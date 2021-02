Blatný: Za tři týdny bude z celého Česka Cheb

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný představil na tiskové konferenci před kamerami ČT mapu, která ukazuje, že Čechy jsou v tuto chvíli koronavirem zasaženy více než Morava. Nejhůř na tom teď je Karlovarský a Královéhradecký kraj. Podle člena vlády však Českem postupuje britská mutace čínského koronaviru a vzhledem k její vyšší nakažlivosti je pravděpodobné, že se rozšíří i na Moravě.

„Západní část republiky se specifickým zohledněním Karlovarského a Královéhradeckého kraje je na tom nejhůř,“ poznamenal ministr s tím, že v těchto regionech se britská mutace objevuje častěji než jinde a může se odtud šířit do zbytku republiky. „Je to také jeden z důvodů, proč bylo třeba přijmout opatření, která ty okresy do jisté míry uzavírají a nedá se vyloučit, že v budoucnosti budeme muset stejným způsobem postupovat i v některých jiných lokalitách. Podle vývoje situace."

„Je potřeba říct, že jestliže společně nezabráníme dalšímu přenosu v tom gardu, který byl představen, tak během dvou nebo tří týdnů bude ta situace pravděpodobně stejná v celé zemi. Jinými slovy, celá země bude na této mapě červená,“ varoval člen vláda spoluobčany.

Na jednotkách intenzivní péče dnes leží 1175 lidí a nemocnice se stále potýkají s nedostatkem zdravotníků. „Systém jako celek se blíží limitům,“ oznámil Blatný.

Vláda proto hledá cesty, jak situaci řešit, možná budou muset znovu vypomoct i studenti a covidové pacienty dostanou i nemocnice, které dosud platily za necovidové. „Při poklesu celkové rezervní kapacity JIP/ARO lůžek v ČR pod 10 procent bychom sáhli i k aktivaci systému zahraniční pomoci. Je ale potřeba říct, že tato aktivace má spíše symbolický význam,“ uvedl Blatný s tím, že Česko potřebuje tisíce lůžek na JIP a ne jen desítky nebo stovky.

„To, co se děje v současné době, je dáno tím, že plošná opatření (proti šíření covidu) nefungují, když nejsou dodržována na individuální úrovni. Zde si myslíme, že řešením je uvědomělý přístup každého z nás místo nějakých dalších restrikcí,“ řekl ministr.

Cestu vidí v nošení roušek, v udržování rozestupů a v častém mytí rukou. Lidé by si neměli nemytýma rukama sahat na obličej, na respirátor, měli by často větrat a především by se měli co nejméně stýkat s dalšími lidmi.

„Chceme něco, udělejme pro to něco. Bude to na nás na všech,“ volal na tiskové konferenci Blatný s tím, že chceme-li se vrátit k alespoň trochu normálnějšímu životu a otevřít třeba školy, musíme se chovat zodpovědně. „Je to jakýsi přístup občanské společnosti, nás všech,“ uvedl Blatný.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová připomněla, že jak rouška, tak respirátor brání šíření kapének s virem a kvalitní respirátor zabrání i vdechnutí viru druhou osobou.

Když si vzal znovu slovo Blatný, vyjádřil potěšení nad tím, že v Česku roste zájem o očkování proti nemoci covid-19 a vysvětlil lidem, že se mohou nechat očkovat všemi vakcínami, které schválí Evropská léková agentura (EMA). Schválení vakcíny totiž znamená, že je bezpečná a ochrání člověka před smrtí, kterou by mohla bez očkování způsobit nemoc covid-19.

„Zásadní důvodem vakcinace při onemocněních, která mohou způsobovat smrt, a tam patří i koronavirus, je, aby vás vakcína ochránila před smrtí. Toto všechny tyto vakcíny plní, plní to srovnatelně a plní to i vakcína AstraZeneca,“ zdůraznil ministr s tím že tuto vakcínu mohou dostat i straší lidé, zdravotníci či učitelé. Podle ministra se nemusí bát.

