COVID: To má být pomoc důchodcům? Vláda pod palbou. Spor bývalých ,,hvězd”

Vláda v souvislosti s koronavirem opět zavádí plošná ochranná opatření. Ale už se opět ozývají hlasy, že nejde o správný krok. Ministr Hamáček chce rozeslat všem seniorům roušky a jeden respirátor, podle šéfa Pirátů Bartoše to ale bude stát půl miliardy a tyto prostředky by byly lépe využity jinde. Proti bagatelizaci roušek naopak bojuje šéfredaktor Zdravotnického týdeníku Tomáš Cikrt. Ale přišla otázka, co dělal na ministerstvu s Julínkem.

reklama

Čísla pozitivních testů na koronavirus stoupají a s nimi i znepokojení. Ministerstvo zdravotnictví reaguje a znovu zavádí povinné roušky ve vnitřních prostorách. „Od zítra platí toto pravidlo. Roušku pod střechou. To znamená ve všech vnitřních prostorách budov mimo bydliště, například v obchodech, restauracích (mimo dobu, kdy konzumuji), v zaměstnání, na poště, i ve veřejných prostorách škol. Zůstává také veřejná doprava. Stejně jako na jaře počítáme s potřebnými výjimkami. Pro pedagogy a děti ve školkách, děti do dvou let, osoby s poruchami intelektu, sportovce, snoubence při sňatečném obřadu a některé další,“ popsal opatření ministr Adam Vojtěch.

„Roušky jsou základní preventivní opatření, které nemá dopad do ekonomiky. A je velmi účinné. To se ukázalo již na jaře. Tehdy jsme stáli v čele hnutí nošení roušek. A slušely nám! Vracíme se zpět a roušky se opět stávají součástí našeho každodenního života. Je to bariéra, která pomáhá zamezit šíření této infekce. Dnes již zcela běžná v drtivé většině států Evropy,“ dodal.

Nicméně, plošné zavádění roušek už někteří začali kritizovat, kupříkladu ředitel Národního střeleckého centra, František Matějka. Ten prohlásil, že v roušce do kavárny či restaurace v životě nevleze. „Restauraci nemám jen jako stojan na pohonné hmoty pro tělo. Je pro mě mimo jiné i místem zážitku a příjemného potkávání se s příjemnými lidmi. Chodím si tam jídlo užít, nikoliv natankovat do těla v PitStopu. Sedět tam v rouškách ztrácí smysl,“ vysvětlil svůj odpor k nařízení, kvůli kterému by teoreticky měli všichni občané v restauraci sundat roušky, až když jim přinesou jídlo.

Kromě Vojtěcha měl krátké oznámení i ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček. Ten informoval, že vláda schválila distribuci pěti roušek a jednoho respirátoru každému občanovi ČR staršímu 60 let. „Hned zítra ráno na tom začnou pracovat Policie ČR a hasiči ve skladu v Opočínku, aby si pošťáci z České pošty mohli tyto pomůcky převzít a postupně je dodávat občanům,“ uvedl.

Vláda dnes schválila distribuci 1 respirátoru a 5 roušek všem občanům ČR, starším 60 let. Hned zítra ráno na tom začnou pracovat @PolicieCZ a @hasici_cr ve skladu v Opočínku, aby si poštáci @Ceska_posta_sp mohli tyto pomůcky převzít a postupně je dodávat občanům. — Jan Hamáček (@jhamacek) September 9, 2020

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 6134 lidí

„Navíc, pokud je situace tak vážná, že musíme poslat seniorům respirátor (bílý FFp2 se mi o víkendu rozpadl po 20 minutách, takže ještě co se bude posílat?), proč je nedáme také těm, kdo jsou ohroženi nejvíce – imunodeficentním, ty vláda ignoruje? Logicky bychom měli postupovat od nejohroženějších, tam mohou být oběti na životech,“ dodal. Dle Bartoše se jedná o další gesto v sérii tápání a nedostatečných řešení, jehož realizaci pro téměř 3 miliony lidí odhaduje na půl miliardy korun v základech. Nemluvě o dalších komplikacích jako je balení, štítkování a distribuce. „Kdyby raději tyto peníze zodpovědní ministři vložili do fungování systému chytré karantény, neboť peníze vložené do prevence šíření se nám vrátí nejrychleji,“ povzdechl si.

A ironickou poznámku přihodil na adresu vlády i marketér Jakub Horák. „Situace je vážná. Ale já přesto pevně věřím, že to vláda zlomí nějakým geniálním tahem, jakým bylo na jaře Havlíčkovo znovuotevření galanterií, a dostane nás na trajektorii, z níž se budeme moci opět posmívat celé Evropě a světu.“

Kdo se naopak postavil proti bagatelizaci roušek, je šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Zvláště se vymezil proti myšlence: „Existují i jiné nemoci než COVID a kdo se bojí, ať nosí respirátor. A roušky jsou hadry na hubu, které omezují naši svobodu.“

„Mám takové doporučení – každý, kdo tohle říká – ať se podívá do tváří zdravotníků, kteří zemřeli při boji s covidem v první linii. Po celém světě je jich zhruba 7 tisíc! A řekněte mi, která jiná nemoc v současnosti v takovém měřítku kosí právě zdravotníky? Žádná!“ nabádal bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Dodal, že se jednalo o lidi, kteří měli dost sil, aby byli schopni pomáhat druhým. „Mohli svou práci dělat ještě řadu dalších let. Přemýšlejte prosím o tom. Nikdy jsem nebyl zastáncem drastických a zbytečných opatření ani přehnaného strachu, ale opačný extrém, tj. bagatelizace a neodpovědnost, který zachvátil značnou část české veřejnosti, je úplně pitomý. Přitom stačilo tak málo – chovat se jen trochu víc ohleduplně – a nemuseli jsme být zvrácenými premianty, totiž zemí, kde je covid de facto mimo kontrolu,“ apeloval.

Ovšem na toto prohlášení reagoval bývalý poslanec ODS Petr Tluchoř. Pro začátek uvedl, že má Cikrta rád, ale podle něho tímto svým příspěvkem ukazuje, že společnost se začíná dělit podle třetí osy. „Po pravo-levém, konzervativně-sluníčkářském je tady nové téma, které nás má rozdělit. Já to sakra nechci,“ řekl. „Já dobře vím, že argument o 7000 mrtvých je absolutně podpásový, hloupý, na úrovni Blesku. Mluvíme o světě? Opravdu NA koronu? Kolik, Tomáši, umřelo zdravotníků v ČR NA koronu? Já mám osobní zkušenost s úmrtím v přímé souvislosti, nebo chcete-li v přímé závislosti na ta debilní opatření. Kde je epidemiologický plán, přijatý v době, kdy jste skvěle s Velkým Tomášem byl na ministerstvu? Omlouvám se, strašně mě to zlobí,“ zkritizoval bývalého mluvčího ministra zdravotnictví Tomáše Julínka.

Na to Cikrt odpověděl, že jeho současná situace zlobí z opačného důvodu. „Protože to přece není argument – kolik umřelo zdravotníků v Česku, kde se zatáhlo hned za brzdu a měli jsme tvrdý lockdown! Já ten argument o zemřelých zdravotnících používám jako argument proti bagatelizaci hrozby covidu. Protože kdyby v Česku všechno zůstalo tak, jak bylo, tedy čísla zjara, tak se nemáme o čem bavit, ale my přece musíme předvídat, musíme preventivně zabránit vývoji, který nastal například v Lombardii nebo v USA,“ mínil.

Doplnil, že logicky kdo na jaře zatáhl za brzdu, ten je ve druhé vlně zranitelnější a upozornil, že nevolá po návratu drastických opatření, jako je omezení zdravotní péče. „Já jsem jenom zastánce nebolestivých opatření typu nošení roušek, kdybychom je měli i přes prázdniny, jsme na tom dnes jako Německo a nemáme tak velký problém.“

„A pokud je o ‚epidemiologický plán‘, tak máte zřejmě na mysli pandemický plán a ten je prostě napsán na chřipku, tedy na poněkud jiné vlastnosti viru a hlavně je to plán dle starých představ, který například vůbec nepočítá s využitím moderních technologií. Byl to dobrý plán ve své době, ale v dalších vládách ho nikdo neupgradoval,“ vysvětlil Cikrt.

Fotogalerie: - Křest rumem

Psali jsme: Lidé nad 60 let dostanou respirátor a pět roušek, uvedl Hamáček. Výsměch, udeřil Fiala Sranda z vlády. Korona? Tak se jdu udat: „Jdu na haj*l, potkám manželku, v šatně Karla...“ VIDEO Migranti kašlou na virus. Plné čluny u Itálie nachytala kamera Němcová překvapila. První krok, kdyby na Hradě vystřídala Zemana?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.