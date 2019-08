Britská policie už zcela otevřeně vyšetřuje, zda nemáte „závadnou mysl“. Orwellův svět se stává skutečností, píše Kechlibar

Pan Harry Miller má za sebou nemilou zkušenost s britskou policií. Vyjadřoval se prý nevhodně na adresu transgender osob. Jedním z těchto transosobních projevů mělo být i slovo „cože“. Policie posbírala celkem třicet jeho tweetů, které měly dokazovat, že je nenávistně zaujatý proti určité komunitě.

„Trvalo mi od ledna do června, než mi policie vydala kopii těch tweetů, které vyšetřovala. Jeden z nich prostě říkal: ‚Odkdy máme transgenderový památeční den?‘ Jenom tahle otázka. Další – a ani nevím, komu jsem odpovídal, protože to začernili – byl můj retweet s komentářem ‚Cože?‘ ‚Cože‘ je teď projev nenávisti. Vážně, ‚cože‘ je projev nenávisti. Další ten můj tweet zněl ‚Přepínám kanály mezi Gillette Soccer Saturday a Sarah Brightmanovou na Sky Arts. To je jasný důkaz, že jsem genderqueer‘. Dělal jsem si srandu ze sebe samotného, a to je považováno za projev nenávisti. A nejen projev nenávisti. Policie říká, že šlo o projev nenávisti ‚zamýšlený k tomu, vzbudit zneklidnění a tíseň v transgender komunitě‘. Tohle sakra myslí vážně?“ zeptal se Miller v rozhovoru pro server Spiked. Úryvek z něj přinesl čtenářům matematik Marian Kechlibar na svém webu.

Miller by prý podle britských strážců zákona udělal líp, kdyby se napříště podobných projevů zdržel. Miller proto nepochybuje o tom, že ve Velké Británii je ohrožena svoboda slova.

Kechlibar na Millerův případ upozornil nikoli náhodou. I vláda Andreje Babiše (ANO) se nám prý chystá nasadit náhubek ve jménu boje s předsudečnou nenávistí. Proti šíření nenávisti bojuje i Ministerstvo vnitra, jenže podle Kechlibara pracuje i s poměrně nejasnými pojmy. „Většina médií na tzv. ‚alternativní‘ scéně nadále útočila na pilíře liberální demokracie a šířila nenávistné obsahy,“ dal příklad Kechlibar. Před podobnými formulacemi bychom se měli mít na pozoru, pokud nechceme skončit jako pan Miller.

„Osobně budu volit jen takovou stranu, která slíbí počet verbálních trestných činů zásadně zredukovat, nejlépe na nulu. (Z čehož plyne, že to rozhodně nebude ČSSD ani ODS.) To je totiž ten původní a pravý význam slova liber, svoboda. A naopak: kdo je příznivcem toho, aby úřady postihovaly verbální projevy, nemůže si říkat liberál. Tedy může, ale má to stejný význam, jako by si říkal žirafa. Není žirafou a není liberálem, i kdyby si to nechal vytetovat na čelo,“ zdůraznil Kechlibar.

