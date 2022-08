Bouřlivé odpoledne ve sněmovně: Vzpomínky na sliby Václava Havla. A nová práce pro Pekarovou

reklama

Babiš na schůzi ke snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané na zbytek roku k samotnému tématu uvedl, že „současná vládní koalice hodila lékaře a zdravotní sestry přes palubu“ a „zdravotní péče pro ně není prioritou“.



„Nepředložili koncepci zdravotní péče a ani netuší, co by měli dělat. Začali navíc dělat kroky, které ohrožují současnou úroveň a dostupnost péče. Ať vláda přizná, že zdraví obyvatel pro ni není priorita. A že peníze, které sebere ze zdravotnictví, chce použít někde jinde,“ kritizoval.



Následně žádal o zařazení bodu na program jednání, jenž má řešit situaci kolem šéfa civilní rozvědky (ÚZSI) Mlejnka a jeho styky s obžalovaným lobbistou Redlem. Expremiér tento bod nazval: „Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace.“



„Ačkoli čelíme bezprecedentní energetické krizi, je situace v naší rozvědce natolik závažná, že se jí zde musíme věnovat,“ vysvětlil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



Živo bylo ve Sněmovně i odpoledne, byť lehce opadla účast poslanců.

Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) na schůzi Sněmovny žádal, aby byl na její program zařazen bod týkající se úspor Poslanecké sněmovny při nakládání s energiemi. „My jsme z úst politiků pětikoalice slyšeli knížecí rady české veřejnosti – paní předsedkyně Sněmovny jim radí, aby si vzali svetr, říkáte, že mít v bytě 25 stupňů není lidské právo. Říkáte, že se bude topit na 18 stupňů a vyvolali jste ve společnosti chaos. Strach. Zejména u starších lidí, pro které je komplikované žít v takovýchto teplotách,“ obořil se na vládní poslance.



Poslanec vládnímu kabinetu vytkl, že se dle něj „vymlouvá na válku“, ale přitom je za současnou situací odpovědný zejména Green Deal či obchod s emisními povolenkami.



Navrhl, aby Sněmovna pověřila svou předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) k dohlédnutí na to, že ve sněmovních prostorách nebude v zimě více nežli 17 stupňů. „Když radíte lidem, aby si vzali svetr, aby netopili… Tak pojďme být příkladem,“ vyzval poslance. „Když lidem radíte, aby si vzali svetry, tak si vemte dva svetry, aby ti důchodci měli příklad,“ dodal Foldyna.



Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) navrhla, abychom jako předsednická země řešili problémy zemědělství v Evropské unii. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by dle ní měl řešit například postavení zemědělců a řešit by se měla i „revize Grean Dealu“. Kritizovala, že Nekula neřeší velké protesty zemědělců v zemích EU a jeho nečinnost je prý akorát „výsměch všem zemědělcům v Evropské unii“. Jednání o revizi Grean Dealu podle Balaštíkové Nekula nechce řešit a způsobí tím dle jejího mínění nedostatek potravin.

Fotogalerie: - Obstrukce ve sněmovně

Poslanec ANO Robert Králíček poté chtěl, aby se dořešila situace kolem vypnutí webů, které byly po napadení Ukrajiny Ruskem označeny za „dezinformační“ a následně byl jejich provoz po několikatýdenní odmlce opět obnoven. Králíček poukázal na to, že téma dezinformací se veřejně v poslední době ocitlo na mrtvém bodě a není slechu o tom, jak chce kabinet v této věci v budoucnu postupovat.



„Konflikt na Ukrajině stále neskončil a dezinformace v oblasti energetické krize, cen potravin a možná i v kauze jmenování ředitele rozvědky (Mlejnka) stále bují,“ řekl. A upozornil, že chybí plán, co dělat, když opět dojde na vypínání webů soukromým subjektem „bez toho, aniž by o tom věděla vláda či zpravodajské služby, NÚKIB, bezpečnostní složky či někdo, kdo bude vládou stanoven jako zodpovědný člověk za řešení dezinformací a za rozhodnutí vypnout tyto weby“.



„A já nehodnotím, jestli to bylo špatně, nebo dobře. Ta situace tu ale může opět nastat, že tu budou dezinformační weby, který budou mít zásadní vliv na společenské události,“ vyjádřil se poslanec ANO. A zdůraznil nutnost zabývat se tématem boje proti dezinformacím i kvůli možnosti šíření dezinformací v rámci nadcházejících komunálních voleb.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



Poslankyně Helena Válková (ANO) žádala, aby vláda řešila dopady energetické a ekonomické krize na starší lidi nad 65 let. Senioři podle ní čelí „úzkosti, nejistotě a strachu z budoucnosti“ a nelze jim jen nabízet zvyšování důchodů, ale je třeba více řešit práva starších a vypracovat plán o zajištění seniorů při dopadech energetické krize. A pomoci jim také užívat si života – čemuž dle poslankyně například vyšli vstříc v sousedním Německu, kde mají všichni lidé do konce srpna možnost cestovat hromadnou dopravou za 9 eur napříč celou zemí.



Válková vyzvala, aby vláda s opozicí začala spolupracovat v otázce pomoci starším lidem i s důrazem na nutnost řešit psychický stav seniorů a aby poslanci společně nalezli cestu, jak by si i v nynější situaci mohli starší lidé užít důstojný život.



Ocenila pak zejména ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), že se snaží, aby se našla shoda napříč politickými subjekty při řešení aktuální nelehké situace.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



Blažek dnes na schůzi Sněmovny apeloval na řešení energetické krize s varováním před možným vzplanutím revolučních snah. Pokud se nevyřeší energetická krize, mohl by být dle Blažka totiž ohrožen politický systém země a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989. „Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, stejně tady dlouho nebude,“ sdělil svému kabinetu i opozici.



Před vážnými problémy kvůli růstu inflace a energetické krizi varoval také poslanec Jan Síla (SPD), který na plénu hovořil o nutnosti řešit dopady růstu cen. „Mně jakožto pamětníkovi připomíná věta premiéra Fialy, že ‚nikoho nenechá padnout‘ výroky, jimiž se zapřísahal Václav Havel davům lidí na Václaváku – což si pamatuji – že u nás po listopadu 1989 už nikdy žádná nezaměstnanost a bída nebudou. A také, že už v Československu nebudeme vyrábět žádné zbraně, protože ty už nebudou ‚nikdy potřeba‘…“ připomněl.



Kritizoval rovněž kabinet předchozího premiéra Andreje Babiše (ANO), který dle něj před loňskými sněmovními volbami „rozhazoval vrtulníkové peníze“... A aby lidé volili současné vládní strany, přebral podle něj tuto strategii rozhazování veřejných financí také kabinet současného ministerského předsedy Petra Fialy (ODS).

MUDr. Jan Síla SPD



Síla míní, že bychom nyní měli místo „rozhazování vrtulníkových peněz voličům“ na několik let opustit systém emisních povolenek, dohodnout „bez zbytečných mezičlánků“ dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu a přestat prodávat elektřinu přes energetickou burzu.



„Dlouhodobě rozdávat znamená jen navýšit státní dluh tak, jako to udělala Babišova vláda,“ varoval poslanec SPD Síla premiéra Fialu před kopírováním jeho předchůdce.

