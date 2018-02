Bomba na sjezdu ČSSD. Chystá ji prý Jiří Zimola

Kandidát na předsedu ČSSD Jiří Zimola se domnívá, že by se strana měla omluvit voličům za kauzu OKD. Píše o tom dnešní MF Dnes.

Zimola se domnívá, že omluva je přímo spojená s tím, má-li se ČSSD pokusit o restart. „Díky působení některých lidí spojených s ČSSD se tato kauza stala a my uděláme maximum pro to, aby lidé, kteří s tím byli spojeni, byli potrestáni,“ řekl Zimola.

Anketa Kdyby Markéta Šichtařová kandidovala v příštích prezidentských volbách, volili byste ji? Určitě ano 64% Možná ano, záleželo by na jménech dalších kandidátů 22% Určitě ne 14% hlasovalo: 1497 lidí

Privatizace OKD je totiž spojená s expředsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, ale i s lidmi, kteří stojí za dalším z kandidátů na předsedu Milanem Chovancem. V první řadě jde o pražského advokáta Radka Pokorného, který právě v prodeji OKD sehrál svou roli. Podle Chovancových slov ale stačí, že ČSSD pod jeho vedením podpořila vznik sněmovní vyšetřovací komise k celé kauze.

Moravskoslezská krajská organizace, do jejíž oblasti kauza OKD spadá, přitom zatím nepodpořila na předsedu ČSSD žádného kandidáta, píše MF Dnes. Největší bitva se podle všeho očekává mezi Milanem Chovancem a dalším kandidátem na předsedu Janem Hamáčkem, jehož má právě Zimola podle všeho podpořit výměnou za jiný post ve vedení strany. A jak konstatuje MF Dnes, otevření kauzy OKD by mohlo prospět právě Hamáčkovi.

Dalším horkým tématem nadcházejícího sjezdu ČSSD je bezesporu otázka, zda má strana jít do vlády s Andrejem Babišem, nebo nikoliv. Do vlády s trestně sthaným Babišem Chovanec rezolutně nechce, Hamáček je pak podle deníku mnohem opatrnější, ve straně se navíc šušká, že ke koalici s Babišem by byl svolný.

autor: vef