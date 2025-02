Bude odhalen skandální Epsteinův seznam, zní z USA

Zahraniční média informují o tom, že americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová oznámila plán zveřejnit seznam jmen spojených s případem Jeffreyho Epsteina. Očekává se, že dokumenty obsahující letové záznamy a identitu některých osob mohou být odtajněny již ve čtvrtek.

Zatím není jasné, kdo konkrétně na seznamu figuruje. Epstein měl vazby na široké spektrum významných osobností včetně Donalda Trumpa, Billa Clintona, prince Andrewa a mnoha dalších. Zatímco některé zdroje spekulují o možném zapojení Trumpa, neexistují žádné přímé důkazy, které by jej spojovaly s Epsteinovými trestnými činy.

Podle informací zveřejněných médiem NEXTA na platformě X byli dnes v Bílém domě spatřeni účastníci setkání držící složky označené jako „Epsteinovy spisy: Fáze 1“. Dále potvrzuje, že seznam Epsteinových klientů by měl být zveřejněn již dnes, nebo alespoň jeho část. Podle poradce Bílého domu jde o mimořádně znepokojivé informace.

Tento vývoj naznačuje, že se kauza dostává na vládní úroveň a že by veřejnost mohla brzy získat přístup k prvním oficiálním dokumentům souvisejícím s Epsteinovou sítí.

?? JUST IN: White House attendees seen holding "The Epstein Files: Phase 1" binders



"Epstein list" is expected to be released today (at least part of it) and It's incredibly disturbing, White House counselor says. pic.twitter.com/rgS59bZ7bG — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2025

Republikánská senátorka Marsha Blackburnová veřejně vyzvala ke zveřejnění úplných, neredigovaných záznamů týkajících se Jeffreyho Epsteina včetně letových deníků záznamů Ghislaine Maxwellové. Nyní zdůraznila, že je nutné, aby veřejnost měla přístup k těmto informacím a aby se vyjasnily všechny okolnosti Epsteinova případu.

„Ministryně Bondiová a ředitel FBI Kash Patel na tom se mnou spolupracovali. Jak říkali, musíme se ujistit, že jména většiny obětí – přes 250 – jsou redigována a chráněna. Budu mít hlavní dokument ve svých rukou. Bondiová je odpovědná za to, co bude zveřejněno. Udělala z toho prioritu a jsme nesmírně vděční, že konečně můžeme začít odhalovat tyto informace, že můžeme začít rozkrývat to, co se stalo globálním obchodem se sexem v hodnotě přes 150 milionů dolarů ročně,“ uvedla dnes Blackburnová ve vysílání televizní stanice Fox Business Network.

„Je načase přinést pravdu obětem, těmto ženám a dětem, a toto bude výsledek první fáze. Bude toho více,“ dodala Blackburnová, republikánská senátorka známá svými konzervativními postoji a podporou Donalda Trumpa. Aktivně se angažuje v otázkách národní bezpečnosti, regulace technologií a ochrany dětí před online hrozbami. V souvislosti s kauzou Jeffreyho Epsteina se zasazuje o zveřejnění informací, které by mohly odhalit síť osob zapojených do Epsteinova sexuálního obchodu.

Senator Blackburn with an important update about the Epstein files.



She says this will be a “phase 1 release” and that there will be “more to come”.



This confirms my thinking that this will be a spaced-out DECLAS process to maximize exposure and public comprehension.



This… pic.twitter.com/MZV70bbPeR — Clandestine (@WarClandestine) February 27, 2025

Odhalení informací o jednotlivcích spojených s Epsteinovým případem očekává také Lex Fridman, známý podcaster, výzkumník v oblasti umělé inteligence a hostitel populárního podcastu, kde vede rozhovory s významnými osobnostmi z různých oborů. „Nemůžu se dočkat zveřejnění Epsteinova seznamu,“ vyjádřil na platformě X svůj zájem o zveřejnění seznamu klientů Jeffreyho Epsteina.

Can't wait for Epstein list release ?????? — Lex Fridman (@lexfridman) February 27, 2025

Známá investigativní novinářka Laura Loomerová parodovala situaci kolem očekávaného zveřejnění seznamu klientů Jeffreyho Epsteina. Zdůraznila obavy, že seznam bude silně cenzurován. „Mimořádná zpráva: Epsteinovy dokumenty byly zveřejněny. Tady je seznam!“ napsala na síti X a vyjádřila skepsi ohledně toho, zda zveřejněné informace skutečně odhalí pravdu, když k příspěvku sama vytvořila obrázekm jak asi bude vypadat očekávaný dokument – všechna jména na něm kompletně začernila, čímž upozornila na možnou rozsáhlou cenzuru.

BREAKING: The Epstein Files have been released. Here’s the list! pic.twitter.com/kkp07Mxahv — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 27, 2025

Epstein a Donald Trump byli v minulosti přátelé a byli společně fotografováni na různých společenských akcích. Trump však popřel jakoukoli účast na Epsteinových trestných činech a neexistují přesvědčivé důkazy, které by jej spojovaly s Epsteinovými nezákonnými aktivitami.

V roce 2017 novinář Michael Wolff uvedl, že Epstein hovořil o svém blízkém vztahu s Trumpem, přičemž tvrdil, že byl jeho „nejbližším přítelem po dobu deseti let“. Navzdory těmto tvrzením nebyly zveřejněny žádné důkazy, které by Trumpa přímo spojovaly s Epsteinovými nezákonnými aktivitami.

Celá kauza stále vyvolává obrovský zájem médií a politiků – někteří zákonodárci tlačí na Bondiovou, aby seznam zveřejnila bez úprav, jiní varují před porušením ochrany osobních údajů obětí. Pokud bude seznam skutečně zveřejněn, může přinést nové informace o Epsteinově síti kontaktů a klientů.

Zveřejnění nových dokumentů by mohlo poskytnout další informace o Epsteinových kontaktech a možných klientech, avšak je důležité počkat na oficiální informace a nešířit nepodložené spekulace.

