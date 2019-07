Bojovnice za klima tvrdila, že kvůli svému boji dostala třídní důtku. Jenže to vůbec není pravda

Jak je to s údajnou důtkou za klimatické stávkování? Vynořily se vážné pochybnosti. Zejména tvrzení žákyně deváté třídy Anny Mezgerové začíná být více a více pochybné. Server Aktuálně.cz přinesl odpověď hospodářky z dotyčné školy. „Nemyslím si, že by lhala schválně,“ říká a dodává, že žákyně celou věc nedomyslela.

Pro připomenutí, studentka Anna Mezgerová se zúčastnila školní stávky Fridays for the Future, která měla politiky vybudit k větší aktivitě v rámci boje s klimatickou změnou. Čeští studenti se jako další jiní v Evropě inspirovali švédskou mladistvou aktivistkou Gretou Thunbergovou.

Vzhledem k tomu, že žáci stávkovali v době, kdy měli být ve škole, vyvstala přirozená otázka, jak se k těmto zameškaným hodinám školy postaví. V Gymnáziu na Zatlance za účast na demonstracích žákyně dokonce dostala pochvalu od ředitelky. Za to Mezgerová si stěžovala, že jí třídní řekla, že s odznáčkem Fridays for the Future je trapná, a dostala za účast důtku.

K tomu se pak vyjádřil ministr životního prostředí Richard Brabec: „Důtku za klima si podle mě nezaslouží studenti, ale politici, kteří dopady lidské činnosti na klima dlouhou dobu přehlíželi, nebo dokonce tvrdili, že problém neexistuje.“ Náměstkyně ministra školství pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková uvedla, že ji mrzí, s jakými reakcemi se dívka na škole setkala: „Nemyslím si, že takhle by vzdělávání ve škole o čemkoli mělo vypadat. Myslím si, že podstatou vzdělávání je kritické myšlení, studenti by měli vyjadřovat své postoje, měli by navzájem konfrontovat své názory, a to nejen s pedagogickým sborem, ale i mezi sebou.“

Již zmíněná vyznamenaná žákyně také nenechala svou kolegyni ve štychu. „Absurdita toho, když vaše kamarády a další studenty, co se angažují v hnutí FFF a stávkách za klima, ve škole tahají za uši, dávají jim kázeňské postihy a pomalu je vyhazují, a vy dostanete za vaši aktivitu pochvalu ředitelky školy. Absurdita toho, že jeden učitel ve studentech probouzí občanskou aktivitu a druhý ji (až násilně) potlačuje. Tahle absurdita není v pořádku,“ napsala na svůj profil.

Ale jak to s důtkou bylo doopravdy?

Aktuálně.cz dnes informovalo, že Mezgerová skutečně nějaké důtky za své studium nasbírala. Jednalo se prý ale o kázeňské prohřešky, například o drzé chování vůči vyučujícím a podle deníku Mezgerové nebyla v posledním pololetí udělena důtka žádná. Žákyně dále trvá na své verzi: „Důtku jsem dostala, ale dál už k tomu nebudu nic říkat. Já s tou školou chci být zadobře, já už se s nimi nechci dál hádat.“ Tvrdí, že svou důtku musela škole vrátit, aby si ji škola mohla archivovat, proto nemá žádné důkazy. Podle vyhlášky Ministerstva školství ale musí být udělení důtky oznámeno prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci, neexistuje tedy důvod pro nějaké zpětné vybírání.

Hospodářka školy, kterou Mezgerová navštěvuje, uvedla, že důtky se udělují na zvláštním listu, tudíž kdyby ji Mezgerová obdržela, mohla by ji ukázat. „Jak Aničku znám, nemyslím si, že by lhala schválně, jen asi nedomyslela, co tím může rozpoutat. Je to pro ni velký tlak a kdo z nás v jejím věku nechtěl být zajímavý,“ uvedla hospodářka školy, Nikola Páníková.

