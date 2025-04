Bobošíková: Lipavský, Pospíšil, to má být pravice? Kde nechali vlastenectví?

Bobošíková v rozhovoru pro Irozhlas.cz vysvětlovala, jak se dostala na kandidátku levicového uskupení STAČILO!, když od 90. let v politice zastávala spíše pravicové názory. „Oslovila mě Kateřina Konečná a já jsem to přijala velmi ráda, protože mi politika hnutí STAČILO! a jeho osobností opravdu konvenuje. Je třeba udělat něco pro to, aby se moc vrátila do rukou lidí,“ řekla Bobošíková.

„Vždyť máme v ústavě, že zdrojem veškeré moci v naší zemi je lid, a obávám se, že jsme dnes v situaci, kdy zdrojem této moci jsou spíš marketingové agentury, nadnárodní korporace nebo velká média a zapomíná se na to, že zdrojem moci mají být opravdu občané této země. A mé hodnoty jsou pořád stejné: práce, odvaha, rodina, vlastenectví. V tom bych řekla, že zůstávám po desetiletí neměnná,“ vysvětlovala, že hodnotově se nijak nezměnila.

„Dnes pravice nic z toho nedělá. Máme tu pravicové strany, které hovoří o tom, že by se mělo zrušit právo veta, to přece se suverenitou a s vlastenectvím nic společného nemá. Pan Lipavský, který kandiduje na kandidátce Spolu za ODS v Praze, nebo pan Pospíšil, to má být dnes pravice? Pokud se vrátíme k dělení na pravici a levici, tak jsem hluboce přesvědčená, že současná autentická levice, nikoliv progresivistická, ale autentická konzervativní levice, převzala řadu témat pravice z 90. let,“ tvrdí Bobošíková, že jejími hodnotami stále jsou rodina, občané, mír a národní zájem.

Ve STAČILO! bude mít Bobošíková na starosti ekonomickou oblast, v rámci které bude chtít řešit zejména sociální nerovnováhu. „Podle posledního průzkumu PAQ Research je v této zemi 17 procent občanů, kteří vydělávají méně než polovinu průměrné mzdy, a tito občané platí poměrně vyšší zdravotní a sociální pojištění než nejvyšší příjmové skupiny. To je obrovský příklad sociální nerovnováhy a nespravedlnosti, který je nutné narovnat. Takže pokud se bavíme o daních, o odvodech, tak bychom chtěli ulevit těm, kteří jsou dnes nespravedlivě odvody drásáni více než ty vysokopříjmové skupiny, kde je poměr odvodů nižší vůči platu,“ uvedla Bobošíková. Proto bude STAČILO! prosazovat nejrůznější zdanění vysokopříjmových podnikatelských skupin.

Bobošíková nechce komentovat, zda STAČILO! bude v rámci boje o opoziční voliče zklamané z vlády Petra Fialy tvrdě útočit na soupeře jako hnutí ANO, SPD nebo Motoristé nebo zda bude mírná vůči svým potenciálním koaličním partnerům. „Pokud jde o potenciální politické partnery, naším cílem je ve volbách uspět a jsem toho názoru, že koalice nebo různá souručenství se uzavírají po volbách na základě programu.“

Například jednička STAČILO! v Karlovarském kraji Pavel Navrátil z KSČM ale už velmi ostře prohlásil, že se mu nelíbí politická kultura v Poslanecké sněmovně, což dává za vinu stranám jako ANO a SPD.

„Mám-li být upřímná, v mnoha ohledech se mi jejich strategie nelíbí, ale je to jejich strategie a já to respektuji. Třeba si myslím, že na ta jednání týkající se výdajů na zbrojení měla opozice jít a po tom setkání měla naprosto otevřeně informovat o tom, co se tam dělo,“ řekla Bobošíková.

Nechtěla se ani příliš vyjadřovat k neúspěšným jednáním se SOCDEM nebo ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie) a jejím předsedou Jiřím Paroubkem. „Já kandiduji jako nezávislá na kandidátce STAČILO!, které je výsledkem dohody tří politických stran KSČM, SD-SN a ČSNS. Plně respektuji, že tyto špičky z politických stran spolu s předsedou hnutí STAČILO! Danielem Sterzikem rozhodovali o tom, s kým půjdou a s kým nepůjdou do voleb,“ uvedla Bobošíková s tím, že ona na jednáních nebyla a nemá za ně žádnou zodpovědnost.

„Nedávno jsem poslouchala pana Sterzika, když vysvětloval, že STAČILO! jako hnutí neodcházelo od jednacího stolu, ale že to byli vždy ti druzí. Ať už když to nevyšlo se SOCDEM, nebo ČSSD,“ dodala jednička STAČILO! ve Středočeském kraji.

