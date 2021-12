Budou nás okupovat USA. Lidé vůbec nevědí... Expremiér vidí zlo

reklama

Rok 2021 jsme my Češi a vlastně i Slováci začínali s totálně uzavřenou zemí kvůli covidové pandemii. Teď ta situace není o mnoho lepší. Jak byste zhodnotil tento rok, pokud jde právě o konsekvence koronaviru?

Nic mě nepřekvapilo a nic v tomto směru neprobíhá neočekávaně. Já a hlavně odborníci víme, že zpravidla při nižších teplotách, tedy na podzim a v zimě, se průběh takovéhoto onemocnění zhorší, což se také opakovaně stalo.

Když to vezmu z hlediska politického, tak na počátku tohoto roku byla ještě mezi lidmi určitá důvěra v kroky slovenské vlády. To se ale změnilo, protože nyní naopak panují značné pochybnosti o odborné způsobilosti kabinetu, který činí řadu závažných, a přitom diskutabilních kroků. A veřejnost je už nepřijímá tak klidně a bohorovně, vystřídala to nedůvěra i veřejné protesty.

Co si podle vašeho názoru slovenská společnost odnesla z těch dosavadních restrikcí a omezení všeho druhu?

Těžko říct, ten současný stav bych charakterizoval jedním slovem – rezignace. Jsou tu pochybnosti o efektivitě a smysluplnosti očkování, nicméně kvůli omezením pro neočkované se většina dává očkovat. Ale děje se tak opravdu z rezignace, nikoliv z nějakého pevného přesvědčení.

V listopadu slovenská vláda po zhoršení epidemické situace schválila zákaz vycházení jen s výjimkami. Od pátku 10. prosince mohou naočkovaní a osoby po prodělání covidu-19 nakupovat ve všech prodejnách, z nichž část byla na konci listopadu z rozhodnutí úřadů uzavřena. Otevřela se i lyžařská střediska, některé provozy služeb a konání bohoslužeb. Když to zobecním, nebyl rok 2021 rokem porušování práva a omezování základních lidských svobod?

Zejména zpočátku k tomu nesporně docházelo. Například zákaz veřejných shromáždění byl zcela nesmyslný a především protiprávní, protože jde o právo obsažené v ústavě. S postupujícím časem se domnívám jako právník, že těchto protiústavních restrikcí v roce 2021 postupně ubývalo a tento pozitivní trend pokračuje dál i nyní. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2287 lidí

Ale viděli jsme například ve Vídni velké demonstrace proti různým omezením, zvýhodňování očkovaných, proti očkování dětí atd., ale přestože Bratislava je od Vídně skutečně kousek, tak musím říct, že na Slovensku se v tomto roce nijak hlasitě neprotestovalo. Maximálně se objevily nesouhlasné názory na sociálních sítích, ale to bylo všechno. Platí to, co jsem říkal stran oné všeobecné rezignace.

S výhledem na rok 2022 se občané zcela oprávněně obávají zdražení cen energií a poukazují na ,,zelené“ snahy EU. Jak vy vnímáte slovní spojení Green Deal? Nezavede nás zcela zbytečně v příštích letech do ekonomické recese? A co hrozba energetické krize?

Po pravdě řečeno, když se porozhlédnu kolem, většina slovenských občanů o žádném zeleném údělu prakticky nic neví, což může být i dobrým znamením, protože ta jeho důležitost je zkrátka na Slovensku zanedbatelná, a doufám, že to tak i zůstane.

Ale co se týká energie, tak se domnívám, že ten problém spočívá jinde. A sice ve zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Technicky je už potrubí do Německa hotové, ale pro z malé části byrokratické překážky na německé straně, ale především vinou politického tlaku ze strany Američanů zatím plynovod v provozu není. A proto je také na trhu takový nedostatek této komodity, cena plynu stále stoupá a my všichni na to musíme a ještě budeme doplácet. Jinak řečeno, Evropa doplácí na prosazování amerických zájmů.

Zatímco Evropa se ,,plácá“ v covidu a energetické krizi, Čína se dál rozvíjí. Není to paradox, jestliže víme, že právě Čína stála na počátku covidové pandemie?

Když se na to podíváme fokusem historie, o paradox nejde. Čína byla po tisíce let velmi rozvinutou zemí. Teprve průmyslová revoluce v Anglii a vzestup USA i Ruska ji zatlačily do pozadí. Ale opět se teď hlásí o slovo, protože ten, řekněme, řízený kapitalismus, který v Číně momentálně existuje, má ze všech těch světových ekonomických režimů největší potenciál rozvoje. Evropská progresivistická ultraliberální ideologie se s ní momentálně nemůže v tom ekonomickém kontextu vůbec srovnávat, protože ta Evropu naopak oslabuje.

Mnoho států v čele s USA přistoupilo k diplomatickým bojkotům ZOH v čínském Pekingu, jež se odehrají v únoru a budou největší sportovní akcí nového roku. Jaký význam těmto snahám přikládáte?

U mě tyto pokusy vyvolávají spíše úsměv, protože jde pouze o neúčast zahraničních politiků, přičemž většinu z nich, nebo dokonce žádného zatím ani nikdo nepozval. A když do Pekingu nepřicestuje americký prezident Joe Biden nebo třeba slovenská prezidentka Čaputová, tak jakým způsobem a co to vlastně ovlivní? No absolutně nic.

Když hovoříme o Číně, jak vidíte situaci okolo další velmoci – Ruska, které momentálně řeší vyostřující se spor s Ukrajinou?

Tak tady musíme mít skutečně obavy, řekl bych, že dokonce větší než ohledně covidu. Američané se snaží dotlačit Evropu, aby bojovala proti Rusku namísto jich samotných. Ukrajinu tlačí do toho konfliktu také USA. A nás se to dost úzce dotýká, protože podle prohlášení Joea Bidena po schůzce s Putinem by USA v případě nedefinovaného porušování ukrajinské samostatnosti Ruskem chtěli instalovat vojenské obranné systémy a povolat i vojáky na území některého ze států bývalého komunistického bloku, přičemž jmenováno bylo i Slovensko a Česko. Takže to může dopadnout tak, že budeme okupovaní pro změnu Američany, kteří nás do toho konfliktu s Ruskem jednoduše zatáhnou.

Souhlasíte, že USA a EU v podstatě tlačí Rusko geopoliticky směrem k Číně?

Tak to určitě. Co má také Rusko dělat, jestliže musí odporovat tomu sílícímu tlaku ze Západu. A k Číně má rozhodně blíž i než třeba právě Američané. Známý americký politik Henry Kissinger ve svých pamětech napsal, že Spojené státy a Čína jsou natolik rozdílné země, že jejich přátelské vztahy a vzájemné sbližování nikdy nemůže trvat příliš dlouho.

Pane Čarnogurský, pokud byste měl něco popřát Slovensku i celé Evropě do Nového roku 2022… co by to bylo?

Pokud jde o Slovensko, tomu přeji, aby se dokázalo ubránit případné snaze USA zbudovat si zde předpolí pro válku s Ruskem. A Evropě přeji, aby si v novém roce vedla co nejúspěšněji ve válce s covidem.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

