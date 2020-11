Blatný a Milion chvilek: Babiš uhodil do stolu. Je to prý jasné

reklama

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Děkuji, že jste si našli čas na můj pořad Čau lidi. Chci poděkovat všem, kteří podporují naši vládu, kteří dodržují ta opatření, která jsme kvůli druhé vlně pandemie museli přijmout. Já jsem se na vás 28. října obrátil, abyste dodržovali ta opatření, a chci všem poděkovat. Samozřejmě, někteří si z toho dělali srandu, že obejmout manžela nebo manželku podle nařízení vlády je nesmysl, protože určitě se objímáte i bez toho, abychom vám to nařídili. Ta čísla sice vypadají nadějně, ale nejsou ještě objektivní,“ začal svůj příspěvek Babiš.

Ano, stále z toho prý nejsme venku: „Ve středu byl svátek a já jsem se díval na mobilitu, to znamená, jak se lidi pohybují v rámci naší země, jak chodí do práce nebo do obchodů, a stále jsme na tom hůře než v dubnu. Takže jsem chtěl poprosit, abychom se ještě znovu semkli a teď to skutečně dodržovali.“

„Naši žádost na prodloužení nouzového stavu schválila Sněmovna jenom do 20. listopadu, a samozřejmě říkat nějaké prognózy nebo předpovědi je velice těžké. Ale je jasné, že naše priorita budou hlavně školy, a samozřejmě bychom všichni chtěli, abychom znovu otevřeli obchody a abychom ty Vánoce, které se blíží, měli alespoň v nějakém normálu, pokud to tak můžu říct,“ informoval dále Babiš.

„My samozřejmě pokračujeme v projektech z hlediska navyšování kapacit našich nemocnic. Připravujeme velice důležitý projekt realizace antigenních testů, hlavně chceme ochránit starší lidi, seniory, nemocné lidi, zaměstnance klíčové infrastruktury, hlavně v nemocnicích.“

Podle premiéra v tom nejsme rozhodně sami: „Zasažená je celá Evropa. Já vám tady mohu dlouho číst, de facto všechny evropské státy musely přijmout opatření. Tady mám poslední Rakousko, od osmi večer zavádí noční zákaz vycházení, zavřené restaurace. To je zpráva ze včera. Karanténa umrtví i Anglii, zavede měsíční plošnou uzávěru. Já tady nechci číst, ale všechny země de facto v Evropě mají druhou vlnu. Já chápu, že jsme kritizováni za to, že jsme se dostatečně nepřipravili. No, tak to bude určitě debata, která se s námi potáhne až do příštích voleb. Ale teď je důležité, abychom tuhle druhou vlnu zvládli, abychom ochránili naše spoluobčany.“

Babiš se taky vrátil k nově jmenovanému ministru zdravotnictví a jeho chvilkové záležitosti: „Někteří z vás mi psali, proč jsem ho navrhl, když tedy podepsal dvakrát tu petici Milion chvilek. Protože všichni víte, že tyto lidi spojuje nenávist vůči mně, a hlavně je spojuje cíl mě odstranit z české politiky. Já si ale myslím, že je to jasný důkaz toho, že já navrhuji ministry ne podle jejich politických názorů, ale podle odbornosti. Mně byl pan Blatný doporučen jako odborník a já jsem se s ním o jeho politických názorech nikdy nebavil a ani se bavit nebudu. Tak jako s ostatními ministry, kteří jsou ve vládě. Takže to jednoznačně dokazuje to, že nemám žádné složky, že nikoho nekádruji a že mám důvěru hnutí ANO nominovat ty ministry, a taky za to beru odpovědnost.“

Podle Babiše to jen dokazuje, že hnutí ANO není tradiční strana a každý, kdo je odborníkem na určité téma, se tohoto projektu, který je zde již od roku 2013, může účastnit. „U nás si to nemusí nikdo vysedět, aby se stal ministrem,“ řekl Babiš.

Pak přešel k ekonomickým záležitostem: „My jsme schválili důchody, schválili jsme 5 000 korun, které jsme navrhli jako naše vláda hlavně z rozpočtových důvodů. Protože v tomhle roce na to rozpočet má prostor,“ domnívá se Babiš. K jím navrhovanému snižování daní prohlásil: „Chceme dát lidem jistotu. Proto jsem i minulý týden načetl jako poslanec zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% sazby ze mzdy hrubé. To znamená, že každý zaměstnanec, a je jich 4,5 milionu, dostane více peněz. Protože méně odvedou na dani z příjmu. V podstatě odvedou o čtvrtinu méně než dnes.“

Ke koaličnímu sporu s ČSSD o výši daňové sazby premiér řekl: „Já za tímto návrhem stojím. My jsme to v koalici a s panem předsedou Hamáčkem oznámili 28. 8. společně, teď pan předseda, nevím proč, změnil názor a chce vlastně navyšovat daně, 19 procent pro živnostníky, a chce taky zaměstnancům dát méně peněz. Moc tomu nerozumím, my si to samozřejmě musíme vyříkat, protože jsme menšinová vláda a je to samozřejmě důležité.“

Na konci svého týdenního hlášení Babiš zmínil i zahraniční záležitosti, konkrétně Francii. „Na závěr bych se chtěl vyjádřit k té situaci, která se stala ve Francii, kde mladý muslimský fanatik zavraždil v kostele v Nice velice brutálním způsobem tři lidi. Já si myslím, že je to skutečně útok na naši civilizaci, na celý náš demokratický systém, na svobodu slova. Protože každý má právo se vyjadřovat a samozřejmě i si dělat legraci ze sebe i z druhých, s výjimkou rasistických a antisemitských urážek.“

„My musíme tyhle hodnoty zachovat. To znamená, že se kdokoliv může posmívat komukoliv. Samozřejmě i já jsem často terčem různých ironických poznámek, že neumím česky a neumím dobře mluvit a tak dále. Já jsem v pohodě. Já to beru za normální, každý si může říct, co chce, každý může každého kritizovat,“ domnívá se politik.

