Bordel Dukovi pod okny. Aktivisté, kteří na něj žalovali ve Vatikánu, tam přijdou uspořádat "happening"

Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát, což si ale někteří věřící nepřejí. V dopise kritizují Dukovo působení v čele tuzemské katolické církve.

Křesťanští aktivisté si pro svůj happening vybrali popeleční středu, kdy začíná půst a kdy si křesťané připomínají, že jsou prach a v prach se obrátí. Akci pořádá skupina katolických laiků, tedy těch, kdo nejsou kněžími ani řeholníky, nemají tedy podíl na církevní moci.

"Dopis v tuto chvíli, aniž by byl veřejný, podepsalo 100 laiků a byl poštou odeslán do Vatikánu. Máme také podporu některých kněží," uvedl za organizátory Jan Bierhanzl.

Ve věku 75 let musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež však demisi přijmout nemusí, stalo se tak třeba v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil. Podle Bierhanzla není ani tak důležité, kdo by mohl být Dukovým nástupcem, jako to, aby jeho funkci převzal někdo jiný.

Psali jsme: Robert Troška: Podpořte kardinála Duku

Lež, kterou vypustil Halík. Uprchlíci? Měli jsme pravdu. Od kardinála Duky přišla reakce na zlé nařčení

Skupina českých katolíků píše papeži, ať neprodlouží Dukovi mandát



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav, čtk