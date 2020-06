Brněnské Palermo, že ani Vietnamci nechápali. „Měli by si radši sešít otvor do řitě. Byla krpa ho kóřit," říká moravský boss

V brněnském ANO to vře. Horko je v moravské metropoli kvůli korupční kauze „Stoka“, ve které figuruje bývalý člen hnutí ANO Jiří Švachula. Ale nejen on. Někdejší brněnský primátor a dnes již bývalý kandidát na jihomoravského hejtmana Petr Vokřál dal najevo, že nikdy nechtěl politikařit a nechce mít nic společného s lidmi namočenými ve „Stoce“.

reklama

Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2817 lidí

„Byli jsme s Taťánou Malou v Praze u pana Faltýnka, když jsme řešili kandidátku na Brno-střed. Oba jsme byli toho názoru, že by tam být neměl,“ potvrdil někdejší primátor a tehdejší jednička v brněnských komunálních volbách Vokřál. Na schůzce byl prý přítomen i Švachula, o kterém se tehdy v Brně už říkalo leccos, ale on to prý odmítl jako nepodložené spekulace a žádal, aby Vokřál s Táňou Malou předložili důkazy. Jaroslav Faltýnek se postavil za Švachulu a Vokřál dnes uznává, že tehdy jeho rozhodnutí respektoval.

Jaroslav Faltýnek však celé setkání popisuje jinak a tvrdí, že i on žádal Jiřího Švachulu, aby nekandidoval. Ale ten neposlechl.

Psali jsme: Hrozivé svědectví o hnutí ANO: „Brněnský gestapo. Šlapky. Prachy. Používali i bezdomovce, kteří chodili s*át před byt nepohodlných.“

ParlamentníListy.cz při té příležitosti pohovořily s mužem, který v Jihomoravské metropoli podniká. Jeho oborem je pohostinství, v minulosti také herny. „Dokonce i sem tam nějakou tu holku jsem sehnal, když byl zájem,“ sděluje potutelně. Naši redakci ovšem zajímaly především zákulisní informace. Prý jich je na rozdávání, ale všechny takzvaně z druhé ruky. „Kde není žalobce, není ani soudce, říká staré české přísloví a v jeho duchu se alespoň někdy chováme snad všichni,“ dodává dále náš zdroj. Po několika slovech v brněnském hantecu už ale přejde k věci.

„V podniku se schází lidi, ti lidi pijou. Když pijou hodně, hodně mluví. Někdy přehání, jindy lžou. Něco ale člověk slyší. Třeba jsem slyšel to, že politici dělali do kšeftů tak, že i šikovní a seshora řízení Vietnamci ztráceli řeč. Šlo se rovnou na věc. Říkalo se, že když se jednalo o nějakých pronájmech nebo nemovitostech, všechno šlo stranou. Řekly se procenta, řeklo se kdo a kde a to bylo celé. Mluvilo se o Teplárnách, dopravním podniku, dvou špitálech ve městě a dalších firmách. Od chodníků po zeleň. Těch lidí, o kterých se mluvilo, ale je hodně. To vůbec není jenom Švachula. Toho si nepředstavujte jako démona, on se staral o bazary, chlast, dělal malé věci, není to žádný Al Capone nebo Einstein. On se prostě v jednu chvíli připletl k příležitosti a držel se jí. Byla krpa ho kóřit, jak se říká,“ dodává dále.

Ing. Petr Vokřál



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ANO 2011 ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslední slova překladem do češtiny neznamenají nic jiného než chybu dotyčného znát.

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 8969 lidí

Při jménu Jiřího Švachuly se pravidelně skloňuje také syn Jaroslava Faltýnka Jiří. Ten k němu pro PL sdělil: „Známe se poměrně dlouhou dobu a možná se to v kontextu dnešních informací jeví jako otřepaná fráze, ale nevídali jsme se často, a pokud ano, tak u sklenky vína na degustaci. V tu dobu vlastnil vinný bar, kam jsem rád chodil a chodím tam stále.“

ParlamentníListy.cz disponují rovněž informacemi z jednání brněnského ANO, kam minulý týden zavítal premiér Babiš. „Došlo pouze k tomu, že se potvrdil hejtman Šimek na pozici lídra krajské kandidátky, jinak nic,“ shrnul tamní dění jeden ze členů. „Asi bude nejlepší to rozpustit a znovu postavit,“ zmínil také.

To ostatně přiznal i Andrej Babiš. Premiér podle všeho navrhne předsednictvu hnutí zrušení brněnské organizace a vytvoření nové. Řekl to po jednání s tamními členy.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš jede dělat pořádek do Brna. A mezitím promluvil ,,odpadlík" Problém v ANO, který dráždí Babiše. Zavládne po dnešku mír? My už tušíme Milion chvilek se zaměřil na Faltýnkova syna. Úplatky? je to vážné Aktuálně.cz rozkrývá „Faltýnkovu partu“ z brněnského ANO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.