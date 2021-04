Budeme reagovat, vzkázal Babiš do Moskvy. Kulhánek si hned po nástupu předvolá velvyslance

Premiér Andrej Babiš označil odvetnou reakci Ruska po vyhoštění 18 diplomatů za „velice agresivní“ a nepřiměřenou. „My jsme nic neudělali. Musíme na to reagovat. My jsme svrchovaný stát, tyto věci si nemůžeme nechat líbit,“ prohlásil premiér s tím, že další kroky již bude řešit s nastupujícím ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (za ČSSD). Prezident Miloš Zeman by podle Babiše měl promluvit před národem dříve než v avizovaném nedělním vystoupení na televizi Prima.

Babiš ve středu zopakoval, že důkazy o účasti ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích jsou přesvědčivé. „To, co tady udělali ruští agenti, je nepřijatelné,“ řekl rázně Babiš v pořadu Rozstřel serveru Idnes.cz. Odkrývání práce ruských tajných služeb podle něj probíhalo ve spolupráci se zahraničními partnery. „Určitě tam byla spolupráce s dalšími zpravodajskými agenturami,“ uvedl premiér.

Situací se podle Babiše již zabývá nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který si na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. „My s panem Hamáčkem jsme o tom diskutovali, máme to domluveno. Pochopitelně vám to nemohu říct,“ nechtěl nic prozradit Babiš. Původně měl se Zmejevským hovořit právě ministr vnitra Jan Hamáček, který krátkodobě převzal i resort zahraničí.

Na schůzce by se podle Babiše měla řešit především reakce Ruska na vyhoštění 18 ruských diplomatů, přičemž Moskva podle premiéra reagovala neadekvátně. „Reakce Ruska byla velice agresivní, my jsme nic neudělali. Musíme na to reagovat. My jsme svrchovaný stát, tyto věci si nemůžeme nechat líbit,“ prohlásil Babiš.

Česko prý bude po Rusku kvůli zapojení do výbuchů požadovat odškodnění, které vyčíslí Ministerstvo financí. „Ruští agenti provedli operaci na našem území, vznikla obrovská škoda. To je nepřijatelné. My na to reagujeme a budeme reagovat,“ opakoval rázně premiér.

Babiš také mírně zkritizoval prezidenta Miloše Zemana, který se ke kauze zatím nevyjádřil, což řada odborníků i opozice Zemanovi vyčítají. „Možná by bylo lepší, kdyby vystoupil o něco dříve a kdyby reagoval osobně,“ uvedl k rozhodnutí prezidenta, že věc okomentuje až v diskusním pořadu v neděli na televizi Prima. „Ale pokud vím, tak k tomu má schůzky – včera mluvil s policejním prezidentem, seznamuje se s tou kauzou dopodrobna,“ dodal smířlivěji na Zemanovu adresu s tím, že vyhoštění ruských diplomatů Zeman podpořil.

Premiér se na závěr věnoval také pokračující epidemické situaci v České republice. Podle něj by se měla spustit 3. května velká vlna rozvolňování. Do škol by se měli vrátit žáci druhého stupně základní školy formou rotačních skupin.

Školy by se měly otevírat buď podle krajů, nebo dokonce okresů v závislosti na zdejší epidemické situaci. „Já navrhnu ještě debatu, jestli bychom nešli až na okresy,“ oznámil Babiš s tím, že některé okresy mají lepší situaci než jiné. „Například Plzeň-sever má 106 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, Klatovy 120,“ vysvětlil premiér.

Od 3. května by také mělo dojít k otevření většiny obchodů a služeb. „Otevřou se i některé obchody za přísných hygienických podmínek,“ uvedl Babiš a dodal, že vláda bude jednat o rozvolňování ve čtvrtek.

Babiš v Rozstřelu také uvedl, že by byl rád, kdyby mohli v létě lidé odložit roušky. „Já bych si přál, aby lidé v létě odložili roušky. Doufám, že ano, ale musíme být stále opatrní. Minulý rok jsme udělali chybu. Rozvolňování ještě potrvá, doufejme, že to dopadne dobře. Držme si palce,“ dodal premiér.

