Buď Válková, nebo já. Němeček z vládní rady pro lidská práva to vyhrotil

Helena Válková čelí dalším problémům. Právník a novinář Tomáš Němeček ji vyzval, aby tento týden rezignovala z vládní rady pro lidská práva. Pokud by Válková nerezignovala, chystá se odstoupit sám Němeček. Je to podle něj v reakci na nedávné zveřejnění Válkové činnosti za komunistického režimu, ale zejména za její pozdější reakce v České televizi v debatě s disidentem Jiřím Gruntorádem.

Němeček podle svých slov rezignaci zvažoval již v dubnu, kdy po zvolení Válkové do rady pro lidská práva odstoupil Daniel Kroupa. „Já jsem to vnímal tak, že pan Kroupa je legenda a hrdina, který nechtěl propůjčit svůj morální kredit, aby hrál roli fíkového listu ve vládní radě. A já jsem to bral tak, že jsem tam dosazený kvůli své praxi z psychiatrické nemocnice. Ale teď už mám pocit, že to nejde dál,“ řekl Němeček pro server Aktuálně.cz.

Hlavní příčinou podle něj jsou nová zjištění ohledně minulosti Válkové. „To, co se dělo v těch 70. a 80. letech, je katalyzátorem té věci s paní Válkovou a je to nepochybně důležité. To, že popisuje nějakým odborným způsobem institut ochranného dohledu, který už v té době byl zneužíván, přinejmenším budí otazník,“ řekl a dodal, že mnohem závažnější jsou ale její reakce.

„Pro mě je důležitější, co se děje teď. To znamená ta nešťastná bagatelizace té věci a tvrzení, že nevěděla, kdo byl Josef Urválek, a že nevěděla o zneužívání institutu ochranného dohledu. To ještě završila pohrůžkou žalobou vůči těm, kdo ten článek zveřejnili. V té kombinaci mi to připadá krajně nešťastné,“ uvedl své důvody Němeček.

Ten podle svých slov nemá s Válkovou žádný osobní problém a cení si jí také za její právnické zkušenosti. „Profesorku Válkovou mám zapsanou jako člověka, který stál na správné straně sporu proti prohnilému vedení právnické fakulty v Plzni v roce 2009. A ani v radě pro lidská práva jsme neměli žádné konflikty. Řídila schůze rady vlády dobře, hlídala čas a témata. Dbala na to, aby se zbytečně nezabíhalo do odboček,“ řekl Němeček s tím, že současná situace je ale neúnosná.

Proto vyzval Válkovou k rezignaci, a to do čtvrtka 16. ledna. „To se máme znovu sejít i za účasti pana premiéra Babiše a přijde mi nemožné, abychom se odbornicky zabývali tou agendou, která je na programu, jako například ‚lidskoprávní rozměr digitalizace Česka‘, protože to mám pocit, že bychom se zachovali stejně jako Helena Válková v roce 1979, kdy píše odborný článek pro prokuraturu a nevšímá si kontextu,“ prohlásil a dodal, že posledním impulzem bylo „nešťastné vystoupení“ Válkové v České televizi s bývalým disidentem Jiřím Gruntorádem.

„Ten kontrast pohledu na lidská práva snad nemohl být větší,“ uvedl s tím, že takhle to dál nejde.

Němeček si zároveň myslí, že prezident Miloš Zeman by měl jasněji říct, že její nominaci odmítá, protože sama Válková ji prý zatím oficiálně nestáhla. Na její fungování jako poslankyně si prý musejí udělat názor sami voliči. „Lidé ji z nějakého důvodu volili. Pokud se jim z nějakého důvodu nelíbí, co vyšlo najevo, tak ať příště takového kandidáta nevolí. Ale rozhodně k ničemu takovému nevyzývám,“ ubezpečil Němeček.

