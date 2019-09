Byl Babiš příčetný? Šéf Unie státních zástupců Lata promluvil o premiérově kauze

Deník N přišel s informací, že kauza Čapí hnízdo bude zastavena u všech obviněných, tedy i u premiéra Andreje Babiše. Holub však v rozhovoru pro server Info.cz zdůraznil, že „ona to ještě žádná informace není, protože neznáme to meritorní rozhodnutí“, sdělil hned v úvodu posluchačům Lata. „Veřejnost je znejistěna, co se v tuto chvíli děje, ale obávám se, že nám nezbude nic jiného než si počkat na to konečné rozhodnutí,“ doplnil ještě.

Zdá se mu, že Městské státní zastupitelství bylo pod určitým tlakem, veřejnost očekávala, že se státní zastupitelství vyjádří a jakýmsi způsobem k tomu došlo. Ale Lata prý nechtěl svým kolegům udílet rady, jak tuto věc měli, nebo neměli komunikovat.

Otázkou podle něj je, za jak dlouho se celá věc definitivně uzavře podáním či nepodáním obžaloby. „Ten spis je asi dosti rozsáhlý, celá věc je komplikovaná, ale doufám, že se pohybujeme v řádu týdnů, a nikoliv měsíců,“ sdělil Marii Bastlové Lata s tím, že jeho kolegové to nemají jednoduché a v širším slova smyslu údajně čelí určitému tlaku.

„Samozřejmě že nikdo z těch státních zástupců, kteří tu kauzu zpracovávají, to nemá jednoduché a čelí určitému tlaku, v širším slova smyslu, ale neočekávám nějaké politické tlaky,“ uvedl Lata.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bylo oznámeno, že státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil svůj právní názor. Lata naznačil, co teoreticky mohlo vést ke změně právního názoru u státního zástupce. „Může to teoreticky být i skutečnost, že ze znaleckého posudku vyplyne, že byl obviněný nepříčetný, i když nepředpokládám, že to v této kauze nastalo,“ upozornil Lata.

V obecné rovině se dá říci, že podle státního zástupce může chybět dost důkazů o tom, že se stal nějaký trestný čin, nebo se také státnímu zastupiteli mohlo zdát, že se podle dostupných důkazů žádný trestný čin nestal.

Podle hosta neměla ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová prostor k tomu, aby nějak zasahovala do premiérovy kauzy. A pokud předseda vlády nejednou tvrdil, že v Česku si lze objednat trestní stíhání, Lata to považuje jen za tvrzení obviněné osoby, která v rámci své obhajoby může říkat všechno, co uzná za vhodné.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: OLAF: Stíhání Babiše je v českých rukou, peníze EU použity nebyly Zelení: Pochybnosti o Čapím hnízdu musí vést k posílení nezávislosti státních zástupců „Osvobozený“ Babiš: Překvapení? Něco se muselo stát. Nové informace „Osvobozený Babiš“: Smrt, bědoval Pospíšil a přidal info. Pirát vyskočil, když byl napomenut. A Zeman...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp