Boje o Žateckou teplárenskou neutuchají. Máme další informace

Zhruba v roce 2011 zastupitel Aleš Jelínek (Svobodní) získal pozemky v lokalitě Flora v Žatci a naplánoval zde výstavbu rodinných domů, které údajně prodával již jako zasíťované. O dodávkách tepla pro budoucí obyvatele – výstavbě horkovodu - jednal již s minulým vedením teplárny. Kvůli časovému tlaku k dohodě nedošlo a Jelínek vzal výstavbu na sebe s tím, že až jej dostaví, teplárna od něj horkovod odkoupí. Podle našich informací však stavba nesplňovala podstatné parametry. Mimo jiné byla například budována bez řádného stavebního povolení, takže o odkupu nemohla být řeč. Vše se vyřešilo tak, že si zastupitel Jelínek založil společnost Správa inženýrských sítí s.r.o. Před horkovodem se zabudovaly měřáky na odečet a podle toho pak bylo přes Správu inženýrských sítí (roz)účtováváno teplo do rodinných domů přímo přes společnost Správa inženýrských sítí.

Změna údajně nastala až po výměně vedení shora uvedené teplárenské společnosti, kdy nejprve došlo k nájmu horkovodu od zastupitele Jelínka a následně k jeho odkupu za částku zhruba 3 miliony korun. Pro celý příběh je důležitá ještě jedna informace. Zmíněný politik Jelínek sám seděl v dozorčí radě teplárny. Podle našeho zdroje by se touto transakcí již v těchto dnech měla zabývat policie.

Anketa ,,Za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osoby práce se štítící a šli do vězení," řekl Miloš Zeman. Vadí vám to? Vadí 2% Nevadí 98% hlasovalo: 12749 lidí

Nejprve předkládáme rozhovor se současným vedením teplárny.

Je pravdou, že nové vedení teplárny plánovalo odkup horkovodu Ing. Jelínka (společnost Správa inženýrských sítí s.r.o.) od samého počátku, co bylo zvoleno?

Pokud máte na mysli současné vedení společnosti, tak to po svém zvolení a nástupu do ŽTAS ani netušilo, že pan Jelínek je vlastníkem nějakého horkovodu.

Z jakého důvodu došlo k uzavření nájemní smlouvy na tento horkovod a z jakého důvodu byl dokonce odkoupen jako celek?

Z důvodů vstupu Žatecké teplárenské, a.s. do této rozvojové lokality a příznivé ceny za horkovod se vedení společnosti rozhodlo zmíněný horkovod odkoupit.

Víte, proč jej původní vedení teplárny odmítlo odkoupit?

Bývalá ředitelka měla od počátku v plánu odkoupit horkovod od pana Jelínka, ale vzhledem k tomu, že pan Jelínek nechal horkovod vybudovat od jiné firmy, než byla více než spřátelená firma bývalé paní ředitelky Hlávkové, tak bývalá paní ředitelka Hlávková rozhodla, že se horkovod od pana Jelínka neodkoupí, přesto, že mu toto bylo přislíbeno a bylo toto projednáváno na představenstvu společnosti.

Je pravdou, že jej společnost odkoupila za zhruba 3 miliony korun? Jaký je čistý roční zisk pro Teplárnu za provoz horkovodu a kolik domácností je na tuto větev přesně připojeno? A jaká je návratnost investice?

Společnost ŽTAS odkoupila horkovod na základě dvou znaleckých posudků. Na horkovod je připojeno dostatek odběratelů a stále se průběžně připojují noví odběratelé, aby pro Žateckou teplárenskou, a.s. měl tento horkovod rozvojový a ekonomický význam.

Máte informace o tom, v jaké výši zhruba byla roční údržba tohoto horkovodu?

Vzhledem k tomu, že je horkovod postaven dle norem a standardů, nejsou na tento horkovod plánovány v nejbližší době žádné náklady na údržbu.

Nejedná se podle Vás o střet zájmu, když zastupitel Jelínek, který horkovod prodával, sedí jako zastupitel ve městě Žatec, které je vlastníkem společnosti a dokonce byl členem dozorčí rady ŽTas?

Žatecké teplárenské, a.s. nejsou k datu nákupu horkovodu známy žádné zákonné nebo morální překážky, které by znemožňovaly naplňovat její podnikatelský a rozvojový plán. Naše společnost si velmi zakládá na tom, aby nedocházelo ke střetům zájmů, kdy na toto má společnost vypracován Etický kodex a vnitřní interní postupy. Jediným střetem zájmů, který naše společnost z minulosti evidovala, byl s firmou GRAPE S.C. pana radního Hladkého, kdy tento byl již vyřešen.

Hlavní aktér celé kauzy, tedy zastupitel Aleš Jelínek (zvolený za Svobodné), se nám doposud nevyjádřil. Všichni ostatní ano.

Následovaly otázky na zastupitele města Žatec:

Víte o tom, že minulý rok odkoupila Žatecká teplárenská horkovod označený jako 2xDN 50 a 2x DN 35 o celkové délce 460 metrů za zhruba 3 miliony korun od společnosti, kterou vlastní zastupitel Žatce Aleš Jelínek?

Radní JUDr. Karel Krčmárik: Ano, vím, že ŽT od ing. Jelínka odkoupila horkovod. Vím o tom, že jeho cena byla stanovena několika znaleckými posudky. Kupní cena se údajně rovnala nejnižší ceně podle znaleckého posudku. V řešeném případu je dle mého názoru úplně jedno, zda v době uzavření kupní smlouvy byl ing. Jelínek zastupitel nebo ne. Pokud by ŽT horkovod nepotřebovala pro další rozvoj horkovodní sítě, jistě by jej nekoupila, natolik dobře osoby ŽT řídící znám. Podle vyjádření ing. Jelínka existuje zápis z doby předchozího vedení společnosti, které o koupi projevilo zájem.

Místostarostka Jana Nováková: Ano, vím o tom. A je úplně jedno, zda je pan Ing. Jelínek zastupitel či není.

Radní Jaroslav Hladký: Ano, o nákupu tohoto horkovodu jsme se jako radní města, tedy valná hromada, dozvěděli až po obdržení informace od spolku VPN 2016, který kupní smlouvu objevil na registru smluv. Jelikož nám již od roku 2011, kdy pan Jelínek horkovod postavil, byly známy jeho snahy o prodej horkovodu teplárně. Bývalým vedením jsme o tomto byli informováni a i o tom, že pan Jelínek nesplnil podmínky dané teplárnou a stavěl jej načerno. Z tohoto důvodu jsme se při schvalování investičního plánu několikrát dotazovali nového vedení teplárny, zda v některých položkách plánu není “schován” nákup horkovodu. Byli jsme ubezpečeni, že nikoliv. Proto nás velmi překvapilo, že vedení teplárny tento odkup provedlo bez vědomí vlastníka, tedy města Žatec.

Starostka Mgr. Zdeňka Hamousová: Ano, vím.

Mgr. Zdeňka Hamousová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Znáte celý příběh horkovodu? Víte o tom, že původní vedení teplárny odmítlo horkovod odkoupit z důvodu pochybení při stavbě a vad horkovodu?

Radní JUDr. Karel Krčmárik: Nevím, o jakých pochybeních víte Vy, možná jedno z "pochybení" bylo to, že ing. Jelínek za svůj horkovod zřejmě nezaplatil tolik, kolik za horkovod týchž parametrů platila ŽT. Pokud o pochybeních víte, tak je napište a neptejte se.

Místostarostka Jana Nováková: Ano, znám celý příběh. Důvody odmítnutí odkoupení horkovodu byly v osobní rovině. Jestli o nějakých pochybeních víte, tak je napište a neptejte se.

Anketa Myslíte, že současné vedení vašeho města, vaší obce či vaší městské části krade? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 3194 lidí Radní Jaroslav Hladký: Ano, byl jsem informován, stejně jako kolegové radní ve volebním období 2010 - 2014 tehdejším vedením společnosti. Aleš Jelínek byl v té době členem dozorčí rady Žatecké teplárenské. Horkovod v uvedené lokalitě na pozemcích Aleše Jelínka měla stavět Žatecká teplárenská standardním způsobem dle platné legislativy (stavební řízení), což Aleš Jelínek odmítl z důvodu nedostatku času s tím, že si horkovod postaví sám. Tehdejší vedení teplárny stanovilo podmínky, které měl pan Jelínek splnit pro případ, aby bylo možné jednat o koupi. Jednou z podmínek bylo kvalitní provedení výstavby, návratnost, a to nebylo splněno. Tehdejší vedení si nechalo udělat odborný posudek včetně fotodokumentace těsně před zásypem horkovodu, ze kterého vyplývá, že dílo nelze převzít pro zásadní vady uvedené v posudku. Tento posudek byl předložen všem zastupitelům. Místo slibovaných přibližně 16 domků byl v té době postaven jeden. Aleš Jelínek nabízel prodej horkovodu za cenu 3 293 000 korun, nebo pronájem za 329 300 korun bez DPH ročně.

Starostka Mgr. Zdeňka Hamousová: Záměr prodat Žatecké teplárenské horkovod už navrhoval ing. Aleš Jelínek před lety, kdy byl členem dozorčí rady ŽT a. s. V té době byla výše navrhované ceny dost nad běžnou cenu tehdy budovaného horkovodu Žateckou teplárenskou, takže bylo domluveno, že zhotovitel bude umožňovat účast zástupce Žatecké teplárenské na kontrolních dnech, aby bylo možné přesvědčovat se o standardu kvality materiálu a provedených prací. K tomu ale nedošlo.

Víte, z jakého důvodu se vedení teplárny rozhodlo nejprve se společností Aleše Jelínka uzavřít nájemní smlouvu na horkovod a poté odkup, ačkoliv do té doby fungoval vztah tak, že před daným horkovodem byly měřiče a správu horkovodu si řešila společnost pana Jelínka sama a ŽTas tak nemusela platit nic?

Radní JUDr. Karel Krčmárik: Na postup se musíte zeptat v ŽT. Určitě to nebylo z toho důvodu, aby z toho některá strana měla osobní prospěch.

Místostarostka Jana Nováková: Ano, vím důvod.

Radní Jaroslav Hladký: Není mi známo. Jako člen valné hromady jsem se to dozvěděl od spolku VPN, až když již byla podepsána kupní smlouva. Nebylo vedením společnosti ani sděleno, že mají uzavřenu nájemní smlouvy a ani nikdy při projednávání investičního plánu nám tento úmysl nesdělili. Odkup horkovodu je iniciativa pouze vedení ŽTas. Netuším, co vedlo vedení společnosti k uzavření tohoto nevýhodného ztrátového obchodu s panem Jelínkem, který jako starosta v roce 2015 inicioval odvolání tehdejšího vedení stojícího proti odkupu a jmenování současného, které odkup bez schválení provedlo. Teplo z teplárny bylo měřeno na vstupu do horkovodu pana Jelínka a ŽT a.s. nemusela platit žádný nájem. Náklady na provoz horkovodu a ztráty v rozvodu šly za provozovatelem horkovodu, kterým byla společnost pana Jelínka a jehož provozování bylo pro pana Jelínka ztrátové. Vedení společnosti tak odkoupilo od pana Jelínka ztrátovou investici za vyšší hodnotu, než za jakou ji pan Jelínek realizoval. Po pronajmutí a následném odkupu horkovodního rozvodu jdou veškeré náklady a ztráty na vrub Žatecké teplárenské a.s., která je musí vložit do kalkulace ceny tepla pro všechny odběratele v Žatci.

Starostka Mgr. Zdeňka Hamousová: Neznám důvody, které vedly současné vedení ŽT a. s. k odkoupení horkovodu. Režim byl do doby odkoupení opravdu nastaven tak, že za měřičem byl provoz, správa a také ztráty již v režii majitele. Město Žatec má v těsném sousedství této lokality horkovod, který je stále v majetku města, zatím ze Žatecké teplárenské nebyl projeven zájem horkovod od města odkoupit.

Závěrem ve svých odpovědích ve velmi podobném duchu téměř shodně poznamenali radní Krčmárik a místostarostka Nováková toto:

Radní Krčmárik: Možná by bylo dobré se ve Vašem sdělení o ŽT zmínit o hospodaření ŽT pod současným vedením společnosti. Nikdy takových dobrých výsledků hospodaření dosahováno nebylo. Možná by bylo dobré, kdybyste vypátrala, nebo se zeptala předchozího vedení společnosti a rady města, která vykonává funkci valné hromady, kam se přes "noc" z 31. 12. 2013 na 01. 01. 2014 "ztratilo" 9 063 tun štěpky za asi 6.8 milionu korun. Možná by bylo dobré vypátrat, proč společnost GRAPE SC, a.s. radního Hladkého minimálně do 16. 10. 2017 užívala (možná ještě užívá ) bez nájemní smlouvy nebytový prostor mezi VS 1 a ŽT. To, co Vám sděluji, je na několik článků, Vás však zajímá to, co bez ověřených podkladů bude poškozovat ŽT a její vedení. Již jsme si na to zvykli z jiných stran a tiskovin. Váš zájem (možná ještě někoho jiného) o danou problematiku považuji za snahu o pokračování dehonestace současného vedení společnosti, zejména s ohledem na požadovaný termín odpovědi, volby se blíží.

Místostarostka Nováková: Komunální volby se blíží a váš zájem, možná i někoho z bývalého vedení společnosti či radních, považuji za další snahu o dehonestaci stávajícího vedení společnosti. Možná by bylo dobré se zeptat těch, kteří vám stylizovali uvedené otázky, kam se poděla v letech 2013 a 2014 dřevní štěpka cca za 6,8 milionu korun.

Proti těmto tvrzením bychom se chtěli ohradit, neboť tématy, které oba představitelé města zmiňují, jsme se již v minulosti zabývali a to velmi podrobně. Navíc jako jediné republikové médium. Dotazy ohledně zprávy společnosti Ernst&Young, kterou PL mají k dispozici, a která nás na problémy okolo Žatecké teplárenské upozornila, dostali všichni představitelé města. Tehdy je však radní Krčmárik a místostarostka Nováková za tendenční a dehonestační nepovažovali.

Psali jsme: FOTO „Chcípni“ a vagina. Výkaly. Drogy. Byli jsme se podívat v „domech hrůzy“ na severu. Neziskovky nadávají, my jsme dali slovo místním Havěť? Romové? Tak já vám to vysvětlím, odhalil nechutné detaily veterán ČSSD z Mostu. Celé je to prý jinak Tošovský: Nejdříve bojoval s Havlem, potom ho zařízli velrybáři Oborová zdravotní pojišťovna: Peníze zajistí nové lůžkoviny litoměřickému hospici sv. Štěpána

Psali jsme: Jaroslav Hutka otiskl něco, co se stydíme popsat Tereza Spencerová: Sedm let po svržení Kaddáfího chce „Libye“ další intervenci OSN Brno chce koupit od univerzity koleje a vytvořit byty pro mladé Karel Gott otevřeně promluvil: O těch, co podepsali petici proti němu. O Antichartě. O normalizaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová