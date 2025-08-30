Britové v ulicích kvůli migrantům. Věší vlajky, staví noční hlídky

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
V Perthu ve Skotsku lidé před pár dny protestovali s transparenty „Vyprázdněte hotely“, v narážce na hotely určené pro žadatele o azyl. Opoziční konzervativci také volají po jejich zrušení.
V ulicích se ale objevují i skupiny lidí, které zdůrazňují, že žadatelům o azyl je třeba pomoct a že jsou ve Velké Británii vítáni.
Aktivista Tommy Robinson, který byl několikrát potrestán britskou justicí, např. za pohrdání soudem, v souvislosti se současnými protesty upozorňoval, že lidé zakládají občanské hlídky a snaží se bdít nad bezpečností v ulicích.
„Místní obyvatelé východního Belfastu zřídili vlastní noční hlídky, aby zajistili bezpečnost svých ulic,“ napsal Robinson k videu, které sdílel na sociální síti X.
East Belfast locals have set up their own night patrols to keep their streets safe. pic.twitter.com/b9gqcHBqUz— Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025
Americký miliardář Elon Musk upozornil, že jistá forma protestu se projevila i na brightonském nábřeží. Konkrétně v podobě velkého počtu anglických a britských vlajek. „Zachraňte Británii,“ zvolal Musk.
???????????? SAVE BRITAIN ???????????? https://t.co/CgW7rQQ04I— Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák