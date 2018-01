Bývalý šéf Lékařů bez hranic, který pracoval také pro Sorose, promlouvá o migraci. Budete překvapeni

„Belgie se za několik málo let dramaticky proměnila. Bez toho, aby se politici zeptali na názor veřejnosti, se změnila v přistěhovaleckou zemi. Během pouhých patnácti let se zvýšil počet obyvatel z 10,2 milionů (2000) na 11,3 milionů v roce 2015. Tedy více než o milion, což představuje nárůst populace v krátkém časovém horizontu o deset procent,“ konstatuje Destexhe, který působil také v čele Mezinárodní krizové skupiny, mezi jejíž zakladatele patří George Soros.

Pro srovnání Destexhe zmiňuje, že míra přistěhovalectví v jeho rodné Belgii byla mezi lety 2000 až 2010 devětkrát vyšší než v Nizozemsku, čtyřikrát vyšší než ve Francii nebo Německu a ještě vyšší než ve Spojených státech. „Vláda a další úřady však před veřejností tyto informace skrývají. O tom, co se obyčejní lidé dozvědí, rozhodují elity a média. Nejde o žádné velké spiknutí. V lepším případě o nadšení pro ideologii multikulturalismu. V horším případě o snahu popírat vědomě či nevědomě realitu.“

Celý text v angličtině je ZDE.

„Většinou se hovoří o tom, že ročně obdrží azyl či občanství v Belgii asi 40 000. Nikdo však už nenapíše, že toto číslo činí za tři roky přes 200 000 a za dvanáct let přes 600 000. A to už je 6% belgické populace. Stejně tak už nikdo nenapíše, že za několik málo let přišel do desetimilionové země další milion lidí. Většinou z naprosto odlišného kulturního prostředí. Přicházejí i Evropané, ale ti se obvykle po několika letech či měsících vrací zpátky do svých zemí.“

„Ročně přichází do Belgie nejvíce lidí z Francie a Nizozemska. Vzniká tak mylný dojem, že většina těchto lidí pochází z Evropy. Jenže ti se v drtivé většině případů po určité době vrací zpátky, ale Turci, Maročané a další podobné národy zůstávají navždy. Nikoho v Belgii nezajímá, že v dalších letech patrně do země přijde další milion či dva miliony lidí. Ve dnes již tak hustě obydlené zemi to bude představovat problém z pohledu bydlení, vzdělání, dopravy i zdravotní péče.“

Destexhe rovněž připomíná prognózy amerického think-tanku Pew Research Center, podle kterého by měla musliská menšina v Belgii za třicet let tvořit při vysoké migraci až 18,2%. „Ovšem i při nejnižší migraci to bude celých 11,1% (o 1,25 milionů více než dnes). V médiích by tak měli férově napsat, že v naší zemi bude brzy žít další milion lidí, z nich většina bude muslimů. Nic takového se však v mediálním mainstreamu nedočteme.“

„Stejně tak se veřejně nehovoří o tom, že 90% lidí, kteří pobírají v Bruselu sociální dávky, mají přistěhovalecké kořeny. A s tím souvisí i přeplněné školy a veřejná doprava. Nikdo si je však s migrací oficiálně nespojuje. To samé platí o slučování rodin, které se týká asi 50% přistěhovalců. Demografické důsledky však nikdo neřeší. Evropské elity či Eurostat jen tvrdí, že přistěhovalectví je správná věc,“ kritizuje Destexhe.

Psali jsme: Chalupa (ANO): Cestou k řešení migrace je jistě, ale nejen, návratová politika Migranti z prdelí světa... Donald Trump opět uvedl svět v úžas Švýcarsko přitvrzuje vůči přistěhovalcům. Získat občanství pro ně bude mnohem složitější Hyský (ČSSD): Migrační koridory musí být začleněny do podkladů pro územní plánování



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro