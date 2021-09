ČSSD mimo Sněmovnu, ve Sněmovně, s kým vládnout, s kým ne... Hamáček odhalil alternativy

Slabé výsledky sociální demokracie z předvolebních průzkumů naznačují, že je reálná šance, že ve volbách neuspěje. Takový scénář si její šéf Jan Hamáček však odmítá připustit. „Věřím, že zatáčku smrti vyberem,“ říká v rozhovoru pro deník Právo, kde se rozpovídal o tom, co by následovalo, pokud by volební výsledky nebyly pro stranu příznivé.

V květnu se Hamáček nechal slyšet, že pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, v jejím čele skončí. „Samozřejmě platí, že pokud bychom ve volbách neprošli, do vedení strany musí nastoupit někdo jiný, a já zůstanu řadovým členem,“ sdělil, že stále platí, že by ve své současné funkci skončil. Na otázku, čemu by se věnoval dál, odvětil: „Uživím se.“

Přesto si nepřipouští, že by ČSSD zůstala před branami do Poslanecké sněmovny. „Jsem přesvědčen, že ‚socdem‘ bude po volbách v Parlamentu, a jinou alternativu si nepřipouštím,“ dodává s tím, že i z toho důvodu nyní odmítá spekulovat o svém možném nástupci.

Za to, že voličská podpora klesá, může podle něho covidové období. „První dva roky ve vládě se nám dařilo – i podle průzkumů – být nad minulým volebním výsledkem. Pak vláda dostala ránu za covid. Klesla podpora ANO, klesla podpora ČSSD,“ pokračuje Hamáček.

Zatímco ANO se už zdárně srovnalo se situací, ČSSD stále čeká, až se dostane z nejhoršího. „Hnutí ANO už tu zatáčku vybralo a já doufám, že do voleb tu zatáčku smrti vybereme taky,“ dodává. „Pak už bude záležet na tom, zda budeme mluvit jedním hlasem, jak jsme se na našem sjezdu dohodli, anebo vypuknou nějaké vnitrostranické hádky,“ říká Hamáček.

V případě, že se sociální demokracie dostane do Sněmovny a ANO by skládalo vládu, nebrání se Hamáček vládní spolupráci. „Mohu odpovědět jen tak, že koalice se dělají až po volbách, a úkolem každé strany je prosazovat její program. To se samozřejmě z pozice vládní strany dělá lépe než z opozice,“ uvedl. Jediné, co v tuto chvíli řekl jednoznačně, je, že do žádné vládní spolupráce by nešli s SPD a Přísahou.

