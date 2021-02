ČSSD chce více peněz pro ty, kteří dodržují pravidla

reklama

„Jít dnes na nemocenskou nebo "jen" do karantény může být pro hodně domácností ekonomicky likvidační. Určitě o tom víte svoje. Připravujeme ale změnu k lepšímu!“ oznámilo ČSSD na svém oficiálním facebooku.

S nástupem koronavirové pandemie, kdy by každý pozitivně testovaný měl nahlásit všechny osoby, se kterými byl v poslední době v kontaktu, počet lidí na nemocenské rapidně stoupl. Jenže často se tak neděje, a to právě z důvodu, že zaměstnanci nechtějí přijít o peníze. Řešením by prý mohlo být zvýšení nemocenské na 90 procent vyměřovacího základu.

„Všichni víme, co se stane, když půjdete zodpovědně do karantény. Pokud nemáte možnost home office, za "odměnu" dostanete nemocenskou ve výši 60 procent mzdy! To samé vaši příbuzní a přátelé, které nahlásíte jako kontakty. Úplně rozumím tomu, že vás to štve!? Složenky se samy nezaplatí. Pak se ale nemůžeme divit tomu, že lidé nechodí na testy a nahlašují jen zlomek kontaktů. A koronavirus se pořád utrhuje ze řetězu. Proto jsem navrhla vyšší nemocenskou, abyste se nemuseli o své příjmy bát, a teď to musím dotáhnout na vládě a ve Sněmovně,“ napsala již dříve na facebooku ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zaměstnanci by podle jejího návrhu měli dostat ještě dalších 500 korun denně po celou dobu, co jsou v karanténě. Zaměstnavatel by výdaje odečítal ze sociálních odvodů. To by mělo přesvědčit lidi, aby v případě kontaktu s pozitivně testovaných či v případě zdravotních problémů, zůstali doma a nešířili nemoc.

„Cílem je, aby odpovědní lidé nebyli trestáni,“ uvedla ministryně Maláčová. Vláda by o tom měla rozhodovat příští týden v pondělí.

