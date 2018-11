Budou to nepříjemné čtyři roky, varuje předem veřejnost pražský náměstek pro dopravu. Toto vše se chystá

Vypadá to, že Praha bude kvůli opravám zanedbaných komunikací ještě víc rozkopaná, než tomu bylo dosud. A to minimálně v dalších čtyřech letech. To jsou plány Adama Scheinherra (Praha Sobě), který je nástupcem pražského radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD). V rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes slibuje, že výsledkem budou opravené silnice s mosty a také návrat tramvají na Václavské náměstí. Už nyní se kvůli svým cílům však setkává s kritikou opozice.

Scheinherr se dle svých slov o pražskou dopravu začal zajímat v době, kdy se snažil zabránit zbourání Libeňského mostu. Právě to totiž prosazoval jeho předchůdce, náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Na post bude zvolen v půlce listopadu, už nyní se na jeho adresu ozývá kritika opozice, která jej označuje za nezkušeného aktivistu. Jinak to nejspíše nebude ani u samotných obyvatelů, které čeká v rámci oprav řada uzavírek.

Že se ale jako náměstek primátora pro dopravu stane pro Pražany nepřítelem, s tím Scheinherr tak nějak smířlivě počítá. To jej ale neodrazuje od toho, aby zlepšil současný stav. „Každý chce po Praze dojet co nejrychleji do práce. A když narazí na uzavírky, je to nepříjemné. A člověk, který je za to zodpovědný, je náměstek primátora pro dopravu. Je třeba si ale uvědomit, v jakém stavu je dopravní infrastruktura v Praze,“ uvedl s tím, že zanedbanost Prahy je dnes minimálně jednadvacet miliard korun, možná až třicet miliard.

Prioritou podle jeho slov budou opravy komunikací a mostů. „Budou to tedy asi pro lidi nepříjemné čtyři roky, ale uděláme vše pro to, aby rekonstrukce byly rovnoměrně rozmístěné po celém městě, aby Pražané nepotkali během cesty třeba čtyři objížďky,“ slibuje. Když se pustí do oprav, sníží dluh v infrastruktuře a důkladně prověří mosty v nejhorším stavu a jeden nový postaví. Věří, že to lidé ocení.

Kritiku týkající se jeho nezkušenosti v této oblasti vyvrací. Připomíná, že má vystudované strojní fakulty v Česku i ve Francii a vystudoval fyziku. „Jsem schopen rozumět statice dopravních staveb. Mám aspoň nějaký background a rozumím tomu, co se teď řeší, proč padají a zavírají se mosty,“ řekl a dodal, že politik nemusí být expert. Má být manažer, který si dokáže pod sebou vytvořit tým, mít experty a naslouchat názorům napříč obory.

A co přesně by chtěl stihnout v prvním čtvrtletí ve své nové funkci? Určitě prý analýzy všech mostů s přepjatými konstrukcemi, důkladnou kontrolu mostu v Janově nebo na Vltavské, odstraňování zbytečného zábradlí. „Připravíme zadání architektonické soutěže na podobu Rohanského mostu. Za čtyři roky ale postavíme spíše Dvorecký most mezi Smíchovem a Podolím,“ upřesnil.

V plánu prý také má stavbu tramvajových tratí, které nejsou nákladné a jsou v pokročilé fázi. Ty mohou být prý hotovy v následujících čtyřech letech. Jedná se například o tratě z Modřan do Libuše, z Barrandova na Slivenec, smyčku v Hostivaři a smyčku v Zahradním Městě. „Vedle toho je ještě jedna zásadní trať, která pomůže všem Pražanům v pohybu skrz město z jedné strany na druhou. Jde o návrat tramvají na Václavské náměstí,“ dodal.

Zrovna návrat tramvají na Václavské náměstí však končící vedení Prahy 1 odmítalo. Důvodem bylo, že troleje zkazí pohled na Národní muzeum. Scheinherr ale zdůrazňuje, že architektonický projekt, podle nějž se má náměstí proměnit, od začátku počítá s tramvajovou variantou. „Dle názoru jeho autorů je možné zadrátování udělat tak subtilně, že výhled neponičí, nezhorší a památkáři s tím budou souhlasit,“ řekl.

Kromě stavby tramvajových tratí by do konce volebního období rád dosáhl částečné rekonstrukce Libeňského mostu. „Chceme udělat první fázi rekonstrukce Libeňského mostu a připravit opravu Hlávkova mostu a dalších významných mostů přes Vltavu,“ upřesnil s tím, že zároveň postaví lávku v Troji, která spadla a vybuduje lávku z Holešovic do Karlína přes Štvanici.

„Také chceme získat nutné pozemky k výstavbě metra D. Buď je vykoupíme, nebo směníme za jiné,“ pokračoval. Na otázku, zda však jejich koalice bude mít na dopravní plány peníze, když chce také stavět a opravovat byty, odvětil, že vychází z vypracovaného plánu udržitelné mobility. „Nedovolili bychom si vymyslet něco, co je nereálné,“ podotkl.

Prozradil, zda je pro humanizaci magistrály, kterou už v minulém volebním období podporoval lídr Prahy sobě Jan Čižinský. „Magistrála je dopravní tepna a tou také zůstane. Těžko tam můžeme omezovat provoz třeba snížením jízdních pruhů,“ řekl Scheinherr s tím, že jinak proměnu podporuje.

Závěrem také doplnil, že systém rezidentního parkování upravovat nechce, spíše se prý rozšíří do dalších městských částí. V budoucnu se tak dá očekávat, že bude celá metropole obehnaná modrou čarou. „Postupem času k tomu asi dojde. V horizontu asi deseti let budou zóny zavedeny v celé Praze,“ uzavřel s tím, že tento efekt už je jasný.

autor: nab