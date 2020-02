Bomba u Moravce. Lidé z neziskovky připravují klíčový zákon. Co na to Babiš? A věci se už hýbou

reklama

Bláha hned v úvodu pořadu konstatoval, že IT zakázky pro stát jsou podnikatelsky poměrně výnosné, byť jedním dechem dodal, že stát je náročný zadavatel. „Je tam vata od 65 procent do 400 procent?" zeptal se na rovinu Moravec. „Tak se to nedá úplně říct," odmítl Bláha.

Problémy prý vidí především na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tento resort je prý v rozkladu, pokud jde o koncepce IT systému, a to je problém. MPSV by prý potřebovalo jasnou vizi, co s IT systémy na svém poli, a pár letec klidu na to tyto změny, provést. Bláha by to ale nevyčítal stávající člence vlády Janě Maláčové, ale jejím předchůdcům Michaele Marksové (ČSSD), exministrovi Jaromíru Drábkovi z TOP 09 a dalším.

Ondráčka konstatoval, že má-li stát ušetřit, musí se prý změnit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho stávající předseda Jan Rafaj je podle Ondráčky totálně zdiskreditován. Stejně tak je třeba si uvědomit, že ministři se vracejí ke staré praxi a nechávají řadu věcí na externích firmách. A v neposlední řadě jsou některé zakázky natolik komplikované, že je lze zadat jedinému hráči na trhu.

Ondráčka by tyto neduhy rád odboural. Odborníci z Transparency International spolu se specialisty z Rekonstrukce státu pracují na zákonu, kterým by se ÚOHS mohl změnit. „Hledáme pro to i politickou podporu,“ pravil Ondráčka.

Další problémy vidí v Ministerstvu obrany, kde se v posledních dvou letech nakupuje ve velkém, ale většinou se nakupuje bez výběrových řízení. I tam, kde by výběrové řízení uspořádat šlo.

O stovky miliard korun jde také v otázce dostavby bloků jaderných elektráren. „Vidíme tady velké byznysové pohyby od Plzně po Vítkovice... a i kdyby se ta zakázka nakonec nerealizovala, tak už jen na té přípravě se propálí miliardy,“ upozornil Ondráčka.

A jako by to nestačilo, státu chybí odborníci, kteří se příliš nehrnou, aby pracovali pro stát. „Ti lidé říkají ‚mám to zapotřebí?‘ A odpoví si často, že ne, protože jinde často najdou vyšší platy i přijatelnější pracovní prostředí.“

Bláha vidí problém i jinde. „Úředníci jsou trestáni za chyby, ale nejsou chváleni za inovace.“ To úředníky vede k tomu, že si své případné nápady raději nechávají pro sebe a digitalizace vypadá jen tak, že informace, které dosud byly na papíře, se prostě překlopí do digitální podoby. Ale podle Bláhy to není správná cesta. Skutečná digitalizace podle něj vyžaduje inovační nápady.

