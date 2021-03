Bývalý dlouholetý policista šokuje: Ničení lidí. Kamarád, který ještě slouží, mluví o sebevraždě z toho, do čeho je tlačí! Vláda má krev na rukou

reklama

Proč se tedy v sedmačtyřiceti letech rozhodl jít takzvaně s kůží na trh? „Začalo to nevinně pod tíhou toho, co se děje. Je to neúnosné, už nežijeme ve svobodné zemi, lidé na sebe začínají žalovat, práskat. Život, jaký jsme znali, už není, a obávám se, že už ani nebude. Připadá mi, že nastupuje tvrdá totalita a totální ničení lidí,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Videa na sociální síť Facebook tak začal točit kvůli neschopnosti vlády. „Už se na ně nemůžu ani dívat v televizi, kde nám pořád jenom lžou. Lžou ve všem - v tom, že nás chrání, že chrání naše zdraví. Nechrání, tady nejde o zdraví, ale o byznys, to všichni vědí,“ řekl. Sám podle svých slov nikdy dříve politiku neřešil, v posledních měsících po vážné dopravní nehodě naopak řešil jediné: jak přežít. „Nikdy jsem si nemyslel, že budu něco točit a figurovat na sociálních sítích… mám rád svůj klid. Ale když vidím, jak mi kamarádi fandí a sdílejí moje videa… Kamarád, který ještě slouží, mi napsal, že díky mně má ještě sílu, jinak už by to nedal. Mluví dokonce i o sebevraždě z toho, do čeho je tlačí,“ popsal bývalý policista.

Fotogalerie: - Zastavme covid

Opačný názor skončí ve škatulce konspirátor

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 9277 lidí

Problém však prý netkví jen v České republice, ale je celosvětový. Bartók tvrdí, že pokud je názor nevhodný k hlavnímu proudu, skončí i s jeho autorem ve škatulce konspirátorů. Určitá cenzura tu podle něj byla vždy, ale dnes je mnohem tvrdší a blíží se komunistům. „Nejsem žádný blázen ani poblázněný ideolog. Jsem obyčejný člověk, který se podruhé narodil, a když jsem se vrátil do práce, tak mě místo přivítání čekaly zákazy, nařízení, restrikce, a když se nepodrobíš, nemůžeš do práce. Pak tě nepotřebujeme… A zase by někdo mohl říci: Konspirátoři, jste jak děti! Co uvidíte, tomu věříte. Všichni byli konspirátoři. Doktorka Soňa Peková, která tvrdila, že vir není biologického původu a je uměle vytvořený. Doktor Beran (Jiří, epidemiolog, pozn. red.), konspirátor. Slovenský doktor Igor Bukovský, konspirátor, všichni jsou konspirátoři,“ vypočítal redakci různorodé názory, jímž není z jeho pohledu věnována dostatečná pozornost. Alespoň ne tak, jako jiným v televizi.

Psali jsme: „Lůzo, buďte rádi, že nesloužím.“ Voják a násilí za roušku: Mnozí budou čumět ,,Opilá spodina.” ,,Na hubu padáme.” A policisté mají i větší perly. K velení Zaklekávání lidí bez roušek? Schwarzenberg, Černochová, Okamura a další mají jasno. Zazněl i odborný výklad o zákroku VIDEO „Ty vole, Hamáčku!“ Násilí za roušku: Expolicista, 24 let služby: Kluci, děláte jim kladiva. Fašismus

Babička zemřela na infarkt a lékaři chtěli podepsat úmrtí na covid

Bývalý policista také redakci popsal pár příběhů ze svého okolí. Jeho známému zemřela doma na infarkt babička a přivolaní lékaři chtěli, aby jim podepsal, že zemřela na covid-19. Proč, to netuší a může se prý jenom domnívat. Dozvěděl se o pečovatelském domě na Opavsku, kde zemřelo devět z deseti seniorů po očkování. Právě očkování samotné nepovažuje jako východisko z pandemie. „Nezastávám žádnou vakcínu. Žádná vakcína, ne, nevakcinovat. Imunita, zdravý životní styl, vitamín C, vitamín D, usmívat se, žít a sportovat. A ochrana rizikových skupin? Nedávat plošná nařízení, nenařizovat, že kdo se nebude vakcinovat, nesmí tohle… nechat všechno na dobrovolnosti. Kdo se cítí ohrožený a myslí si, že ho respirátor chrání, ať ho nosí. Ale proč bych ho měl nosit já a zdravé děti? Kdyby rizikoví nosili respirátor, nemohli by přeci vir chytit, pokud tedy fungují. Nechci to zlehčovat, ale jednoznačně za tím, co se teď děje, mohou ti nahoře, kteří neposlouchali odborníky. Jednoznaně a bez debat mají krev na rukách a ještě mít budou,“ řekl Štefan Bartók.

Fotogalerie: - Za hranice Prahy

Covid je fenomén a byznys

„Je pár svědků covidových, protože jsou masírováni médii a strašeni od rána do večera a věří, že babičkám a dědečkům zachraňují život. Odborníci mluví o vlivu na psychiku, ale to se nehodí, nejedou totiž podle toho, co skvělý pan premiér nadiktuje, a neskáčou, jak on píská. Kdo tam nahoře za nás bojuje? Od rána do večera jen lžou. A psychika i zdraví to odnáší,“ varuje. Sám teď kvůli restrikcím nemohl týdny navštívit svoji patnáctiletou dceru, která žije v jiném okrese.

Dále upozornil, že se mezi Čechy vytratila skromnost: „Byli velmi zhýčkaní, než tenhle celosvětový podvod, tenhle globální reset a redukce populace nastoupily. Teď se blížíme k době komunismu. Tvrdili, jak bude všechno dobrovolné podle rozhodnutí člověka. Jan Hamáček tvrdil: Neblázněte, budete moci cestovat, zdravý rozum používejte, policisté nebudou zasahovat. A teď? Lidé se bojí někam jet, protože policie má pozici takového gestapa. Chodíte, vidíte hlídku a bojíte se,“ vysvětlil. Podle Bartóka udělali z poslance Lubomíra Volného (Jednotní – alternativa pro patrioty, zvolen za SPD) desperada a jeho obraz byl zmanipulován, přitom sám ho vidí jako jednoho z mála, kdo nezkorumpovaně bojuje za lidi, a to velmi upřímně.

Šílenost vlády hraničí s psychopatismem

Připomněl, že to byl právě poslanec Volný a jeho stranický kolega Marian Bojko, kdo jako jedni z mála mluvili o vitamínu C, vitamínu D, isoprinosinu a ivermektinu jako možné prevenci a účinných prostředcích v boji s epidemií. „Marian Bojko je člověk, který při závalu v dolech, když všichni utíkali, běžel dovnitř lidi zachraňovat. Takovým bychom měli věřit, a ne nějakému byznysmenovi, který lže a manipuluje veřejnost od rána do večera. To je šílenost a hraničí to s psychopatismem. Odborník by určitě našel diagnózu,“ pokračoval Bartók. Současně varoval, že židé před necelými sto lety také nevěřili, že skončí v koncentračním táboře, a že to s nimi myslí zle. Totalita se plížila tehdy a nyní se plíží také.

Aby se něco na tom všem změnilo, musel by se však zvednout a vzchopit národ. „Učila byste se o Janu Husovi, kdyby slezl z hranice a řekl: Máte pravdu, já se omlouvám, kecal jsem a je mi to líto? Hodili by ho do kozího chlívku na zbytek života a těžko bychom se o Husovi učili. Věděl by někdo něco o Janu Palachovi, kdyby to vzdal a neupálil se? Nedávno se před ministerstvem zdravotnictví zastřelil člověk a není tomu věnována ani taková pozornost, jako prostitutce, co měla něco s politikem. Stane se taková tragédie a televize tomu nevěnuje adekvátní pozornost,“ uvedl nesrovnalosti.

Psali jsme: „Jak může někdo volit Piráty. Tfuj! To není možný.“ Vyskočil a Stonjeková rozjeli v XTV drtivou smršť. Xaver zesměšnil Moravce Výbuch na debatě Trikolóry: Šikanují lidi za to, že chtějí dýchat kyslík! Co bude příště? Policista člověka bez roušky zastřelí?! Kalouskova premiéra u Soukupa. A přišel úder: Dokud bude Babiš premiérem, budou tu lidi umírat dál! Volný volá za plexisklem: Piráti už nám nebudou smrdět do lavic. Bartoši, Michálku, kluci jedni LGBT ušatí

Lidé jsou jako zlomené a vystrašené ovce

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 12200 lidí

V kůži svých bývalých kolegů u policie by ale v dnešní době být nechtěl. Upozorňuje, že musejí plnit rozkazy, jinak přijdou o živobytí a v podstatě fungují jako mlýnský kámen. Ačkoliv nechce policisty v těžké úloze nijak hanit, zároveň nechápe chování jednotlivců, kteří nepřiměřeně zasahují proti těm, kdo například nemají roušky. Jeho pohled na českou policii, v níž pracoval už od roku 1991, působení ministra vnitra Jana Hamáčka i těžkou úlohu dnešních strážců zákona, popíše Štefan Bartók v dalším připravovaném článku.

Psali jsme: Policajti v přesile “zakleknou“ na demonstranta kvůli tomu, že nemá respirátor? Ne, ne. Tady se hraje jiná hra. Spisovatel tuší jaká Bývalý policista v DVTV: Staví se na odpor? Tak bude zpacifikován, logicky. Zakleknutí nemůže ublížit Profesorka Syková: Vakcínu Sputnik nakoupit a počkat na schválení. Bude o ni velký zájem. Ivermektin? Nebezpečný! Pacienty sledovat v nemocnici. Berte denně Aspirin „Rouškaři, měníte si respirátor po každém kýchnutí?“ táže se Volný. Brzo skončí za plexisklem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.