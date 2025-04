Bidenova velvyslankyně v Kyjevě končí. Neshody s Trumpem, i se Zelenským

Americká a ruská delegace si podle agentury Reuters po šesti hodinách jednání pochvalují, že rokování bylo konstruktivní. Jednání vedli náměstkyně ministra zahraničí pro Rusko a střední Evropu Sonata Coulterová a nový ruský velvyslanec ve Washingtonu Alexandr Darčijev.

„Poslední kolo dvoustranných expertních konzultací o normalizaci práce diplomatických misí Ruska a Spojených států proběhlo v pozitivní atmosféře a umožnilo pokročit v řešení tohoto úkolu, který si stanovili prezidenti obou zemí,“ citovala ruská státní agentura TASS Darčijeva. Citovala ho s tím, že obě strany zdůraznily význam obnovení přímých letů mezi Ruskem a Spojenými státy pro rozšíření obchodních vazeb a kontaktů.

„Opět to nemá nic společného s Ukrajinou, nemá to nic společného s rozšiřováním našich vztahů jakýmkoli způsobem v tomto ohledu, ale opravdu jen o povaze našich velvyslanectví a schopnosti je řídit a provádět obchody, které by člověk normálně očekával, že je schopen dělat v diplomatické misi,“ prohlásila mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tammy Bruceová.

Současně však Bruceová oznámila, že americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková hodlá předčasně rezignovat na svůj post. Neuvedla však žádné další podrobnosti, jen odcházející velvyslankyni poděkovala za její práci. Podle Financial Times velvyslankyně odchází po neshodách s Trumpovou administrativou. Brinková byla na post jmenována ještě Joe Bidenem.

Velvyslankyni poděkoval i vedoucí editor časopisu National Review Jay Nordlinger. „Velvyslankyni Brinkovou bedlivě sleduji tři roky a velmi si vážím jejích služeb. Je evidentní, že je pro Ukrajinu, pro svobodu a proti tyranii. Překvapuje mě, že po změně ve Washingtonu zůstala v Kyjevě tak dlouho, jak zůstala. Považuji ji za skutečnou Američanku,“ napsal na sociální síti X.

I have followed Ambassador Brink closely for three years and greatly appreciate her service. Obviously, she is pro-Ukraine, pro-freedom, anti-tyranny. I am surprised she has remained in Kyiv for as long as she has, with the change in Washington. I regard her as a true American. https://t.co/PblRFt19ei