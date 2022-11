Bojovat s Putinem jste chtěl… Hřib, Savarin a prachy do Ruska

reklama

Již téměř dva měsíce po komunálních volbách na Magistrátě hlavního města Prahy stále úřaduje koalice Zdeňka Hřiba, i když své mandáty už dávno ztratila.

Bylo již po volbách, když primátor Zdeněk Hřib na svém Facebooku protestoval proti tomu, že Ministerstvo kultury jako odvolací orgán památkové péče zamítlo návrh na stavbu obchodního centra Savarin.

„Dlouho očekávanou rekonstrukci paláce Savarin na Václavském náměstí památkáři stopli. Přesto, že projekt odsouhlasilo hlavní město, že tady měl ožít pro návštěvníky zvelebený vnitroblok plný zeleně a že jsme už s dědici Alfonse Muchy domluvili v Savarinu umístění souboru Slovanské epopeje,“ psal Hřib.

Pomiňme fakta, že „zvelebení Savarinu“ podle památkářů znamená devastaci historického centra na stejné úrovni, jako když se stavělo metro. Zamítnutý projekt totiž předpokládal, že se v celém bloku podél spodní části Václavského náměstí bude kopat až dvacet metrů do hloubky.

Formulace Zdeňka Hřiba, že projekt „odsouhlasilo hlavní město“ jasně ukazuje, jakou představu má pirátský politik o samosprávě. Realita je totiž taková, že orgány hlavního města, které mají oprávnění o povolení stavby rozhodnout, souhlas ke stavbě nedaly. Ten zůstal pouze v rovině politické vůle Hřibovy magistrátní koalice, která ale opravdu není pánem metropole.

A tvrzení o „dohodě s dědici Alfonse Muchy“ je pak zcela lživé. Dědička Alfonse Muchy, Jarmila Mucha Plocková, s umístěním Slovanské epopeje do katakomb obchoďáku nesouhlasí a opakovaně to i veřejně deklarovala. Jistě by to řekla i Zdeňku Hřibovi i komukoliv z radních, kdyby s ní někdo z magistrátní koalice komunikoval. Podle informací, které získaly ParlamentníListy.cz, musela její právnička i informace, na které má právní nárok, vymáhat složitě přes „sto šestku“, tedy zákon o veřejném přístupu k informacím.

Hřibovo vyjádření, jakož i další mediální náznaky, dědičku Alfonse Muchy vyděsily. V dopise proto vyzvala stále úřadující předvolební vedení Prahy, aby ve věci nepřijímalo žádné rozhodnutí, které by mohlo napáchat nezvratné škody.

Za těchto okolností panovaly oprávněné obavy, zda se vedení magistrátu v době, kdy už bylo po volbách, ale kvůli složitým povolebním vyjednáváním s propadlým mandátem stále zůstávali ve funkcích, neučiní nezvratné kroky.

O jaké nezvratné kroky by se mohlo jednat? Zejména o podepsání konečné smlouvy o pronájmu díla developerovi do obchodního centra.

Jde o to, že světoznámá série pláten Slovanská epopej by měla být umístěna do prostor obchodně-administrativního centra Savarin, které chce společnost Crestyl vybudovat mezi Václavským náměstím a bulvárem Na Příkopech. Umístěno má být v podzemních prostorách, kde původně byly plánovány garáže, které musel developer zrušit, když mu stavební úřad zatrhl nájezdové rampy na Václavském náměstí.

Proti umístění světového kulturního dědictví do nedůstojného a pro umělecká díla zcela nevhodného prostředí protestuje nejen Jarmila Mucha Plocková, ale i odborná veřejnost. Přesto byla v únoru podepsaná dohoda o tomto umístění.

Dokument podepsaný mezi druhým dědicem Johnem Omondem Muchou, společností CRESTYL a vedením hlavního města v únoru letošního roku byl totiž pouze předběžným memorandem. A lidé z vedení Prahy, zejména radní pro kulturu Hana Třeštíková, která vyjednávání vedla, opakovaně zdůrazňovali, že se jedná o nezávaznou deklaraci budoucí spolupráce, která nemá žádné právní důsledky.

Radní Třeštíková se ani netajila, že hlavním důvodem pro souhlas se smlouvou byl tlak Johna Omonda Muchy, druhého z dědiců Alfonse Muchy, který se již od roku 2016 s hlavním městem o epopej soudí a hrozí, že ji o dílo zcela připraví. A to přesto, že dílo Praze nevěnoval jeho dědeček, ale podnikatel Charles Crane, který si jej u Muchy objednal, což činí vnukův právní nárok značně problematickým. John Omond Mucha však do médií řekl, že svou žalobu stáhne pouze pokud bude epopej umístěna do paláce Savarin.

Doplňme, že u Johna Omonda Muchy jsou velké pochybnosti o jeho pokrevním příbuzenství. Přesto se prezentuje jako vnuk Alfonse Muchy a nyní v Senátu provozuje výstavu děl slavného výtvarníka. V jejím rámci už si na půdě českého parlamentu dopředu dělá reklamu na umístění epopeje v Savarinu.

V reakci na svůj říjnový otevřený dopis konečně Jarmila Mucha Plocková obdržela reakci od radní Třeštíkové. Ta ujišťovala, že rozhodnutí nechá až na nové Radě s mandátem z voleb. V dopise datovaném 3. 11. ovšem prezentovala některé skutečnosti zcela jinak, než se odehrály.

Například tvrdila, že řešení Savarin schválilo zastupitelstvo napříč spektrem dne 17. 6. 2021. Což je jednoznačná lež, v bodě týkajícím se epopeje byla toho dne zastupitelstvem schválena pouze aktuálně probíhající zápůjčka díla do Moravského Krumlova.

V debatě radní Třeštíková sice zmínila, že pro další umístění v Praze jedná s provozovateli plánovaného obchodního centra Savarin, ve schváleném usnesení ale nic takového není.

V dopise radní Třeštíkové také padla informace, že nyní se řeší už pouze finální parametry pro umístění epopeje. To je v přímém rozporu s dosavadními slovy, že memorandum uzavřené v únoru (jediný doposud uzavřený dokument ve věci epopeje) je pouze prvním krokem ve vyjednávání.

Provozovatelé obchodně-kancelářského centra Savarin, které má někdy v budoucnu vyrůst u Václavského náměstí (aktuálně je stavební projekt na úplném začátku územního řízení), mají memorandem přislíbeno, že Praha jim za pronájem bude platit po dobu až 30 let částku blížící se 1,5 milionu korun měsíčně, v součtu tedy k půl miliardě korun. Za to bude dostávat část výnosu ze vstupného, ze kterého si nejprve developer odečte náklady na provoz.

Podle informací, které ParlamentníListy.cz získaly, přitom obdržela v mezidobí minimálně jednu konkurenční nabídku, nabízející poskytnutí prostor pro expozici Slovanské epopeje za mnohem výhodnějších podmínek.

Developerem, který usiluje o vybudování obchodního centra Savarin, je společnost CRESTYL (na smlouvě vystupující pod hlavičkou společnosti WELWYN, za kterou ale stojí stejné osoby). O té se v nedávné minulosti objevily velmi podivné informace týkající se jejího majetkového pozadí. Mezi jejími vlastníky má být podnikatel Tahir Abdulbari Gozal, který se svými bratry zařizuje obchody pro prezidentskou rodinu Ázerbájdžánu a v roce 2016 za to od prezidenta Alieva dokonce dostal státní vyznamenání.

A objevila se také informace, že na jiném pražském projektu této společnosti významně participuje ruský oligarcha Michail Arustamov, který má vazby na nejvyšší patra v Kremlu a je bývalým viceprezidentem společnosti Transněft.

Právě na jeho pozemcích má Crestyl stavět svůj developerský projekt Hagibor. Peníze za pražské pozemky od této společnosti, tedy přes Kypr, kde má Arustamov občanství, možná tečou do Moskvy.

A s touto společností smlouvu podepsal Zdeněk Hřib, který většinu svého mandátu věnoval verbálnímu boji proti východním despociím.

