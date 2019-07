ČSSD jen nadbíhá kavárně. Zeman dělá správnou věc, míní Petr Štěpánek

Bývalý člen ODS a předseda Alternativy pro Českou republiku, která si mezi voliči nezískala větší oblibu, Petr Štěpánek tvrdí, že prezident Miloš Zeman dobře činí, když otálí s odstraněním Antonia Staňka z pozice ministra kultury. Štěpánek má za to, že Zeman dělá dobře, i když ho celá řada ústavních právníků obviňuje z toho, že se pohybuje na hraně či dokonce za hranou Ústavy.

Někteří ústavní právníci tvrdí, že prezident Miloš Zeman kráčí na hraně Ústavy, či dokonce její hranu už překročil, když s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka z postu ministra kultury otálí už druhý měsíc, protože otálet tak dlouho se neshoduje s výrokem ústavních soudců, že prezident má konat svou práci bez zbytečného odkladu.

Štěpánek v textu uveřejněném na serveru Neviditelný pes napsal, že v obecné rovině je to jistě pravda, ale v tomto konkrétním případě má prý Zeman k otálení dobrý důvod.

Štěpánek má za to, že by sociální demokraté měli Staňkovi poděkovat za to, že z místa šéfa Národní galerie Praha vyhodil Jiřího Fajta. Ale místo vděku se dočkal od svých spolustraníků toho, aby odešel z vlády. Štěpánek nepochybuje o tom, že ČSSD v této věci vlastně jen naslouchá přáním pražské kavárny.

„Když Staněk odvolal Fajta, udělal správnou věc. Fajtovo šafářování v Národní galerii a jeho finanční čachry nic jiného nezasluhovaly. Staňkova rodná strana však namísto toho, aby jej za to pochválila, se rozhodla, že ho zlikviduje. Proč? Protože jde na ruku vlivné kavárenské mediálně-kulturní frontě, jež Fajtovo odvolání považuje za útok na své pozice. A ČSSD jí populisticky nadbíhá,“ napsal Štěpánek.

Zeman prý vidí, že Staněk sám od sebe rezignovat nechtěl a vidí také, že předseda Andrej Babiš Staňka vlastně nechtěl odvolat a jen vyhověl ČSSD. Podle Štěpánka to samo o sobě může být dobrým důvodem k otálení. Bude prý zajímavé sledovat, jak se spor o ministra Staňka vyvine dál.

Předseda strany Jan Hamáček k žádosti o odvolání Staňka poznamenal, že nejde konkrétně o Jiřího Fajta, ale o to, že Staněk ztratil důvěru svých kolegů v tom, že dokáže resort kultury spravovat tak, jak si to tento resort zaslouží.

