Budete televizní hvězda, takové devianty ČT ráda zabírá! Zeman na náměstí nemilosrdně skoncoval s mužem s transparentem

Miloš Zeman zavítal do Podbořan na Lounsku a rozehrál zde tradiční slovní koncert. Vysmál se „deviantovi s transparentem“, kterého si prý takřka jistě všimne Česká televize. Slovní salvu vypálil také na občany s červenými trenýrkami v rukou. Nahlédněte.

Prezident Miloš Zeman se vydal na další z cest po vlasti české. Již poněkolikáté zavítal do Ústeckého kraje. V úterý 19. června se podíval do Podbořan, aby zdejším obyvatelům poděkoval za to, že od nich dostal ve druhém kole takřka 72 procent hlasů. Na Masarykově náměstí v Podbořanech přivítal prezidenta dlouholetý starosta Podbořan Radek Reindl.

„Já jsem vám všem přišel poděkovat,“ zahájil prezident. Obratem slíbil, že jako prezident se bude snažit pomáhat i v příštích pěti letech.

O chvíli později prezident rozehrál slovní koncert, který od něj jeho příznivci čekali. Vysmál se člověku s transparentem „Miloše do koše“ a spočítal to občanům, kteří si s sebou přinesli červené trenýrky.

„Jestliže vidím támhle toho inteligentního muže s nápisem Miloše do koše, myslím si, že výsledek, který jsem právě uvedl, svědčí o tom, že nemá pravdu. Ale mohu ho potěšit jinak. Zcela určitě se stane televizní hvězdou, protože naše veřejnoprávní televize takové devianty ráda zabírá,“ pravil Zeman. Většinu lidí na náměstí rozesmál.

„A pokud jde o toho muže, který třímá červené trenýrky na protest jedné dámě, které si tahala českou vlajku z vaginy. Červené trenýrky. Ty červené trenýrky byla akce skupiny Ztohoven, piš, jak slyšíš. A řekl bych, politika se nedělá spodním prádlem, politika se dělá myšlenkami. Ale když někdo nemá myšlenky, potřebuje spodní prádlo. Tím jsem se vyrovnal s těmi 28 procenty lidí, kteří mi v Podbořanech nedali svůj hlas,“ nešetřil dál ostrými slovními náboji Zeman. A ozval se další potlesk.



Došlo i na téma sociálního bydlení a na lidi, kterým se podle prezidenta nechce pracovat. Miloš Zeman vůči nim byl dosti tvrdý, přestože tím podle svých vlastních slov riskoval, že bude šikanován.

„Já zase budu protivný, nepopulární a zase mě někdo bude šikanovat, ale proč ne. Dovedu pochopit, proč se pomáhá matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi nebo hendikepovaným. Nedovedu pochopit, proč by se mělo pomáhat lidem, kteří nechtějí pracovat. Jediný způsob je jim ty sociální dávky sebrat. Je to možná kruté a někteří tzv. humanisté mě za to budou kritizovat, ale oni mě kritizují už teď,“ pravil Zeman.

„Jediný způsob je zrušit doplatky na bydlení. O tom se teď vede v Parlamentu spor. No a samozřejmě že by se měly zrušit nebo alespoň podmínit další sociální dávky. Budou dělat plnou pracovní dobu a pak budou ty dávky třeba i vyšší. Jak se vždycky říkalo, bez práce nejdou koláče a bez práce není ani chleba. Takže se snažme, aby těch údajně 200 tisíc nezaměstnaných se zvedlo z gauče a začalo pracovat,“ nebral si servítky Zeman.

Další zdroje pracovní síly bychom podle pana prezidenta našli v přebujelé státní správě. Kdyby se nejeden úředník vzdal svého místa a šel pracovat, nemuseli bychom podle Zemana mít takový nedostatek pracovních sil v řadě podniků.

Nakonec prozradil, jak bude v létě relaxovat. Opět zamíří na svou chalupu na Vysočinu a na svůj pověstný gumový člun. „Vyplavím z hlavy myšlenky na pana Pocheho jako na kandidáta na ministra zahraničí, jakož i na vládu obecně, a budu odpočívat. To, milý pane starosto, bude moje dovolená,“ práskl na sebe prezident.

Pak už se jen podepsal do pamětní knihy města Podbořan, vrátil tužku a rozloučil se s občany.

