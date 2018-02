ČSSD by se měla účastnit vlády s hnutím ANO, říká bývalý poslanec Jičínský

Doyen sociální demokracie Zdeněk Jičínský se den před sjezdem strany rozhovořil pro Lidové noviny. Podle jeho slov by sociální demokraté měli přijmout politické reálie a jít s hnutím ANO do vlády. Řekl také to, že není účelné trvat na presumpci viny.

Jičínský v rozhovoru také uvedl, že ČSSD by se měla smířit s prezidentem Milošem Zemanem a na volebním sjezdu mimo jiné také začít hledat odpověď na otázku, co dnes znamená levicovost.

Bývalý poslanec se vyjádřil i k tomu, proč sociální demokraté propadli v posledních sněmovních volbách na sedm procent. „Považoval jsem vládu Bohuslava Sobotky za pozitivní, včetně jeho působení. Ke změně došlo, když sociální demokracie, respektive Sobotka s Milanem Chovancem, prosadili policejní reorganizaci,“ podotkl Jičínský. Následně zmínil i kauzu dluhopisů, kdy se sociální demokracie podle něj přidala do houfu Babišových kritiků. On sám by podle svých slov v čele strany nerad viděl Chovance, podle něj by předsedou být neměl.

„Myslím, že se neměla do této kampaně zapojovat, ale říct, že dovládne s ANO, i když výhrady nechce znevažovat, ale ať je posoudí voliči. Sobotkovi se nakonec podařilo Babiše odvolat, ale bylo to Pyrrhovo vítězství. Popularita Sobotkovy vlády začala klesat. Vláda přitom působila pozitivně, ČSSD přesto ztrácela a ANO získávalo. Myslím, že to byla velká politická chyba, za kterou odpovídá především premiér Sobotka a možná i místopředseda Chovanec,“ sdělil jasně Jičínský.

Následně se vyjádřil k Zemanovu vlivu na sociální demokracii, jenž je podle něj v celkovém hodnocení nesporně pozitivní. „K tomuto dědictví se může přihlásit v tom smyslu, že i když je sociální demokracie dnes v oslabení, je silou, která má v českém politickém životě svou roli, a tuto roli může Zeman svým vystoupením přímo či nepřímo posílit,“ poznamenal Jičínský k avizovanému vystoupení prezidenta republiky na zítřejším sjezdu ČSSD.

Připustil však i to, že Zeman zároveň přispěl k rozštěpení strany v roce 2003, když nebyl zvolen – kvůli některým sociálním demokratům – hlavou státu. „V roce 2013 přijel Zeman už jako zvolený prezident na sjezd ČSSD do Ostravy coby vítaný host a byl přijat s neobyčejným nadšením. Tehdy se mohla začít psát nová kapitola, ale vzniklo další napětí. Doufám, že nastal čas, aby tyto spory utichly a hledala se cesta, aby potřebná politická energie, která je v Zemanovi i v ČSSD, působila společně ve prospěch politické stability země a jejího příznivého vývoje,“ sdělil Jičínský.

Závěrem pak uvedl, že sociální demokracie by se měla účastnit vlády hnutí ANO. Věc trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle něj komplikovaná po právní i politické stránce. Na člověka by se mělo pohlížet až do soudního rozhodnutí tak, jako by byl nevinný. „Základní skutečností je, že v podzimních volbách vyhrálo hnutí ANO a vyhrálo s takovou převahou, že bez něj není možná žádná vláda, která by ve Sněmovně dosáhla na důvěru. ANO do voleb coby nesporný lídr vedl Babiš, jeho pozice se po několika měsících ani po nejrůznějších mediálních kampaních nezměnila. Jsou to věci, které žádný politický hráč nemůže ignorovat, ale musí si být vědom jejich reálné váhy,“ ukončil tuto otázku Jičínský.

autor: vef