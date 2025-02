Brusel brzdí inovace. Svobodní varují před „skanzenem regulací“

„Vše, co se dá vynalézt, už bylo vynalezeno,“ pronesl kdysi slavný omyl šéf amerického patentového úřadu Charles H. Duell. Pokud by podle Vondráčka tehdy existovala Evropská komise, udělala by z tehdejších vynálezů „unijní standard“ a vývoj by se zastavil. „My ji tu máme až nyní, a tak se u nás jako ve skanzenu zastavuje až teď,“ dodává s ironií.

Svobodní dlouhodobě bojují proti narůstající regulaci podnikání a přebujelé státní moci, která podle nich brání přirozenému ekonomickému růstu. „Je jen na nás, jestli dáme vědcům a podnikatelům volný prostor, abychom se mohli dál posouvat, nebo se vzdáme pokroku a umožníme sociálním inženýrům z Bruselu rozhodovat za nás,“ říká Vondráček.

Podobně Svobodní odmítají i masivní dotace na „zelenou transformaci“, které podle nich vytvářejí ekonomicky neudržitelné projekty. To potvrzuje i ekonomka Markéta Šichtařová, kandidátka Svobodných do Senátu. Ve svém komentáři upozorňuje, že uměle vynucené investice do obnovitelných zdrojů a plnění ESG standardů mohou krátkodobě zvýšit HDP, ale „nevytvářejí skutečné hodnoty“.

Svobodní varují, že přeregulovaná Evropa se postupně stává ekonomickým skanzenem, kde podnikání místo inovací čelí neustálým překážkám. „Regulace se na nás valí ze všech stran – Green Deal, ESG, omezení automobilového průmyslu. Jak má v takovém prostředí podnikatel plánovat a inovovat?“ ptá se Vondráček.

Podle něj se EU stále více vzdaluje principům volného trhu, zatímco jiné části světa, jako například Argentina pod vedením prezidenta Javiera Mileie, se vydávají opačným směrem – k menšímu státu, nižším daním a volnějšímu podnikání. „Milei otevřeně říká, že stát se má do podnikání plést co nejméně. My bychom si z něj měli vzít příklad,“ dodává Vondráček.

Svobodní proto prosazují výrazné snížení byrokracie, odmítnutí neefektivních regulací a návrat k tržním principům. „Budoucnost nevzniká nařízením z Bruselu, ale ve vývojových centrech a v garážích inovátorů. Pokud chceme prosperovat, musíme jim dát svobodu tvořit,“ uzavírá Vondráček.