Byl to šok, ale má, co chtěl. Trumpova cla v čase

Je to tady. Cla zavedená 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem platí. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že Trump si prosadil svou navzdory radám některých ekonomů a podnikatelů. Cla se pohybují v rozmezí 11 až 50 procent.

„Trumpova trestající cla otřásla globálním obchodním řádem, který přetrvával po celá desetiletí, vyvolala obavy z recese a srazila celosvětové akcie,“ uvedl server USA Today.

CNN upozornila, že v konečném důsledku na tuto celní válku doplatí spotřebitelé.

„Cla budou platit dovozci, nikoli země, na které se Trump zaměřil, a tyto náklady se často přenesou na velkoobchodníky, maloobchodníky a nakonec spotřebitele. … Trumpova cla v konečném důsledku hrozí eskalací globální obchodní války,“ napsala CNN.

Na Čínu Trump uvalil cla ve výši 104 procenta. Na své sociální síti Thruth Social k tomu obratem doplnil, že je o zlepšení této situace připraven jednat i s Čínou. Dal najevo, že vyjednávací míč je teď na straně čínských komunistů.

Server USA Today upozornil, že příští týden má do USA přijet italská premiérka Giorgia Meloniová. Vicepremiér Vietnamu se chystá ve středu promluvit s Trumpovým ministrem financí Scottem Bessentem.

Podle CNN ale spolu s nástupem Trumpovy celní politiky americké akciové trhy během „pár dní přišly o několik bilionů dolarů. Jinými slovy, trhy ztratily několik tisíc miliard dolarů. Během pár dní. A na obzoru se objevila hrozící recese. Banka JP Morgan zvýšila šance na globální recesi do konce roku na 60 %. Původně odhadovala riziko globální recese na 40 %, ale pokud Trump splní všechno, co ve své celní politice slíbil, hrozba nástupu globální recese naroste podle analytiků na 60 procent.

„Zvýšení cel od začátku Trumpovy administrativy v praxi představuje největší zvýšení daní v USA za téměř 60 let,“ uvedli ekonomové banky. Američtí spotřebitelé prý zaplatí v průměru o 2 100 dolarů ročně více kvůli Trumpovým clům.

Téměř tři čtvrtiny Američanů očekávají, že ceny předmětů každodenní potřeby v příštích šesti měsících porostou, zjistil nový průzkum agentury Reuters/Ipsos.

„Přibližně polovina Američanů a každý pátý republikán se domnívá, že zvýšení cel na dovoz přinese více škody než užitku, ukázal průzkum agentury Reuters/Ipsos uzavřený ve středu,“ napsala agentura Reuters.

Mezitím banka Goldman Sachs zvýšila svou předpověď recese v USA v příštích 12 měsících na 45 %, což je o 10 procentních bodů nárůst oproti předchozím předpovědím.

Pokud nebudou všechna uzákoněná cla výrazně revidována, Brian Bethune, profesor ekonomie na Boston College, pro CNN předpověděl, že americká ekonomika vstoupí do recese ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Ještě znepokojivější je, že cla by mohla podnítit stagflaci, což je scénář, kdy hospodářský růst výrazně poklesne a inflace vzroste. „Pravděpodobnost stagflace je 100%,“ řekl CNN a dodal, že inflace z Trumpových cel zasáhne spotřebitelské ceny do května a dále zrychlí v červnu a červenci.

CNN v této souvislosti upozornila na čínský příklad. Čína v roce 2024 dodala do USA zboží v celkové hodnotě 439 miliard dolarů, zatímco USA vyvezly do Číny zboží v hodnotě 144 miliard.

Pokud by Trump zrušil svá cla, což ale opakovaně odmítl, velká část ekonomických škod by mohla být napravena, „ale rozhodně ne všechny,“ řekl CNN Colin Grabow, zástupce ředitele Centra Herberta A. Stiefela Cato Institute for Trade Policy Studies.

„Trumpovy kroky významně poškodily důvěryhodnost USA, a to nejen díky chabým zdůvodněním cla, ale také porušením dlouhodobých dohod o volném obchodu s obchodními partnery USA. Firmy potřebují určitou míru jistoty, aby mohly fungovat, a Trumpův chaotický přístup jim takovou jistotu neposkytuje,“ dodal.

