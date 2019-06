Bordel ve Sněmovně: Co v TV nebylo. Tenhle ani nešel domů. A ráno, ráno bylo taky veselo. Padlo slovo „koule“

Včera a dnes poslanci zažili v Poslanecké sněmovně rétorický maraton. Podle stránek Sněmovny trvala schůze od půl jedenácté ráno do půl páté dalšího rána, tedy celých 18 hodin. Pro některé ještě déle. „Zcela zbytečné jednání, kdy jsme jako celek pro občany této země neudělali vůbec nic, tedy krom toho, že jsme potvrdili, že Sněmovna je žvanírna,“ vyjádřil se o vyhlašování nedůvěry komunistický poslanec Zdeněk Ondráček s dovětkem, že dnes spí v kanceláři. Jan Hamáček se ohradil, že, i kdyby se nakrásně ČSSD k opozici přidala, stejně by nedůvěra vyslovena nebyla. Ale už se do něj pustil Kalousek.

Délku schůze i chování poslanců po ní zhodnotil předseda Trikolóry Václav Klaus mladší: „Skončila Sněmovna (maratonská schůze o důvěře vládě). Hodně poslanců dělá, jak kdyby vylezli na ‚Mount Everest‘ – ale přitom spousta lidí má 24 hodinové služby. Tak klid. Dobré ráno.“

Zatímco Václav Klaus mladší přál dobré ráno, Zdeněk Ondráček dobrou noc. „Já jsem si k tomu ještě před začátkem toho žvanění přidal jednání na komisi pro kontrolu GIBS, takže po sečtení to máme více jak 21 hodin v procesu. Zítra, vlastně již dnes, od 9:00 mám jednání výboru pro bezpečnost, kde zpravodajuji závěrečný účet kapitoly MV za rok 2018, a v samém závěru pak informuji výbor o jednání podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a SBS, kterému předsedám. Mezi tím budu odbíhat na jednání ústavně právního výboru, jehož jednání začíná v 11:00 hod. Čeká mě tedy další výživný den. Teď v 04:30 přeji dobrou noc. Dnes spím v kanceláři,“ napsal komunistický poslanec dnes ráno.

Jak jsme již informovali, hlasování o důvěře nic nezměnilo a současná vláda jede dál. Proč tomu tak bylo, vysvětloval na svém twitterovém účtu šéf sociálních demokratů Jan Hamáček: „Hlavním cílem opozice při hlasování o nedůvěře vládě byla dnes ČSSD. Slyšeli jsme patetické výzvy o tom, že rozhodneme o pádu vlády. Jaká je realita? I kdyby se všichni poslanci ČSSD připojili k opozici, vláda by nepadla? Proč? Opoziční poslanci prostě nepřišli do práce,“ vynadal svým kolegům v Parlamentu.

Ale za jeho slova jej zpražil šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr a také předseda poslaneckého klubu TOP09 Miroslav Kalousek: „Dobře víte, že to jste vy, kdo nese odpovědnost za hrozné ponížení České republiky před světem. Kvůli vám vypadáme jako barbaři, kteří neumí používat vidličku a nůž,“ řekl Šafr a Kalousek to korigoval: „Vypadat jako barbaři, kteří neumí používat vidličku a nůž, může být ještě exoticky milé. Leč my kvůli Janu Hamáčkovi vypadáme jako vyčůraní zloději s dobrým společenským chováním. A ty nikdo rád nemá.“

K ČSSD měla poznámku i zastupitelka Lenka Mottlová z ODS: „ČSSD klesla na dno.

To už ten Sobotka měl větší ‚koule‘ než Hamáček.

Po 150 letech existence prodali budoucnost ČR za svá křesla.“

Výkony v Parlamentu hodnotila i novinářka Lucie Groene: „Že se někteří poslanci za ty patetické a manipulativní proslovy v Parlamentu nestydí... Já bych se propadla hanbou.“ A k projevu starosty a poslance Jana Čižinského prohlásila: „Když už jsem si myslela, že neuslyším trapnější projev, přišel Čižinský.“

Jedním z kamenů úrazu včerejšího hlasování bylo jmenování, či nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Byly zde spekulace, že právě tato otázka by mohla sociální demokraty přesvědčit, aby současnou vládu potopili.

Na Staňkovu obranu vystoupil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který ho bránil před předřečníky z řad demokratické opozice. „On tady hovoří o tom, že pan ministr Staněk by se měl kát asi proto, že se tu zdanily církevní restituce. Poněkud podivný pojem! Ale my jsme tady nezdanili církevní restituce, ale náhrady! Podivné náhrady, které se finančně vypočítaly, tak se navrhuje jejich zdanění. Takže nikoli restituce, ale náhrady. To je prostě jeden z pojmů.

Potom jsem překvapen, nebo vlastně možná se tomu asi nedivím, že kolega z ODS nechce, aby pan ministr byl pochválen za to, že zamezil tunelování společností, které zřizuje Ministerstvo kultury, kdy zbavil funkce generálního ředitele Fajta. Amnesty International určitě není organizací, kterou pan ministr ovládá, nebo by byla nějak spřízněna s ním. Toto potvrdila, že tady k těm věcem dochází. Zřejmě to tunelování je tak zaběhlé, že se vám to nechce kritizovat. Já tomu rozumím. Já na druhou stranu pana ministra chválím. Super! Pane ministře, oni vás teda za to odvolali, protože to náměstí dokázali zorganizovat tak, že vás odvolali. Ale my bychom vás měli pochválit za to, když teda i ta Amnesty International přišla s tím, že to tak dopadlo. Čili já trošičku chci poopravit věci, které pan kolega tady říkal. A o České televizi – to je ta televize, co u ní běží to vyšetřování, které podal nedávno kolega? To je ta veřejnoprávní? Tak děkuju.“

Naopak za místopředsedu ČSSD a adepta na ministra kultury se postavil pirátský poslanec Jakub Michálek: „Pokud se skutečně potvrdí, že Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, i když měl jednoznačný návrh premiéra, jde o hrubé porušení Ústavy. Michala Šmardu znám jako úspěšného starostu Nového Města na Moravě, který je v ČSSD dobrým příkladem transparentního hospodaření města, a přestože je značka ČSSD pošramocena, získal tam skoro 40 procent. To není žádný Poche. Proti nezákonnému rozhodnutí by se měli poškození bránit u Ústavního soudu, protože tady jde o právní stát a to, že zákony v republice platí i pro prezidenta, který má jít příkladem a spory moderovat, nikoliv vytvářet a ústavní pořádek sabotovat!“ opíral se pirátský poslanec do prezidenta.

Hlasování se nakonec nezúčastnili odpadlíci od SPD pod vedením Lubomíra Volného. A ten v dlouhém příspěvku na Facebooku zdůvodnil proč: „Dnes se odmítáme bát milionu chvilek nenávisti a jejich agentů zde ve Sněmovně. Náš dnešní politický akt nebude pouze o vyhlášení nedůvěry vládě s účastí korupční a probruselské, prokazatelně vlastizrádné ČSSD, ale také o vyhlášení nedůvěry milionu chvilek nenávisti, milionu chvilek proti svobodě a demokracii, bude o vyhlášení nedůvěry všem kolaborantům, kteří zapomněli na své kořeny, na svůj původ, na své předky i tradice a navlékají si rubáš smrti naší vlasti a také o vyhlášení nedůvěry těm, kteří obelhali půl milionu voličů a dnes a denně prodávají jejich hlasy nejen Agrofertu za lukrativní byznys.

Necítíme potřebu být součástí této nedůstojné taškařice déle než je nezbytně nutné. Taškařice nedůstojné jak pro tuto Sněmovnu, tak tuto zemi i náš národ. Její výsledek je předem dán, je předem domluven a její skutečný, nikoliv ten proklamovaný účel je nám odporný. Proto dnes my poslanci hnutí Jednotných- alternativy pro patrioty odejdeme ze Sněmovny na protest proti pokusům o přepisování výsledků voleb, pokusům o majdanizaci naši politické situace prostřednictvím agentů zahraničních lobbistů a politických neziskových organizací i na protest proti falešným prorokům.“ Což dle záznamů o hlasování také splnili.

