Blatný, Petříček, Zaorálek. Už mi volali dva velvyslanci... Libor Rouček ohlašuje znepokojení ze zahraničí

„My to překlepeme, ale jestli ČSSD? Nevím.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček už říká, že nic jiného, než hořký smích snad ani nezbývá. „Než se tím trápit…,“ podotýká se smíchem k bídnému stavu nejstarší české politické strany u nás.

ČSSD má za sebou sjezd. Obdivuhodné podle Roučka je, že se ho podařilo zorganizovat on-line. Tím s pochvalnými slovy končí. Chybělo mu především zhodnocení situace a uplynulého vývoje. „Výsledky jsou katastrofální. Strana ztratila více než polovinu svých členů. Z pětadvaceti tisíc má snad jedenáct. Prohrála katastrofálně všechny volby, ať to byly volby komunální, krajské nebo evropské. Člověk by očekával nějakou sebereflexi, popis příčin porážky a hledání východiska. To se nestalo.“ Rouček vzpomíná na sliby o otevření stany sympatizantům a příznivcům levého středu.

Prezident podle Roučka není schopen ČSSD zapomenout, že ho v roce 2003 nepodpořila, když kandidoval na prezidenta. „Spousta lidí si neuvědomuje, že už prezident není člen ČSSD, opírá se o jiné síly. Jan Hamáček, aby se mu zavděčil, vyhodí člověka, kterého Miloš Zeman nejvíc kritizoval, a to byl Tomáš Petříček,“ dodává Rouček.

Odchod ČSSD z vlády? Teď už je pozdě

Rouček tepe stranické kolegy dlouhodobě hlavně za spolupráci s Andrejem Babišem a účast v jeho vládě. Teď už ale není vhodné z kabinetu odcházet. „Nikdo nechtěl, aby ČSSD z vlády pár měsíců před volbami odešla. Ani Tomáš Petříček, ani Kateřina Valachová. Důležité bylo si otevřít vrátka,“ přemýšlí dlouholetý sociální demokrat. Není ani schválený volební zákon. Už je pozdě. „Andrej Babiš by si doplnil do vlády své lidi a prezident by mu pomohl. Vznikla by naprostá nestabilita a nevydělal by nikdo. Nejhůř by to opět odnesla ČSSD,“ dodává. A upozorňuje: „Levice na rozdíl od Andreje Babiše by měla mít určité mravní a morální hodnoty. Nemůže konkurovat penězi.“

Změny ve vládě vysílají špatný signál i do zahraničí. „Dnes mi volali už dva velvyslanci, které nechci jmenovat. Ptali se, co se u nás děje,“ popisuje Rouček.

A jak se bude vyvíjet zahraniční politika po odchodu Tomáše Petříčka? Ministr kultury Lubomír Zaorálek, se kterým vicepremiér počítal na post zahraničí, nechce svůj resort pustit. Ministerstvo zahraničí považuje za „vykuchané.“ „Kumštýři, umělci prožívají neskutečně těžkou dobu. Někteří dělají někde v Bille nebo v Lidlu na pokladně. Destabilizovat resort kultury je další nezodpovědnost. Nelze se divit Luboši Zaorálkoví, že chce na kultuře zůstat,“ podotýká Rouček. „Vliv prezidenta na formování vztahů hlavně vůči Rusku a Číně odchodem Tomáše Petříčka zesílí,“ upozorňuje Rouček. Zároveň ale konstatuje: „Jsme členy EU a NATO. V základním směřování žádná změna nenastane.“

Černobílá diskuse o Sputniku V

Týden před Petříčkem skončil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Spojoval je postoj k ruské vakcíně. „Podle mě naprosto správný. Je jedno, odkud vakcína pochází, ale musí být schválená. Od toho máme specializovaná pracoviště s kapacitou ji ověřit. Tím je Evropská léková agentura, potažmo náš SÚKL. Nešlo konkrétně o Sputnik, ale o to, aby lidé nebyli očkováni něčím, co není ověřeno,“ popisuje Rouček, který i tady vnímá jako důležitý vliv prezidenta republiky.

Bývalý místopředseda Evropského paramentu se znepokojením sleduje dění na ukrajinských hranicích. „Ruská strana přesouvá masivně svoji armádu na hranici ke svým sousedům. Pro Slovany, lidi, kteří mají k sobě blízko jazykově, kulturně, je to naprostá katastrofa. Strategická ztráta hlavně pro Rusko. Rusko by mělo mít přátelské vztahy se sousedy,“ popisuje Rouček a podotýká, že si Rusko znepřátelilo Ukrajince i Poláky. Připomíná třicátá léta u nás. „Existuje řada paralel mezi Sudety a východní Ukrajinou. Nacistické Německo pod záminkou pomoci své etnické skupině, sudetským Němcům, vtrhlo do Československa. Později obsadilo celou zem. Jsou silné paralely k tomu, co se děje na Ukrajině. Není to Ukrajina, která narušila územní celistvost Ruské federace. Je to Ruská federace, která obsadila Krym a narušuje celistvost a integritu Ukrajiny.“ Závěrem dodává: „Hledejme další cesty, způsoby, jak pomoci, aby konflikt, který už si na Ukrajině vyžádal tisíce mrtvých, byl urovnán způsobem, který by vyhovoval oběma stranám.“

