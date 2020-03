Bruselská akce proti Babišovi má silné pozadí: Interní maily z Evropského parlamentu. O Slonkové, Kmentovi, konkrétních prokurátorech v Praze. Tohle už není pr*el...

reklama

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 8375 lidí vysvětluje si premiérův výrok o vlastizrádcích eurosposlanec Zdechovský. Co přesně ale šéf vlády řekl? „Určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci. To jsou čeští poslanci, kteří by měli hájit české zájmy a nepoškozovat české zájmy. ... To jsou lidi, kteří pomlouvají naši zemi a lžou. Ta paní (Hohlmeierová) je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují evropské dotace a jak se přidělují,“ pronesl před několika dny Babiš s tím, že podobné výbory fungují i za peníze českých daňových poplatníků.

Obecně můžeme akci, která nesla název CONT, označit jako silně mediální. Několik zástupců Bruselu se vydalo do Česka, aby upozornili na údajný střet zájmů. Co ale jejich návštěvě předcházelo? ParlamentníListy.cz jako jediné médium disponují e-maily, které si v rámci Bruselu řada lidí vyměnila. Adresáty specifikovat nebudeme, jelikož jsme to slíbili našemu vysoce postavenému zdroji. Obsah mailů jsme se však rozhodli uveřejnit. Jsou psány v angličtině a pro ParlamentníListy.cz je přeložil odborník.

Akce začíná…

„Poslední mise CONT v České republice se konala 26.- 27. března 2014, během sedmého funkčního období. Bylo dáno značné množství doporučení,“ zní v úvodu e-mailu, který byl rozeslán jménem europoslance Zdechovského. Autorka v něm upozorňuje na několik let staré závěry. České orgány by prý měly zajistit používání podobných – identických metodik a terminologií pro subjekty implementující strukturální fondy (Národní koordinační orgán, Certifikační orgán, Auditní orgán) a Poslanecká sněmovna Parlamentu by podle textu mohla věnovat větší pozornost auditorským zprávám a Zprávě NKÚ o EU. Podobných historických závěrů je v textu víc.

Psali jsme: ČT našla Superstar. Německou političku, která jde proti Babišovi jak buldozér. Jenže my se o ní dozvěděli věci, ze kterých mrazí i v létě. Utekla od nehody, poslala čtvrt miliardy tam, kde pracoval její muž... A to je jen začátek

To nejzajímavější ovšem stojí v dalších částech.

„Ke všem těmto bodům by byla vhodná následná mise, zejména s ohledem na aktuální závěry auditu ke střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše a vyšetřování úřadu OLAF během 8. funkčního období,“ píše se mezi unijními předáky. Seznam, který byl následně zpracován, však podle našeho zdroje působí jako výprava inkvizice.

„Oni si vytipovali lidi, které by mohli navštívit a současně s tím na ně evidentně chtěli tlačit,“ uvedl náš zdroj. Koho měl na mysli? Mezi těmi, jimž by se zástupci EU chtěli věnovat, je například kancelář nejvyššího státního zástupce a zároveň také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman osobně. V emailu je ovšem přiložen seznam řady dalších státních zástupců. Jen v Praze, pokud sečteme odkazy, jde o dvanáct adres... „To chystají státní převrat, nebo co?“ podivil se náš zdroj, který si stejných adres rovněž všiml.

Dalšími místy, jež se v Bruselu domlouvali navštívit, byly například orgány Ministerstva pro místní rozvoj. Především ty, které jsou v roli poskytovatelů grantů. I v tomto případě je evidentní, že cílem mise bylo ukázat prstem na možná místa, jimž by se měl „někdo“ věnovat.

„Nejprve zajdou za úředníky, tam je vyděsí a potom půjdou za prokurátorem?“ diví se dále náš zdroj.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Kandidát na předsedu KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Největší zděšení ale nastalo až v samém závěru prvního e-mailu, který jsme se rozhodli medializovat. Je na něm seznam novinářů, kteří se prý dlouhodobě věnují politické i dříve podnikatelské činnosti Andreje Babiše a je nutné se s nimi vidět. Dvě kategorie novinářů se rozdělují zjevně na ta hodně a méně známá jména. Zástupci EU by si tak měli najít prostor pro setkání s novinářkou Slonkovou či s novinářem Kmentou. V druhém šuplíku pak byla vytipována jména Terezy Čemusové z Rozhlasu, Daniela Kaisera z Echa nebo Lenky Zlámalové z téhož média.

Unijní zástupci šli tak daleko, že chystali i ryze specifická setkání. Sem patří například plánované setkání s Českým rybářským svazem nebo posezení s Jaroslavem Šebkem (Asociace soukromých zemědělců) + dalšími drobnými farmáři. Zde se na moment zastavíme, jelikož u zmínky o drobných farmářích je také poznámka. „Může zprostředkovat zkušenosti drobných českých farmářů s dotacemi (dobrými i špatnými) a skutečných životních příběhů o tom, jak jejich podnikání sabotovaly větší společnosti,“ píše se v těle neoficiálního e-mailu.

Příprava na českého premiéra zabrala německé političce Monice Hohlmeierové měsíce

Často opomíjená sféra je prý ta, kdy mnoho dotací šlo například na podporu úhořů, ale podle těchto odborníků se peníze vyhodily z okna. „Tím se otevře i diskuse, za jakých podmínek by měly být podporovány malé vodní elektrárny,“ stojí dále. Je vidět, že mise CONT rozhodně neměla malé cíle.

Další částí, která už nemá s premiérem Babišem mnoho společného, se týká Euroregionu Glacensis. V jeho souvislosti by se mise mohla přijet podívat rovnou tam, odkud pochází europoslanec Zdechovský.

Anketa Pro koho byste hlasovali, kdybyste byli Američané? Donald Trump 87% Bernie Sanders 13% hlasovalo: 6669 lidí

A právě skutečnost, že celá akce vede k rodným luhům a hájům lidovce Zdechovského, působí na naše dva zdroje z řad zástupců EU velmi podezřele. „Osobně mi to přišlo jako jeho PR zviditelnění, které ovšem zaplatí Brusel. Hodně by mě zajímaly náklady na vše, co v Česku ti lidé absolvovali. Hodně bych chtěl to vyúčtování vidět,“ uzavřel.

Další e-maily, které se nám v této souvislosti podařilo získat, budeme zveřejňovat v následujících dnech.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Mafiánské praktiky,“ staví se k výrokům Babiše Zdechovský a hodlá se bránit Peksa (Piráti): Bránit zneužívání peněz daňových poplatníků přece není vlastizrada Něco se stane mé rodině a zaplatíš, Babiši. Zdechovský i Peksa vrací úder. A je tu požadavek Virus? Babiš prosil národ. Důrazně. A pak šokoval slovy o Zdechovském a Peksovi, bude to ostré

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.