ČOV prudí kvůli „matematické olympiádě“. Šaškárna a župany, vzkazují jim lidé

„S ČOV, stejně jako s organizátory vědomostních olympiád, budu jednat. Věřím, že nic nebrání tomu, aby se studentské soutěže s dlouholetou tradicí a nesporným přínosem konaly beze změny i nadále,“ uvedl na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Řešením pravidel ohledně olympiád se bude ČOV s Ministerstvem školství zabývat po návratu předsedy výboru Jiřího Kejvala z olympijských her v Paříži, uvedl výbor na sociální síti X. Povinností ČOV je podle výboru chránit v Česku olympijskou symboliku podle zákona. Mezi chráněné výrazy patří i slovo „olympiáda“, uvedl výbor.

V zákoně o ochraně olympijských symbolik je uvedeno, že využívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění, uvedl server iDNES.cz.

„V případě žádostí o udělení dotace na pořádání školních soutěží, které pořadatel nazývá olympiádou, nebylo a není podmínkou přiložení souhlasu ČOV s používáním zákonem chráněných olympijských symbolik. MŠMT tuto podmínku neplánuje stanovit ani do budoucna,“ uvedlo Ministerstvo školství.

Biochemik Jan Konvalinka kritizuje ČOV za to, že se zasazuje o to, aby vědomostní soutěže už nebyly olympiády. „Jako vítěze národního kola biologické olympiády v r. 1981 mne to opravdu uráží. Naštěstí nejsem sám, zareagovala Učená společnost, univerzity a teď i MŠMT,“ uvedl profesor Konvalinka na svém facebooku.

„V případě žádostí o udělení dotace na pořádání školních soutěží nebylo a není podmínkou přiložení souhlasu Českého olympijského výboru s používáním zákonem chráněných olympijských symbolik. Odpovědností žadatele je, aby byl název projektu v souladu se zákonem,“ uvedlo Ministerstvo školství ve svém vyjádření.

„Takže je vyhráno. Název ‚biologická olympiáda‘ je v souladu se zákonem (ten povoluje používání názvu u nekomerčních činností, což středoškolské soutěže tedy doopravdy jsou, všechny ty stovky lidí to dělají zadarmo). Odborné olympiády by tento název beze všeho měly používat i nadále, ať je ČOV klidně žaluje. Chtěl bych vidět toho smělce, který by to zkusil,“ dodal profesor Konvalinka s tím, že pokud se náhodou nějaký smělec našel, má příslib velmi významné české právní kanceláře, že se v této věci ujme právního zastupování zadarmo.

Kritikou vůči Českému olympijskému výboru nešetřil také zakladatel a ředitel Společnosti na obranu svobody projevu Vlastimil Veselý: „Kolik že milionů dostává ČOV od státu každý rok? Kolik dostal na tu letošní šaškárnu a malířské župany v Paříži?“ táže se ve svém komentáři.

A odkázal na vyjádření profesora Konvalinky na platformě X: „Když si tak srovnám ty zlaté medaile z mezinárodních biologických, chemických a dalších olympiád, získaných našimi skvělými studenty, s výsledky práce Českého olympijského výboru, říkám si, jestli je rozumné to těm lidem z ČOV dovolit používat,“ uvedl na síti X biochemik Jan Konvalinka.

Psali jsme: „Poslanecké nuly.“ Macinka se u vyznamenání rozjel. Řešila se „ostuda Sněmovny“ Olympiáda se blíží. Hašek začal zase vyvádět Olympiáda bez Rusů a Bělorusů, vyzval český výbor. Sankce musí dopadnout na celou republiku Aktivistická a válkychtivá ministryně... Klause nepřekvapí už nic, co Černochová provede