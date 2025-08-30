Britové v ulicích kvůli migrantům. Věší vlajky, staví noční hlídky

Ve Velké Británii to nadále vře. Kvůli hotelům pro žadatele o azyl. Lidé začali volat po jejich zrušení a nijak se netají tím, že se na svou vládu – na Labouristickou vládu Keira Starmera – za příliš vstřícný přístup k migrantům zlobí. Někteří lidé dávají najevo, že kvůli chování, či spíše nevychovanosti, žadatelů o azyl mají strach o své děti.

Foto: Pixabay (CC0)
Popisek: Britská vlajka (tzv. Union Jack)

 V ostrovním království krále Jiřího III. probublává napětí. Část obyvatel dává najevo, že si přeje zásadní změnu přístupu své vlády – labouristické vlády Keira Starmera – k žadatelům o azyl.

V Perthu ve Skotsku lidé před pár dny protestovali s transparenty „Vyprázdněte hotely“, v narážce na hotely určené pro žadatele o azyl. Opoziční konzervativci také volají po jejich zrušení.

V ulicích se ale objevují i skupiny lidí, které zdůrazňují, že žadatelům o azyl je třeba pomoct a že jsou ve Velké Británii vítáni.

Aktivista Tommy Robinson, který byl několikrát potrestán britskou justicí, např. za pohrdání soudem, v souvislosti se současnými protesty upozorňoval, že lidé zakládají občanské hlídky a snaží se bdít nad bezpečností v ulicích.

„Místní obyvatelé východního Belfastu zřídili vlastní noční hlídky, aby zajistili bezpečnost svých ulic,“ napsal Robinson k videu, které sdílel na sociální síti X.

 

 

Americký miliardář Elon Musk upozornil, že jistá forma protestu se projevila i na brightonském nábřeží. Konkrétně v podobě velkého počtu anglických a britských vlajek. „Zachraňte Británii,“ zvolal Musk.

 

 

autor: Miloš Polák

