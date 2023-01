Blahopřeji vítězi. Pavel to není. Rajchl po volbách tahá zlé věci

Volby zhodnotil i předseda strany PRO Jindřich Rajchl ve svém pravidelném vysílání. Pogratuloval ČT a dalším médiím, Spojeným státům, lobbistům a také Petru Kolářovi, že se jim povedlo dostat svého prezidenta. Kopl si také do výkonu mluvčí Markéty Řehákové.„Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale zlatej Ovčáček proti tomuhle.“ A nastínil, co po Pavlově vítězství nastane.

Prohlásil, že volby opět rozhodla mlčící většina, která se na Facebooku nevyjadřuje, nekomentuje, ale záleží, ke komu se přikloní. „Bez toho, abychom je získali, nemáme šanci zvítězit,“ konstatoval a dodal, že je potřeba se zlepšit a „prodávat“ to, o co má tento mlčící střed zájem.

Výkon Markéty Řehákové také Rajchlovi neušel a nenechal si ujít příležitost se do něho pustit. „Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale zlatej Ovčáček proti tomuhle. Jestli tohle je ta nová kultura, kterou nám dopřávají, tak klobouk dolů. Naprosto neprofesionální výkon,“ zhodnotil a dodal, že pokud chce někdo tvrdit, že mluvčí byla roztomilá, tak by si měl uvědomit, že dotyčná je mluvčí prezidenta. A tam „roztomilost“ nepatří. Naopak označil projev Řehákové za infantilní, naivní, šílený, hloupý a nedůstojný. Možná nejhorší výkon mluvčího v historii ČR. A je to dle Rajchla neomluvitelné, ačkoliv se to média omluvit snaží.

Rajchl se také dotkl prohlášení, že Petr Pavel nebyl vládní kandidát. Poukázal, s jakým úsměvem a jak rychle přispěchal Petr Fiala s gratulací. Pavel dle něho pouze hrál hru, že není kandidát vlády, aby nebyl spojený s tím, jak je neoblíbená. Povšiml si též, jak Zuzana Čaputová přispěchala do Prahy, místo aby popřála z Bratislavy. „To ukazuje to propojení, že je to vlastně stejná líheň,“ komentoval s tím, že někteří členové týmu byli koneckonců společní. „Je to stejný model, podlehli mu Slováci, podlehli jsme mu my,“ míní. Nemůže uvěřit tomu, že lidé věří, že se jedná o nějakou „novou kulturu“.

Konstatoval, že nyní má pětikoalice všechny složky moci. Má moc zákonodárnou, moc výkonnou a brzy i moc soudní přes Ústavní soud. „To je věc velmi nebezpečná pro jakoukoliv demokracii, já jsem přesvědčen, že teď se tady rozjede naplno boj proti dezinformacím, tým KRIT (min. vnitra – pozn. red.) se utrhne z řetězu, začneme tady zavádět cenzuru v největším možném řádu, jaký jsme si dovedli představit, vláda si začne kupovat média,“ předpovídá. Rajchl také připomenul slíbených 100 milionů pro „nezávislá“ média, což je oxymoron.

Vzpomenul, jak nadšeně Řeháková vyvolávala jméno Radka Bartoníčka z Aktuálně.cz. „Jednoznačně jsme viděli, jak média byla součástí toho týmu. Ta mají dnes největší moc. Všichni to víme, všichni jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži, mnohokrát,“ pravil a znovu gratuloval ČT, Seznamu a Aktuálně.cz k „fantasticky odvedené práci“, která vyústila v to, že mají svého prezidenta. „Klobouk dolů. Příště musíme být lepší, abychom vás dokázali porazit i přes to všechno, co jste si tady nadrobili,“ podotkl.

Odmítl, že by hlasy pro Pavla byly známkou toho, že vláda má podporu. „Byly to hlasy proti Babišovi,“ míní. Připomenul, že stejně porazil Miloš Vystrčil svou protikandidátku. Tedy dle něho 60 % lidí v této zemi nevystojí Andreje Babiše a budou proti němu volit kohokoliv, i loutku. „Těch 60 % je natolik zpracováno médii, že Babiš je největší zlo, že budou volit kohokoliv,“ prohlásil.

Nespokojení s vládou prý zůstali raději doma. Jejich morální postoj sice chápe, ale pomáhají tím tomu, co se chystá, myslí si Rajchl. Například korespondenční volbě, kterou Ústavní soud oštempluje bez váhání. Nebo snížení volebního věku. A samozřejmě „boj proti dezinformacím“. Podle Rajchla se dotyční neudrží a budou se chtít ukázat. „Budeme muset být připraveni bránit svoje práva, tak jako tomu bylo za covidu, bude tomu teď úplně stejně,“ odhaduje.

Podle předsedy PRO je konečný cíl ovládat masy prostřednictvím elity. „Tomu musíme čelit. Elity vždy měly chuť omezovat individuální práva, protože si myslí, že obyčejní lidé tomu nerozumí, nemají rozhodovat, koneckonců nám to Petr Pavel řekl v jedné debatě, že zákon o referendu není namístě, protože lidé nejsou připraveni rozhodovat o této zemi,“ zmínil Rajchl a povšiml si, že Pavel zmínil Brexit. Tedy budou lidé vychováváni, aby „rozhodovali správně“. Podotkl, že Brexit byl naprosto demokratický a neví, proč ho Pavel kritizuje. Myšlenka, že ti nahoře ví nejlíp, co je nejlepší, ho děsí, protože už zde jednou byla.

Má za to, že on a lidé jemu podobní budou prvními terči současné vlády. A záleží na tom, kdo se k nim přidá. „Máme unikátní příležitost, abychom zformovali jinou opozici, postavenou na racionálním boji za práva českých občanů. Za národní zájmy této země,“ prohlásil a řekl, že v blízkých měsících a letech se budou naopak prosazovat zájmy zahraniční, korporací i Evropské unie. Na úkor českých občanů. Smál se „úspěchům“ českého předsednictví, například tomu, že emisní povolenky budou platit i pro fyzické osoby.

Varuje, že nebude fungovat ani žádná kontrola ze strany médií, ačkoliv Radek Bartoníček slibuje, jak budou přísní. Doufá, že média budou stejně tvrdě, jako se zaměřovala na Vratislava Mynáře, žádat po Pavlovi zveřejnění spisu z dob jeho studia na rozvědčíka.

Dodával také naději. Připomenul, jak za Rakouska-Uherska čeští poslanci bojkotovali Říšský sněm a praktikovali pasivní rezistenci. Aloisi Rašínovi dokonce bylo hrozeno trestem smrti. „I přesto ti lidé pokračovali a bojovali za tuhle zemi. Nemůžeme to přece vzdát, protože teď jsme prohráli jednu bitvu a budeme to mít těžké. Budeme to mít těžké, samozřejmě. A nikdo vám neslibuje, že se to tady změní za měsíc. Nic takového prostě nenastane. Znovu říkám, my jsme v té čelní linii. My v tuhle chvíli riskujeme nejvíc. Přesto budeme bojovat dál, v žádném případě neuhneme, neustoupíme. V žádném případě se nestane, že řeknu: Vláda je super, stáhl ocas a odkráčel někam do zapomnění. V žádném případě nic takového nebude. Já jsem připraven proti tomu bojovat. A jestli mě tenhle režim bude chtít umlčet nebo třeba zavřít, tak prosím, ale já jim neuhnu. Protože myslím, že v historii této země jsme museli obětovat mnohem, mnohem víc a bylo by neúctou k našim předkům, kdybychom to teď vzdávali a propadali nějaké skepsi nebo letargii. A řekli: Už to nemá cenu.“ Nemá rád poraženecké nálady a prohlášení, že někdo už nebude volit.

Je podle něho možné, že volby budou dříve. „Když lidé v téhle zemi se rozhodnou, že tuhle vládu nechtějí, tak tady nebude. A mohou mít stoosmičku (počet poslanců – pozn. red.) jak chtějí, protože lidé mají tu sílu. Oni se těch protestů bojí a vědí, že když lidé budou chtít, tak je dokážou dotlačit k tomu, aby tu demisi podali,“ míní.

„Nemůžeme se bezhlavě pouštět do útoků, které jen oslabují nás. My musíme připravit strategický frontální útok, za který se postaví drtivá většina lidí, která chce změnu v téhle zemi. A která už se nechce dívat na pana Fialu a pana Rakušana a paní Černochovou, jak ničí a devastují tuhle zemi. A vedou nás na samý okraj propasti. Ať už z hlediska ekonomického nebo z hlediska mezinárodních vztahů a vojenského konfliktu,“ doplnil.

