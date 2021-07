Bobošíková chce zakročit. Islám? V Česku ne. LGBT aktivisté také zapláčou

reklama

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3954 lidí Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3954 lidí

Proto czexit považuje za naprosto nevyhnutelný.

„Takže ani Brusel, ani Moskva, ale Praha. Prostě suverénní Česká republika, kde vládnou čeští občané, nikoli Brusel a zahraniční neziskovky,“ zdůraznila.

Kandidátka Volného bloku Lubomíra Volného je toho názoru, že Česko by se mělo chránit před vlivem zahraničních neziskových organizací tím, že všem nařídí, aby veřejně sdělily, kdo je financuje. „A budete se divit, až zjistíte, odkud tečou peníze např. do organizace Limity jsme my, která masivně tlačí na zastavení těžby uhlí na našem území. Takže musíme přijmout zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem."

Do třetice se Bobošíková chce vypořádat s islámem a s pomocí zákonů zabránit sňatkům s nezletilými, zamezit mnohoženství. „Nechceme vraždy ze cti, nechceme kamenování, bičování, nechceme ostrakizaci homosexuálů, ani beztrestné znásilňování žen,“ zdůraznila.

Fotogalerie: - Bobošíková v akci

Ústavní cestou hodlá z českého prostředí vystrnadit politický islám.

O pár minut později Bobošíková zařadila ještě vyšší rétorickou rychlost.

„A teď k něčemu, čeho se politici bojí jako čert kříže. To je LGBT problematika a její útok na naše hodnoty a zvyklosti. Někdy se tomu také říká progresivismus,“ vypálila Bobošíková.

Poté přišel střih a následoval další záběr, kde Bobošíková shrnula, co si představuje pod takovým souslovím „západní progresivismus“.

„Západní progresivismus není nic jiného, než totalitní ideologie, která nerespektuje zákony přírody. Vnucuje lidem, že pohlaví je dáno nikoli biologicky, ale že si ho můžeme zvolit. A pak nutí ostatní, aby tuto volbu respektovali,“ rozčílila se Bobošíková.

Podle ní jsou pohlaví jen dvě, manželství je svazek muže a ženy a právě v manželství je třeba vychovávat děti. A jen rodiče mají podle Bobošíkové právo rozhodnout, zda neziskové organizace na školách mohou propagovat LGBT ideologii.

Bobošíková má za to, že tohle všechno si možná myslí větší množství českých politiků, ale bojí se to říkat nahlas. „Mně strach nevládne a jedno mi to není,“ pronesla důrazně Bobošíková na závěr.

Na počátku října tohoto roku se ukáže, zda Bobošíková dostane šanci předložená témata řešit ve Sněmovně.

Naposledy uspěla ve volbách do Evropského parlamentu, ale když se o pět let později pokusila obhájit mandát. Už neuspěla. Stejně tak neuspěla u dvou voleb prezidenta, v roce 2008 a 2013. Opakovaně odešla s nepořízenou i při kandidatuře do Senátu a v minulosti taktéž i do Sněmovny.

Psali jsme: To jen tak neprojde. Zakázali Ilonu Csákovou a požene se to vysoko. Až k... Parlamentní listy prý nechaly zmizet článek o Janě Bobošíkové, zaútočil poslanec Volný „Paní Nováková, co tomu říkáte?“ Tlustý rozebral, co se chystá v Bruselu. A nevyloučil náš odchod „Tupá **** obřích rozměrů.“ Ilona Csáková chce do Sněmovny. A internet vybuchl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.