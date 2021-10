Blbce z vás dělá ta paní. Babiš ostře dohrál volby a pomstil se

reklama

„Dnes na prvním místě je covid. Ano, pandemie se vrátila. My máme několik scénářů. Bohužel ten horší se naplňuje. Nicméně ta situace není tak dramatická jako minulý rok. Je ale důležité, abychom si všichni uvědomili, že ten covid tady je, že zabíjí, že jediná ochrana před ním je očkování,“ apeloval Babiš a hovořil také o dalších opatřeních, jež zavedla ještě jeho vláda.

„Bohužel stoupají počty hospitalizovaných, stoupají počty lidí na JIP. Znovu vyzývám všechny nemocnice, prosím vás, máte ty protilátkové koktejly. Ten regeneron, bamlanivimab a další. Podávejte to těm lidem na třetí den od pozitivity, zachraňuje to životy. Máte toho dost na skladech, my jsme to nakoupili, je to k dispozici. Ale bohužel stále to není aktivní ze strany nemocnic, jsou tam obrovské rezervy,“ radil Babiš zdravotnímu systému.

Následně se obul do Pekarové Adamové a Richterové. „Tady jsem včera četl rozhovor příští předsedkyně Sněmovny, která nám před volbami slibovala, jak dá do pořádku resort MPSV, na to rychle zapomněla, i s kolegyní od Pirátů. Teďka budou tam řídit ty schůze a reprezentovat. Tady říká ta paní: jednoznačně nesouhlasíme s tím, že by se měly přestat proplácet testy, to je špatný krok, který vůbec nepovede k výsledku, který si ministr Vojtěch slibuje. Opak je pravdou. Je potřeba, aby paní předsedkyně občas šla mezi lidi. Dozví se, že je to úplně jinak,“ poznamenal Babiš.

„A samozřejmě naše vláda pracuje, jako by tady měla být ještě delší dobu. My se nezříkáme zodpovědnosti. Věřte mi, my jsme zodpovědní a budeme až do poslední chvíle. Uvidíme, jak příští ministr, který říká, že bude chodit očkovat k vám domů, a podobné nesmysly, jak se toho zhostí. Nejdříve dehonestuje úředníky, potom jim říká Láďa, každou chvíli něco. Chápu, ale už je po volbách, už by se tomu mohl konečně postavit čelem a nebýt někde schovaný a dávat rozhovory o ničem,“ míní Babiš.

Předseda hnutí ANO se ve svém pravidelném pořadu také vrátil k volbám a k Pandora Papers. A zejména si vzal na paškál novinářku Pavlu Holcovou. „Vy mi píšete ohledně voleb. Ano, volby nám prohrála tahle paní. To je paní z Investigace, která lhala, která vlastně 2. října řekla, že transakce Pandora Papers vypadá jako praní peněz. Samozřejmě teď se ukázalo, že je to lež. Prověřoval to i ten výbor, který dohlíží na FAÚ. Nebyla to pravda. Tahle lež, kvazi Kubiceho zpráva, ovlivnila 24 procent lidí, na tomto jsme prohráli volby. Zajímavé je, že ta paní, když si přečtete ten rozhovor 21. října, tak je neuvěřitelné, jak ona odpovídá a popírá vše, co řekla. Protože ona řekla 4. října, že ještě tento týden zveřejní další jména. Žádná další jména nezveřejnili. Teď z toho kličkují,“ poznamenává Babiš.

„A tady říká, že volby nehrály roli. Roli hrál globální deadline, který byl v neděli 2. 10., vážení přátelé a spoluobčané. Globální deadline. Takže globální síly, které chtěly změnit politickou situaci v naší zemi. Podílelo se na tom x různých renomovaných médií. Dali globální deadline na Babiše. Všechny sliby, které byly ze strany téhle dámy, nebyly naplněny a teď ze všech dělá blbce,“ uzavřel Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Vážení přátelé, vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pravidelném pořadu. Doufám, že jste si všimli, že po prohraných volbách si nestěžujeme. Konstatujeme, že zkrátka pětikoalice nás v součtu porazila. Uznali jsme porážku, a pracujeme dále. A budeme pracovat až do poslední chvíle, když bude jmenována nová vláda. Těch problémů, které řešíme, není málo. Je jich strašně moc. Je to covid, je to situace na energetickém trhu, ceny energií, v automobilovém průmyslu a další věci, které jsou velký výzvy.

Dnes na prvním místě je covid. Ano, pandemie se vrátila. My máme několik scénářů. Bohužel, ten horší se naplňuje. Nicméně ta situace není tak dramatické jako minulý rok. Je ale důležité, abychom si všichni uvědomili, že ten covid tady je, že zabíjí, že jediná ochrana před ním je očkování.

Naše vláda 18. října rozhodla o dalších opatřeních. To znamená, že od 1. listopadu nebudou už zdravotní pojišťovny platit testy na covid-19. A to je ten hlavní důvod, proč je teď obrovský zájem o očkování, k tomu se ještě dostanu.



Ochranu úst budou muset nově od pondělí 25., to je zítra, nosit lidé na pracovištích. Ale samozřejmě, když někdo sedí sám u počítače, tak nemusí mít respirátor, pokud tam není nikdo další. Tak to bylo nastaveno i v minulosti, a pokud dochází ke styku s kolegy nebo je na meetingu, tak ten respirátor musí mít.



Zkrátili jsme platnost testů PCR a antigenu. PCR ze 7 na 3 dny, antigenní testy ze 72 na 24 hodin.



Od 1. listopadu budou restauratéři muset kontrolovat bezinfekčnost svých hostů. Kdo nebude mít potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo test, neměl by být obsloužen.



Já se divím, že nás někdo ještě kritizuje. My jsme připraveni. Samozřejmě, já jsem nabízel spolupráci. To není o tom, že se zříkáme odpovědnosti. Budeme tam až do poslední chvíle, řešíme to. Chtěli jsme vědět jenom názor příštího ministra zdravotnictví, já jsem i psal panu předsedovi Fialovi. Bohužel se nám dostalo jenom urážek, ponižování a kritiky, ale pan ministr, který se proslavil tím, že řekl, že čekat 6 hodin u lékaře je normální a že zdravotnictví bude jenom pro bohaté, tak nám opakovaně sdělil, že nemá údajně data. Přitom je má, má je od září 2020. Tak doufejme, že změní tento přístup. My jsme skutečně chtěli vědět názor příštího ministra a příští koalice, nicméně jsme ho nedostali, respektive něco jenom takového vágního.



Tak jsme rozhodli, a já myslím, že jsme rozhodli správně. A já vám za to strašně moc děkuji. Protože vlastně nastal obrovský boom v očkování. Tempo očkování mezitýdně vzrostlo o 94,3 procenta. Bylo podáno 118 229 dávek, oproti minulému týdnu, kdy bylo podáno jenom 60 843 dávek.



Bohužel stoupají počty hospitalizovaných, stoupají počty lidí na JIP. Znovu vyzývám všechny nemocnice, prosím vás, máte ty protilátkové koktejly. Ten Regeneron, bamlanivimab a další. Podávejte to těm lidem na 3 den od pozitivity, zachraňuje to životy. Máte toho dost na skladech, my jsme to nakoupili, je to k dispozici. Ale bohužel stále to není aktivní ze stran nemocnic, jsou tam obrovské rezervy.



Když se podívám na registrace za posledních 6 dní, tak ty jsou ve výši 185 604, fantastické číslo. Proč? Protože za 17 dní v říjnu bylo jenom 46 713, teď za 6 dní 185 tisíc. Je vidět, že to opatření vlády udělalo obrovský boom v očkování. Lidi mají obrovský zájem, vidíme to tady v Praze na hlavním nádraží, a samozřejmě i v nemocnicích. Poprvé od konce srpna bylo podáno 30 tisíc vakcín v pátek 22. října. V pátek jsme dokonce očkovali 9,5 tisíce prvních dávek. Ano, stoupá i registrace třetí posilující dávky, to je také důležité.



Znovu opakuji, vy se neočkujete kvůli vládě, ale očkujete se kvůli sobě. Je to pro zdraví nás všech. Vy se mě ptáte, proč se očkujete, když i ty očkovaní… Ano, přenášejí ten covid. Ano, ale na zabránění přenosu je respirátor, ten zabrání 40 až 60 procent. A očkování ochraňuje život. Ano, je jasné, že i očkovaní přenášejí covid, ale v podstatně menší míře. A hlavně je to ochrana života.



Já se proto divím. Tady jsem včera četl rozhovor příští předsedkyně Sněmovny, která nám před volbami slibovala, jak dá do pořádku resort MPSV, na to rychle zapomněla, i s kolegyní od Pirátů. Teďka budou tam řídit ty schůze a reprezentovat. Tady říká ta paní: jednoznačně nesouhlasíme s tím, že by se měly přestat proplácet testy, to je špatný krok, který vůbec nepovede k výsledku, který si ministr Vojtěch slibuje.



Opak je pravdou. Je potřeba, aby paní předsedkyně občas šla mezi lidi. Dozví se, že je to úplně jinak.



Zájem je obrovský. A prosím vás, pokud nechcete stát ve frontách, tak si rezervujte termín na očkování na www.ceskoockuje.cz nebo na ockoreport.uzis.cz. Vakcín je dost. Je lepší skutečně si rezervovat. Bohužel, někteří z vás i křičí na sestřičky. Ony za to nemohou. Dělají, co můžou. Skutečně to neurychlí to očkování. Zájem je obrovský.



My jsme strašně rádi, protože je to jediné řešení, a taky i ordinace u praktických lékařů podaly 8 tisíc dávek, to je více než dvojnásobek minulého týdne. Zapojili se do toho, je to skvělé. Od pondělí praktici dostanou první dodávky Comirnaty, to znamená Pfizer/BioNTech, to dosud nebylo možné. Dostanou to do ordinací praktických lékařů a pediatrů, za 4 pracovní dny minulého týdne si u distributora objednalo tuto vakcínu 876 praktických lékařů a 22 ordinací pediatrů. Takhle si objednali 39 tisíc dávek.



Takže prosím vás, vakcín je dost. Můžete si dokonce i vybrat. Podle jednotlivých očkovacích míst, kde se to očkuje. Znovu opakuji: udělejte to, chrání to váš život.



A samozřejmě naše vláda pracuje jako by tady měla být ještě delší dobu. My se nezříkáme zodpovědnosti. Věřte mi, my jsme zodpovědní, a budeme až do poslední chvíle. Uvidíme, jak příští ministr, který říká, že bude chodit očkovat k vám domů a podobné nesmysly, jak se toho zhostí.



Nejdříve dehonestuje úředníky, potom jim říká Láďa, každou chvíli něco. Chápu, ale už je po volbách, už by se tomu mohl konečně postavit čelem a nebýt někde schovaný a dávat rozhovory o ničem.



Další důležitá věc jsou ceny energií. Ceny energií určitě jsou velký problém, naše vláda na to reagovala. My jsme reagovali a rozhodli o snížení DPH na energie na listopad a prosinec, a je to v kompetenci této vlády. Zároveň jsme i navrhli nový zákon, který ale musí schválit nová Sněmovna, která bude ustavena 8. listopadu. Aby mohla i příští vláda dát slevu na ceny energií u obyvatel. U firem je to jedno, protože ony platí DPH, takže tam to není pro ně žádná výhoda. Navrhli jsme to pro všechny domácnosti u DPH. To znamená, že tam jednoznačně se to musí projevit na fakturách u vás.



Dále jsme samozřejmě prosadili, jak jsme avizovali, že zaplatíme lidem poplatek za obnovitelné zdroje. To je ten solární tunel, který jsme tady zdědili od našich předchůdců. Bude nás to stát až 8 miliard, měla by každá domácnost to spotřeby 3 megawatt dostat 1 500 korun.



Já jsem to v Bruselu projednával, ale ne na Radě, tam to vůbec nepatří. Mluvil jsem přímo s předsedkyní Evropské komise. Ano, mohou někteří říkat, že je to v rozporu se směrnicí, ale zkrátka je to mimořádná situace. Evropa nás vyzývá, abychom byli akční, tak jsme akční. Různé nápady, že to budeme řešit v rámci nějakých doplatků na bydlení, co by si zase vyžádalo… To se týká jenom 210 tisíc domácností, a vyžádalo by si to zase tisíce různých úředníků, kteří to budou zpracovávat. Myslíme si, že toto je nejlepší řešení.



A dostávám se k Evropské radě. Ano, já jsem na Evropské radě už opakovaně velice intenzivně vystupoval. Blokoval jsem to jednání 5 hodin, protože jsem zásadně prosazoval, aby konečně už Komise pochopila, že emisní povolenky likvidují průmysl, a má to dopad na drahou elektřinu, na drahé energie. A ten dopad je 23 procent. Ano, i dopad plynu je 54 procent. Ale to navýšení, jednoznačně jsem to zdokumentoval. Byl to velký boj. Kolegové vůbec si nepřipouští, že je tam nějaká spekulace. Já říkám: ten, kdo má povinnost nakupovat emisní povolenku; ten, kdo znečišťuje, ať si to nakoupí. Ať s tím ale nekšeftuje. A hlavně ať s tím nekšeftují spekulanti. Protože to je garantovaný zisk.



Pokud Evropa předpokládala, že emisní povolenka bude stát v roce 2040 nějakých 50 euro, tak dnes už stojí 64. Vůbec se netrefili. Opakovaně jsem to vysvětloval, ale ono se to těžko vysvětluje, když většinou někteří ti lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět.



Jeden stálý argument, že za to může plyn. Ano, i plyn za to může, 54 procent. A kdo může za to, že nemáme dostatek plynu, kdo tady bránil zkapacitnění plynovodu Opal? Vždyť evropský soud řekl Německu, že tu kapacitu nemohou využít. A Nordstream, ano, to je ten nový plynovod, tak ty nesmysly, co vykládá Evropa… Mimochodem to není jenom Gazprom, který to investuje, ale dalších 5 velkých globálních společností ze západní Evropy. Říkají, že kdyby byla plná kapacita, tak by byla obrovská závislost na Rusku.



Ano, my jsem závislí na Rusku. A můžeme si stokrát říkat, že nejsme, a že budeme dělat všechno pro to, abychom nebyli. Jak pan Timmermans sliboval, že nám Katar dodá. Nedodá nám nic. Víte, kolik je spotřeba plynu v Evropě? 400 miliard kubíků. Kolik vyrábíme v EU? 50 miliard.



Takže je to úplně jasné, je potřeba se k tomu postavit, a nevykládat stále nějaké politické deklarace, že té závislosti se zbavíme. Ne, je potřeba to zkapacitnit. Je potřeba, aby toho plynu jsme měli možnost si nakoupit podstatně více. To si myslím, že zlepší tu situaci. A taky někdo musí vyjednávat.



Důležité je, že na Evropské radě jsme konečně, i když to není v závěrech, protože to rakouský premiér s lucemburským zablokovali, ale už na mikrofon jsme dotlačili konečně předsedkyni Komise, že dala do taxonomie, to znamená do seznamu udržitelných zdrojů, kterými doposud byl jenom vítr, slunce a voda, že je tam nízkoemisní jádro a přechodně plyn. Poprvé to řekla paní předsedkyně Evropské komise v rámci té debaty Evropské rady na mikrofon, následně to tweetovala, následně to řekla na tiskové konferenci. To je obrovské vítězství, konečně. Protože, jak je známo, v Bruselu všechno dlouho trvá. Všechno. Byrokracie, neakčnost.



Na a potom, druhé obrovské téma, což je absolutně neuvěřitelné, co se vlastně stalo, je migrace. Všichni říkali, že ten Babiš je úplně mimo, proč mluví o migraci. Představte si, že o té migraci, o které já jsem mluvil a kterou začíná moje knížka Sdílejte než to zakážou, byla obrovské téma.



Pamatujete si, když 2015 postavil Viktor Orbán ten plot, který je dlouhý 371 km a stál 1,3 miliardy euro? Všichni křičeli, co to je. Ty práva. Tak dneska, respektive teď v pátek ráno na Evropské radě všichni křičeli, že chtějí stavět ploty a chtějí na to peníze. Pobaltí, Polsko, Slovinsko staví plot. Někteří dokonce řekli, že promiň Viktore. Ano, šest let poté, když Orbán měl plnou Budapešť ilegálních migrantů, tak postavil plot. Bránil Schengenský prostor.



Dnes nám ty migranty posílá Lukašenko naschvál, posílá letadla různě do Iráku, a potom je cpe přes plot do Pobaltí a do Polska, je to velký problém. A bude to velký problém.



Takže úplně revoluční změna, kdy Evropská rada, i je to v závěrech napsané, že zkrátka to takhle chceme řešit. Umíte si představit, že před časem by někdo řekl, že budeme stavět ploty, jak byl odsouzen? Díky Bohu, že ten Orbán to postavil. Protože ti ilegální migranti, kteří jdou za dávkami. Jinak, to řešení by bylo jednoduché, kdyby snížili dávky všude v Evropě, tak by sem nikdo nechodil za dávkami. Oni jdou za dávkami.



Tohle se změnilo, je to obrovská změna. Byl jsem velice překvapen.



Potom jsme samozřejmě diskutovali automobilový průmysl, nejenom problémem jsou čipy, ale tím, že my globálně tlačíme na Čínu, aby neměla ty emise, tak Čína teď údajně zavřela fabriku na hořčík. Takže kromě nedostatku čipů budeme mít obrovský problém v automobilovém průmyslu. Takže vlastně my co děláme? Tlačíme na Čínu, aby zavírala hnědouhelné elektrárny, což rezultuje do čeho? Do vyšší poptávky po plynu. A potom nám berou ten plyn, který my bychom potřebovali. Katar, USA, Rusko, všichni lifrují plyn do Asie, a my ho tady nemáme dost, protože také samozřejmě nechceme uvolnit ty kapacity.



Takže Evropská rada byla velice zajímavá.



Samozřejmě novinářská pátá kolona, která má zájem hlavně na tom, abychom nebyli svrchovaná země, mě hned odsoudila. Ale to Politico, které nemá rádo Babiše, tady píše: checkmate. Český mat. Ano, my jsme je tam prosadili. A pokud někdo říká, že už to měla Komise… Ale neměla to Evropská rada. A taky ČR s Francií zásadně bojovala a přispěla k tomu, že konečně byla uznáno jádro a plyn jako nízkoemisní zdroje. Takže tolik k Evropské radě.



Teď pár slov k nástupu příští vlády. My jsme si tedy mysleli v hnutí, že, Spolu hlavně, že budou lhát před volbami. Oni ale lžou stále, to je neuvěřitelné. Oni říkají, že uspoří 125 miliard. Dnes Skopeček na Primě říkal 100 miliard. Je to neuvěřitelné, že se nebojí, že když tam budou, tak to nebudou schopni udělat. Protože to není pravda, protože si normálně vymýšlejí, protože vám lhali před volbami, jako i ty 2 dámy, které říkaly: my dáme do pořádku to MPSV, my to chceme, a teď budou místopředsedkyně ve Sněmovně. Super, reprezentace, dobrý život, už na to zapomněli. A stejně je to s těmi úsporami.



Prosím vás, my jsme šetřili. Ano, paní ministryně financí každý rok snižovala provozní náklady jednotlivých ministerstev o 10 procent, před covidem. Když přišel covid, tak snížila o 5 procent. Snižovala i počet zaměstnanců, asi o 4 500 tisíce. Takže jsme to dělali. A ty tzv. provozní výdaje, kde chtějí šetřit, byly asi 74, 75 miliard. Teď stále, hlavně tedy ODS tvrdí, že tam ušetří ty obrovské částky. Samozřejmě, že to není pravda. Protože v tom, co oni říkají, že ušetří z těch 167 miliard, tak 27 miliard je solární tunel. Jejich solární tunel. Oni, kteří nás tady připravili o 800 miliard a dali to solárním baronům, a teď se chystají jim to znovu dát z toho modernizačního fondu. Tak co, oni to teď vezmou těm solárním baronům, i když bojovali proti tomu zákonu, který my jsme prosadili? Další velká položka je 9 miliard, a je to podpora firmám, které zaměstnávají zdravotně postižené lidi. Tak těm je taky vezmou?



Takže prosím vás, zkrátka to není pravda. Pan předseda Fiala říká, že každému uloží 6 procent. Ale těch 6 procent je asi 5 miliard.



Prosím vás, už si to tam vyjasněte. Protože ten ekonomický diletantismus příští vlády je skutečně neuvěřitelný.



My se na to těšíme, jak nám to ukážou, jak budou šetřit. Je to nesmysl. Myslel jsem si, že z toho vycouvají po volbách, ale vypadá to, že stále na tom trvají.



Naše vláda také schválila návrh MŽP na změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami, to je tedy ta část peněz, který plyne do modernizačního fondu. My bychom chtěli tyto peníze použít, mohlo by jít až o 14 miliard, aby to neplatili lidi tu elektřinu ze svých peněženek, ale aby s tím pomohl stát.



Také se rozjel program Nová zelená úsporám, který by mohl hospodařit až se 40 miliardami korun. Desítky tisíc domácnosti z něho budou mít dotace na úspory elektrické energie, tepla i pitné vody.



To jsou další věci, které jsme rozhodli jako vláda.



Teď důležitá věc jsou exekuce, tzv. milostivé léto. To je návrh z dílny Patrika Nachera a pana Výborného. Dali tomu název milostivé léto. Je to opatření, které kultivuje prostředí exekucí. Konečně po 20 letech. Jde o tom, že ti, kteří jsou v exekucích mají možnost ukončit exekuci u dluhu vůči veřejnoprávním věřitelům v momentě, kdy dlužník zaplatí jistinu, tedy původní dluh, a odměnu exekutora 750 korun plus DPH. Pokud tak uděláte od 28. října, to je příští čtvrtek, do 28. ledna 2022, pak se ukončí exekuce. Zbytek dluhu, tedy to příslušenství, které samozřejmě ten původní dluh vždycky znásobí, to penále, pokuty, odměny advokáta a tak dále, se dlužníkovi odpustí. Takže vedle zrušení dětských exekucí či ukončení marných bagatelních exekucí jde o další krok, jak se vypořádat s dědictvím exekucí z minulosti.



Teď jde o to, aby se to hlavně dlužníci dozvěděli a tuhle příležitost nepromarnili.



Potom tady mám ještě tuhle věc, možná si na to vzpomínáte. Já jsem od roku 2020 prosazoval a připravil národní boj proti rakovině. To je ten známý prospekt, ta dokumentace, kterou jsem nechal připravit, a kdy mě opozice obvinila, že je to kampaň. Úřad pro dohled nad politickými stranami konstatoval, že to není žádná kampaň. Opozice to zastavila. Mě to mrzí, protože u nás zemře každý rok 27 tisíc lidí na rakovinu. A proti tomu se nedá očkovat. Rakovina je svinstvo.



Toto je fantastický prospekt. Máte ho na webu Ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády a samozřejmě i VZP. VZP teď tento prospekt v této písemné formě distribuuje na klientských pracovištích. Od středy to bude na 196 pracovištích, tam si ho můžete převzít. Já myslím, že ten prospekt je skvělý. Organizoval jsem to ve spolupráci s asi 20 nejlepšími našimi onkology, a proti tomu hlavně bojoval ten budoucí ministr, já mu říkám „čekačka šest hodin u lékaře.“



Teď už je to k dispozici, tak si to prosím vezměte. Je to důležité. Jsou tam statistiky. Skutečně kdyby znamená pozdě. Tak je to důležité. Mně samozřejmě záleží na tom, abychom chránili životy našich lidí. U té rakoviny je to obzvlášť důležité.



Na závěr. Vy mi píšete ohledně voleb. Ano, volby nám prohrála tahle paní. To je paní z Investigace, která lhala, která vlastně 2. října řekla, že transakce Pandora Papers vypadá jako praní peněz. Samozřejmě, teď se ukázalo, že je to lež. Prověřoval to i ten výbor, který dohlíží na FAÚ. Nebyla to pravda. Tahle lež, kvazi Kubiceho zpráva ovlivnila 24 procent lidí, na tomto jsme prohráli volby.



Zajímavé je, že ta paní, když si přečtete ten rozhovor 21. října, tak je neuvěřitelné, jak ona odpovídá a popírá vše, co řekla. Protože ona řekla 4. října, že ještě tento týden zveřejní další jména. Žádná další jména nezveřejnili. Teď z toho kličkují.



A tady říká, že volby nehrály roli. Roli hrál globální deadline, který byl v neděli 2. 10., vážení přátelé a spoluobčané. Globální deadline. Takže globální síly, které chtěly změnit politickou situaci v naší zemi. Podílelo se na tom x různých renomovaných médií. Dali globální deadline na Babiše. Všechny sliby, které byly ze strany téhle dámy nebyly naplněny, a teď ze všech dělá blbce.



Takže to jen na vysvětlení těch věci, na které se mě ptáte.



Prosím vás, nejdůležitější je teď to očkování. Očkujte se. Vakcín je dost, kapacity jsou, jsme připraveni. Jedeme dále. Doufejme, že ta nová vláda v tom bude pokračovat. Protože ono se zdá, že oni nás stále kritizují, ale moc nepospíchají na ty posty, protože těch problémů k řešení je strašně moc. Vy dobře víte, že oni skutečně nejsou kompetentní, že oni ty volby vyhráli na základě podivných rozhodnutí, změny volebního zákona, změny koalic, no a samozřejmě Pandora Papers. Jinak bychom ty volby vyhráli.



Děkuji za podporu. Děkuji, že mi píšete. Samozřejmě, když už nebudu ve vládě, tak budu mít na vás více času, a uslyšíme a uvidíme se určitě častěji.



Přeji vám hodně zdraví. A hlavně: očkovat, očkovat, očkovat.

