratické straně svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou a vyzval taktéž k finanční podpoře její kampaně.

„Vážení demokraté, rozhodl jsem se nepřijmout kandidaturu a soustředit veškerou svou energii na své povinnosti prezidenta po zbytek svého funkčního období. Mým úplně prvním rozhodnutím jako stranického kandidáta v roce 2020 bylo vybrat si Kamalu Harrisovou za svou viceprezidentku. A bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Dnes chci Kamale nabídnout svou plnou podporu, aby se letos stala kandidátkou naší strany. Demokraté – je čas spojit se a porazit Trumpa. Udělejme to,“ vyzval Biden.

Na slova Bidena reagoval jeho dosavadní soupeř a již potvrzený republikánský kandidát na prezidentský post Donald Trump.

„Křivák Joe Biden nebyl způsobilý kandidovat na prezidenta a rozhodně není způsobilý vykonávat svou funkci – a nikdy nebyl! Prezidentské funkce dosáhl jen díky lžím, fake news a tomu, že neopustil svůj sklep. Všichni kolem něj, včetně jeho lékaře a médií, věděli, že není schopen být prezidentem, a také jím nebyl,“ napsal Trump na sociální síti Truth a televizi CNN mimo jiné řekl, že Harrisovou v případě její nominace demokraty dle něj půjde porazit „snadněji než Bidena“.

Na rozhodnutí Bidena nepokračovat v kampani již reagoval také předseda Národního výboru Demokratické strany Jaime Harrison. „Američané jsou prezidentu Bidenovi nesmírně vděční za bezkonkurenční pokrok, kterého v posledních čtyřech letech dosáhl – a my tento odkaz a jeho dnešní rozhodnutí uctíme pevným odhodláním nominovat a zvolit v listopadu demokratického prezidenta, který tuto pochodeň ponese i v dalších čtyřech letech,“ vyjádřil se.



V nadcházejících dnech dle něj strana podnikne „transparentní a řádný proces“, aby nalezla kandidáta, který „může v listopadu porazit Donalda Trumpa“. „Tento proces se bude řídit zavedenými pravidly a postupy strany. Naši delegáti jsou připraveni vzít vážně svou odpovědnost za rychlé předložení kandidáta americkému lidu,“ deklaroval Harrison.

The American people owe President Biden an enormous debt of gratitude for the unparalleled progress he has delivered over the last four years – and we will honor that legacy, and the decision that he has made today, through a firm commitment to nominating and electing a… — Jaime Harrison (@harrisonjaime) July 21, 2024

Vlivná politička demokratů a někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosiová Bidenův ústup přivítala se slovy, v nich Bidena označila za amerického patriota, který vždy dával USA na první místo. „Jeho odkaz vize, hodnot a vedení z něj činí jednoho z nejdůslednějších prezidentů v americké historii,“ sdělila Pelosiová.

„Bůh požehnal Americe velikostí a dobrotou Joea Bidena,“ dodala poté, co svou kandidaturu Joe Biden „zabalil“.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history.

With love and gratitude to President Biden for always believing in the promise of… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 21, 2024

Republikán Vivek Ramaswamy, jenž se ucházel o nominaci své strany do letošního ledna, kdy se z kandidatury rozhodl odstoupit a podpořil Trumpa, napsal, že změna u demokratů nehraje žádnou podstatnou roli. „Nekandidujeme proti žádnému kandidátovi. Kandidujeme proti systému,“ napsal.

We’re not running against a candidate. We’re running against a system. — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) July 21, 2024

Neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová a bývalý prezident USA Bill Clinton ve společném prohlášení uvedli, že podporují viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby nahradila Joea Bidena na postu kandidáta na prezidenta.

„Je nám ctí připojit se k prezidentovi a podpořit viceprezidentku Harrisovou a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom ji podpořili,“ uvedli Clintonovi v prohlášení zveřejněném na sociální síti X. „Nyní je čas podpořit Kamalu Harrisovou a bojovat ze všech sil za její zvolení,“ dodali.

My statement on today: https://t.co/U0meOCtlfp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 21, 2024

Harrisová je naopak ještě horší volba než Biden dle mínění syna Donalda Trumpa a Ivany Trumpové Donalda Trumpa juniora. „Kamala Harrisová má na svém triku celou levicovou politiku Joea Bidena. Jediný rozdíl je v tom, že je ještě liberálnější a méně kompetentní než Joe, což už o něčem svědčí. Dostala na starost hranice a byli jsme svědky nejhorší invaze ilegálů v našich dějinách!“ uveřejnil Trump junior.

Kamala Harris owns the entire leftwing policy record of Joe Biden. The only difference is that she is even more liberal and less competent than Joe, which is really saying something. She was put in charge of the border and we saw the worst invasion of illegals in our history!!! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 21, 2024

Reakce na rozhodnutí prezidenta USA znovu nekandidovat přicházejí také z Česka.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) komentovala, že šlo o jedno z nejtěžších rozhodnutí v Bidenově životě. „Nebude se ucházet o znovuzvolení. Ukázal tím, jak moc miluje svoji zemi a že je skutečným státníkem, který pro USA chce jen to nejlepší,“ sdílela.

Americký prezident Joe Biden učinil jedno z nejtěžších rozhodnutí ve svém životě. Nebude se ucházet o znovuzvolení. Ukázal tím, jak moc miluje svoji zemi a že je skutečným státníkem, který pro USA chce jen to nejlepší. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 21, 2024

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová podobně hodnotí, že „Joe Biden odstupuje jako skutečný státník“. „Upřednostnil zájmy země a strany před osobními ambicemi,“ ocenila. K Bidenovi také připsala, že si jej váží za to, že „vždy stál na straně svobody a demokracie“ a že „jeho státnické rozhodnutí ukazuje jeho oddanost vyšším cílům“.

Joe Biden odstupuje jako skutečný státník. Upřednostnil zájmy země a strany před osobními ambicemi.

Vždy stál na straně svobody a demokracie, za což si jej velmi vážím. Jeho státnické rozhodnutí ukazuje jeho oddanost vyšším cílům. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 21, 2024

„Politický životopis Josepha R. Bidena je úctyhodný. Do dějin se zapsal vedle celoživotní služby své zemi i jako prezident, který v roce 2020 zastavil Donalda Trumpa a předtím jako viceprezident kryl záda Baracku Obamovi. Jeho rozhodnutí je vrcholem státnictví. Obětoval osobní ambice, aby pomohl své zemi a demokratům v boji o Bílý dům a o Kongres,“ vyjádřil se k rozhodnutí Bidena ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Politický životopis Josepha R. Bidena je úctyhodný. Do dějin se zapsal vedle celoživotní služby své zemi i jako prezident, který v roce 2020 zastavil Donalda Trumpa a před tím jako viceprezident kryl záda Baracku Obamovi.

Jeho rozhodnutí je vrcholem státnictví. Obětoval osobní… pic.twitter.com/G2KblwfnAG — Vlastimil Válek (@vlvalek) July 21, 2024

Oceněními Bidena nešetřil ani někdejší novinář ČT Tomáš Etzler. „Statečné a obětavé rozhodnutí. Prezident Biden je skutečným americkým patriotem, pro něhož jsou zájmy země tou nejvyšší prioritou,“ vyjádřil se.

Statečné a obětavé rozhodnutí. Prezident Biden je skutečným americkým patriotem, pro něhož jsou zájmy země tou nejvyšší prioritou. https://t.co/MV0qL0eTGA — Tomas Etzler (@tvtomas) July 21, 2024

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský míní, že tento krok se dal již očekávat. „Odstoupení Joea Bidena bylo očekávané, přesto se mi chce říct, že důležité politické gesto státníka. Prezident by měl být schopen sloužit své zemi na 200 procent. Zvláště v této mezinárodně velmi obtížné době,“ napsal Zdechovský.

Odstoupení @JoeBiden bylo očekávané, přesto se mi chce říct, že důležité politické gesto státníka.

Prezident by měl být schopen sloužit své zemi na 200 procent. Zvláště v této mezinárodně velmi obtížné době. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 21, 2024

Naopak předseda Svobodných Libor Vondráček se nechal slyšet, že pro něj není kandidátem na amerického prezidenta, jehož by podporoval, ani Biden, Kamala Harrisová nebo Michelle Obamová, nýbrž republikán Trump.

„Proč fandím Trumpovi? Progresivní woke ideologie a zelené šílenství omezují svobody lidí po celé zeměkouli, neboť se postupně propisují do zákonů všech států. Pokud se pramen těchto náboženství zastaví v USA, bude to mít pozitivní vliv i na nás. Donald Trump už během svého prvního prezidentství prokázal, že je schopen s tímto bojovat, když odstoupil od klima alarmistických úmluv i z WHO,“ vysvětlil.

Biden, Kamala nebo Michelle Obama?

Ani záludný střelec ho nezastaví! ?#trump2024

Proč fandim Trumpovi? Progresivní woke ideologie a zelené šílenství omezují svobody lidí po celé zeměkouli, neboť se postupně propisují do zákonů všech států. Pokud se pramen těchto náboženství… pic.twitter.com/G1bd3y7mzn — Libor Vondráček • Svobodní (@vondraczech_cz) July 21, 2024

Možný nástup Harrisové do boje o prezidentské křeslo profesor historie a komentátor Martin Kovář považuje za jasnou zelenou pro Trumpa. „Ještě počkejme na vyjádření Baracka Obamy, ale je nejspíš hotovo, Trump si může mnout ruce,“ komentoval podporu Harrisové od Clintonových. Právě podpora Hillary Clintonové by dle něj mohla být pro americkou viceprezidentku „polibkem smrti“.

Ještě počkejme na vyjádření Baracka Obamy, ale je nejspíš hotovo, Trump si může minut ruce. https://t.co/485jBKC1WU — Martin Kovář (@maaarty1965) July 21, 2024